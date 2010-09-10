Гастрономия и кулинария
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Re: Гастрономия и кулинария
АЛСНщик писал(а): Поэтому при приготовлении блюд с использованием мёда следует исключит нагрев самого мёда выше 60 градусов.
Знатоки предлагают 55.
Я засахаренный мед использую. Столовая с горкой+ябл. уксус(тут уж кто какой процент выдержит) + 0,5л почти диссц.воды. С утречка,хряп!
Re: Гастрономия и кулинария
А кто может подсказать рецепты с печенью? Ну, просто сварить или потушить - это понятно, но не очень интересно, а что есть еще?
Начиталась здесь http://evehealth.ru/kakie-vitaminy-soderzhatsya-v-pecheni/ о ее суперполезности, поняла, что почти вообще ее не ем, решила исправляться, но в чистом виде печень не вдохновляет совсем.
Начиталась здесь http://evehealth.ru/kakie-vitaminy-soderzhatsya-v-pecheni/ о ее суперполезности, поняла, что почти вообще ее не ем, решила исправляться, но в чистом виде печень не вдохновляет совсем.
Re: Гастрономия и кулинария
КАБАЧКОВАЯ ЗАПЕКАНКА
Попробовав хоть один раз кабачковую запеканку, вы влюбитесь в нее с первого кусочка и будете готовить очень часто.
Ингредиенты:
▪ Кабачок — 400 гр,
▪ сыр — 100 гр,
▪ 2 яйца,
▪ 100 гр сметаны,
▪ 0,5 ч. л. соды (погасить в сметане),
▪ 150 гр муки, зелень по вкусу,
▪ соль 0,5 ч л,
▪ перец черный молотый по вкусу.
Приготовление:
Кабачок натереть, отжать хорошенько Сыр очень мелко порезать или натереть, порезать зелень.
Соду перемешать со сметаной, оставить на 5 мин, добавить яйца, соль, перец, взбить вилкой, всыпать муку, перемешать.
Затем туда же перекладываем сыр, кабачок и зелень, смешиваем.
Выкладываем в форму небольшого диаметра (смазать). Запекать 40-50 мин при 180 градусах.
Попробовав хоть один раз кабачковую запеканку, вы влюбитесь в нее с первого кусочка и будете готовить очень часто.
Ингредиенты:
▪ Кабачок — 400 гр,
▪ сыр — 100 гр,
▪ 2 яйца,
▪ 100 гр сметаны,
▪ 0,5 ч. л. соды (погасить в сметане),
▪ 150 гр муки, зелень по вкусу,
▪ соль 0,5 ч л,
▪ перец черный молотый по вкусу.
Приготовление:
Кабачок натереть, отжать хорошенько Сыр очень мелко порезать или натереть, порезать зелень.
Соду перемешать со сметаной, оставить на 5 мин, добавить яйца, соль, перец, взбить вилкой, всыпать муку, перемешать.
Затем туда же перекладываем сыр, кабачок и зелень, смешиваем.
Выкладываем в форму небольшого диаметра (смазать). Запекать 40-50 мин при 180 градусах.
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Re: Гастрономия и кулинария
Есть у кого-нибудь рецепт ржаного хлеба для хлебопечки? Только нужен проверенный,а не из инета.
Re: Гастрономия и кулинария
"Барское светлое" из рест.Иван Васильевич - никакое. Цена -150\литр,супротив пива "Варим Сусло" в Красное и Белое по 80р.\литр. Жаль. Раньше вкусное пиво было.
Re: Гастрономия и кулинария
Где купить свиную череву? Недавно сделал жареную по-украински и вся черева в размере 6м кончилась.
Re: Гастрономия и кулинария
Залез в телефон,почистить,а там фотки,может кому интересно.
Re: Гастрономия и кулинария
Колбаса по-украински,долма по-армянски не влезли,зато шкварки из грудинки,оставшиеся от разделки грудинки под колбасу уместились.
Re: Гастрономия и кулинария
Я с десертами тоже особо не дружу.
Re: Гастрономия и кулинария
http://catalog-rzn.ru/sect_126/org_587.html в Анкоре раньше точно были.
Re: Гастрономия и кулинария
Залез в телефон,почистить,а там фотки,может кому интересно.
Вложения
Фото0626[1].jpg
Бастурма
Фото0627[1].jpg
Моченый перец (цыцак)
Фото0622[1].jpg
Шкварки из свиной грудинки
Я так понял,что фотки вставлять нельзя? Потому и удалили?
