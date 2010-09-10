Сообщение viks24 » 41 минуту назад

Ингредиенты1 курица на 1,5 кг100 гр чернослива100 гр кураги150 гр риса2-3 ст ложки медасоль/перец/растительное масло0,5 ч л куркумы0,5 ч л розмаринаСпособ приготовления1. в большой сковороде разогреть 2 ст ложки растителньного масла, добавить куркуму и розмарин, обжарить 1 минуту, чтобы специи отдали свои ароматы маслу2. выложить на сковороду промытые водой рис и сухофрукты и все перемешать3. влить к рису 350 мл воды и тушить до тех пор, пока вся вода не впитается в рис4.курицу помыть, натереть солью и перцепт со всех сторон и внутри5. теперь надо плотно нафаршировать этим рисом курицу...долно все поместиться!! Утромбовываем все как следует!!закалываем "входное отверстие зубочистками.6. укладываем курицу в форму и кисточкой смазываем ее медом. выпекаем при 180 градусах 1 час, накрыв ее фольгой, затем фольгу убрать и запекать еще 30 минут.Готовой курице дать постоять еще минут 5-10, что бы все соки впитались в рис и в мясо...когда вы ее разрежите, начинка вся вырвется на "волю"...она очень вкусная!!!