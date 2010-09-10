ШТОРЫ!!!

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Дана
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:47

ШТОРЫ!!!

Сообщение Дана » 18 янв 2011, 16:58

Подскажите пожалуйста, где можно заказать нормальные шторы по приемл. цене, т.е. ткань+пошив, ну и карниз. Хочется без всяких там качелей, просто чтоб ткань была красивая и качественная. Нужно на всю квартиру (5 окон). В одном месте мне насчитали почти 150 тыс., а может они так и стоят?! :( Самое дешевое одно окно это на 20 тыс., а всё остальное дороже.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Nikoly
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 28 май 2010, 12:33

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение Nikoly » 19 янв 2011, 02:00

Я заказывала на центральном рынке, там, где птичий рынок магазинчик есть. Цены были нормальные, да и шьют неплохо. Правда, это было 3 года назад.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
BAXMYPKA
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1896
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 06:53
Откуда: Рязань

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение BAXMYPKA » 19 янв 2011, 05:15

Дана
Новоселов 19. Магазин "Все для дома" (бывший "Одежда №32"). Специализированное ателье по пошиву штор.
А взять всё, и поделить!!!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24094
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение ФрекенСнорк » 19 янв 2011, 05:37

Дана
угол Чапаева и Кудрявцева, нам сшили шторы и карнизы установили.
я довольна, но я человек довольно неприхотливый.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Дана
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:47

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение Дана » 22 янв 2011, 16:56

Спасибо схожу посмотреть, что предложат.
Мне еще подсказали, что на подъезде в Москву в п.Октябрьском есть торг. центр Текстиль профи, вроде его даже с трассы видно, там сами турки привозят ткани, очень не дорого и выбор огромный. Еще осталось только туда доехать.....
Вернуться к началу
Аватара пользователя
tanturilla
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4562
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение tanturilla » 22 янв 2011, 17:25

У меня окна все нестандартные, тоже всегда шью сама, даже ткань стараюсь впрок покупать, т.к.или быстро надоедают или фактура новая больше подходит.Ссылка на шторы с люверсами:
http://www.pro100m2.ru/archives/334
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24094
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение ФрекенСнорк » 22 янв 2011, 18:56

Дана писал(а):Спасибо схожу посмотреть, что предложат.
Мне еще подсказали, что на подъезде в Москву в п.Октябрьском есть торг. центр Текстиль профи, вроде его даже с трассы видно, там сами турки привозят ткани, очень не дорого и выбор огромный. Еще осталось только туда доехать.....

сначала приглядите здесь, а потом, вооружившись знаниями, и до турок можно доехать....
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя tigrizca

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение tigrizca » 05 апр 2011, 16:59

А в Глобусе никто шторы не заказывал?
а какой-нибудь салон в Рязани работает с фотошопом, чтобы можно было посмотреть как на твоем будут выглядеть желаемые шторы?
Вернуться к началу
Konfetka
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 16:40

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение Konfetka » 08 апр 2011, 09:55

Все для дома- хорошее ателье
Вернуться к началу
Дана
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:47

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение Дана » 09 апр 2011, 01:23

tigrizca
в нормальных салонах, дизайнеры все выбранные ткани тащут к вам домой , так сказать посмотреть на месте: действительно эффект разный, многое зависит от освещения и много еще чего... Мне кажется это лучше фотошопа,т.к. цветопередача всё -равно не та.
Вернуться к началу
Кремль
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04 ноя 2009, 16:50

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение Кремль » 11 апр 2011, 22:51

tigrizca писал(а):а какой-нибудь салон в Рязани работает с фотошопом, чтобы можно было посмотреть как на твоем будут выглядеть желаемые шторы?

Санта Барбара, ул. Маяковского, 49
Вернуться к началу
Arisha
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 20:10

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение Arisha » 12 апр 2011, 00:42

На Первомайке-59, в подвале все услуги подешевле. Правда фотошопа нет, работают по каталогу, а насчет Октябрьского скажу точно, не раз там бывала, в розницу цены круче чем в Рязани, как в Москве, и особо на вас внимания не обратят, потому что больше интересуют оптовики. Не плохой салон за Победой в новом торговом ценре, так там и цены другие, зато все чинно и благородно. В общем чем круче салон штор, тем выше цены. Если хотите подешевле ищите маленькие магазины.
Всем желаю удачи.
Вернуться к началу
ZJIOCTb
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 12:00

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение ZJIOCTb » 25 апр 2011, 12:14

Камелия, салон штор
Находиться по адресу "Новоселов, д. 24"
Контактный телефон "414266"
Вернуться к началу
Pronowo
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:09

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение Pronowo » 19 сен 2015, 10:49

tanturilla писал(а):У меня окна все нестандартные, тоже всегда шью сама, даже ткань стараюсь впрок покупать, т.к.или быстро надоедают или фактура новая больше подходит. Ссылка на шторы с люверсами:
http://www.pro100m2.ru/archives/334


Смотрится необычно)
Вернуться к началу
nikolay33
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 17:13

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение nikolay33 » 08 янв 2017, 17:17

Дана писал(а):Подскажите пожалуйста, где можно заказать нормальные шторы по приемл. цене, т.е. ткань+пошив, ну и карниз. Хочется без всяких там качелей, просто чтоб ткань была красивая и качественная. Нужно на всю квартиру (5 окон). В одном месте мне насчитали почти 150 тыс., а может они так и стоят?! :( Самое дешевое одно окно это на 20 тыс., а всё остальное дороже.



Могу посоветовать тебе http://promokodiv.ru/coupon-campaigns/home24 большой выбор, скидки до 40%, все что нужно тебе и твоему дому, не пожалееш про ету находку, советую)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение Galka » 10 янв 2017, 13:16

nikolay33 писал(а): [b]не пожалееш про ету находку


Мама дорогая...куда катится мир? :cry:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Irishkus
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 15:27
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Irishkus

Re: ШТОРЫ!!!

Сообщение Irishkus » 28 минут назад

Подскажите, а римские шторы где в Рязани можно заказать? И как всегда желательно подешевле :) Особенно интересуют детские ткани, желательно с совами.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя