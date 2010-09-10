Сообщение Arisha » 12 апр 2011, 00:42

На Первомайке-59, в подвале все услуги подешевле. Правда фотошопа нет, работают по каталогу, а насчет Октябрьского скажу точно, не раз там бывала, в розницу цены круче чем в Рязани, как в Москве, и особо на вас внимания не обратят, потому что больше интересуют оптовики. Не плохой салон за Победой в новом торговом ценре, так там и цены другие, зато все чинно и благородно. В общем чем круче салон штор, тем выше цены. Если хотите подешевле ищите маленькие магазины.

Всем желаю удачи.