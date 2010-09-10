Гастрономия и кулинария
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Гастрономия и кулинария
в "Перекрестке" мною обнаружен хумус. весьма кошерный,имхо...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Гастрономия и кулинария
Курица в духовке
Ингредиенты
1 курица на 1,5 кг
100 гр чернослива
100 гр кураги
150 гр риса
2-3 ст ложки меда
соль/перец/растительное масло
0,5 ч л куркумы
0,5 ч л розмарина
Способ приготовления
1. в большой сковороде разогреть 2 ст ложки растителньного масла, добавить куркуму и розмарин, обжарить 1 минуту, чтобы специи отдали свои ароматы маслу
2. выложить на сковороду промытые водой рис и сухофрукты и все перемешать
3. влить к рису 350 мл воды и тушить до тех пор, пока вся вода не впитается в рис
4.курицу помыть, натереть солью и перцепт со всех сторон и внутри
5. теперь надо плотно нафаршировать этим рисом курицу...долно все поместиться!! Утромбовываем все как следует!!закалываем "входное отверстие зубочистками.
6. укладываем курицу в форму и кисточкой смазываем ее медом. выпекаем при 180 градусах 1 час, накрыв ее фольгой, затем фольгу убрать и запекать еще 30 минут.
Готовой курице дать постоять еще минут 5-10, что бы все соки впитались в рис и в мясо...когда вы ее разрежите, начинка вся вырвется на "волю"...она очень вкусная!!!
Ингредиенты
1 курица на 1,5 кг
100 гр чернослива
100 гр кураги
150 гр риса
2-3 ст ложки меда
соль/перец/растительное масло
0,5 ч л куркумы
0,5 ч л розмарина
Способ приготовления
1. в большой сковороде разогреть 2 ст ложки растителньного масла, добавить куркуму и розмарин, обжарить 1 минуту, чтобы специи отдали свои ароматы маслу
2. выложить на сковороду промытые водой рис и сухофрукты и все перемешать
3. влить к рису 350 мл воды и тушить до тех пор, пока вся вода не впитается в рис
4.курицу помыть, натереть солью и перцепт со всех сторон и внутри
5. теперь надо плотно нафаршировать этим рисом курицу...долно все поместиться!! Утромбовываем все как следует!!закалываем "входное отверстие зубочистками.
6. укладываем курицу в форму и кисточкой смазываем ее медом. выпекаем при 180 градусах 1 час, накрыв ее фольгой, затем фольгу убрать и запекать еще 30 минут.
Готовой курице дать постоять еще минут 5-10, что бы все соки впитались в рис и в мясо...когда вы ее разрежите, начинка вся вырвется на "волю"...она очень вкусная!!!
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