Вложения
Фото0626[1].jpg
Бастурма
Фото0627[1].jpg
Моченый перец (цыцак)
Фото0622[1].jpg
Шкварки из свиной грудинки
Я так понял,что фотки вставлять нельзя? Потому и удалили?
Re: Гастрономия и кулинария
А мне кто-то рецепт цыцака обещал...
Re: Гастрономия и кулинария
Весна писал(а):А мне кто-то рецепт цыцака обещал...
Да собственно ничего там такого заумного нет. Что было под рукой (стебли укропа,чеснок,семена укропа,перец горошком и соль) в этот раствор и погрузил зеленый перец.Красный не идет,в соплю превращается.
Re: Гастрономия и кулинария
Сегодня набивал в кишку будущий суджук. Делал фарш с коньяком и пр. ништяками...,кстати мясо резал крупными кусками,о чем в последствии пожалел. Рвётся черева,иногда. Сейчас под прессом,дня на три. Потом выложу результат.
Re: Гастрономия и кулинария
Собаки сперли одну котелку с балкона, и дружно уминали ее с двух сторон. Как в той задачке... из пункта А в пункт Б. Спас половину, барбосы получили тапком по жопе. Мясо какое- то темное получилось. Подождем недельки две.
Re: Гастрономия и кулинария
Рецепт придуман лично мною, поэтому ни в одной книге вы его не найдёте.
Итак,
Нам понадобятся помидоры, морковь, лук, подсолнечное масло, майонез, сухари.
Помидоры делим на две равные части. Одну пережариваем на масле с морковью и луком. Дальше смешиваем жаренные помидоры с морковью, и свежие. Добавляем ещё немного подсолнечного масла(по вкусу) и соль. Перемешиваем. За десять минут до выставления на стол добавляем сухари и майонез. Перемешиваем. Главное рассчитать время - подадите слишком рано, и сухари будут каменными, зубы поломаются. Подадите поздно и сухари размякнут.
Мною салат назван: Ёжик в закате
Итак,
Нам понадобятся помидоры, морковь, лук, подсолнечное масло, майонез, сухари.
Помидоры делим на две равные части. Одну пережариваем на масле с морковью и луком. Дальше смешиваем жаренные помидоры с морковью, и свежие. Добавляем ещё немного подсолнечного масла(по вкусу) и соль. Перемешиваем. За десять минут до выставления на стол добавляем сухари и майонез. Перемешиваем. Главное рассчитать время - подадите слишком рано, и сухари будут каменными, зубы поломаются. Подадите поздно и сухари размякнут.
Мною салат назван: Ёжик в закате
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Гастрономия и кулинария
в "Перекрестке" мною обнаружен хумус. весьма кошерный,имхо...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Гастрономия и кулинария
Это вкусно - манты с тыквой.
Манты с тыквой
Этот рецептик подойдет даже тем, кто к тыкве относится равнодушно. Попробовав это блюдо, вы измените свое мнение о царице полей - тыкве. Манты с тыквой очень вкусные и сочные. Даже дети, которые не в восторге от овощных пюре, будут уплетать эти манты за обе щеки...
Продукты
(на 5 порций)
Для теста:
Мука - 1 кг
Вода - 350 мл
Соль
*
Для начинки:
Тыква очищенная - 900 г
Лук репчатый - 400 г
Масло сливочное
Соль
Перец
*
Масло растительное - для смазывания мантышницы
Чтобы приготовить манты с тыквой, подготавливаем необходимые ингредиенты.
Как приготовить манты с тыквой:
Сначала приготовим тесто. Воду с солью кипятим (на пол-литра воды - 1 ст. ложка соли) и немного остужаем. Отмеряем 350 мл горячей воды с солью. Делаем лунку в муке и понемногу вливаем воду, замешивая тесто ложкой.
Мука у всех разная, поэтому муки возможно понадобится больше либо меньше. Никаких яиц в тесто добавлять не нужно, потому что, если добавить яйцо, манты будут жесткими, особенно когда остынут, а нам нужно, чтобы манты были нежными.
Далее замешиваем тесто руками в миске. Тесто должно получиться плотным, оно вберет столько муки, сколько нужно, мягкое тесто для мант не подойдет.
Перекладываем тесто на стол и продолжаем замешивать. Если вам кажется, что муки нужно больше, то добавляйте ее именно на этом этапе.
Накрываем тесто сухой миской и оставляем на 20 минут. Спустя время обминаем тесто, накрываем и снова оставляем на 20 минут.
Разрезаем тыкву пополам, удаляем семена, очищаем.
Нарезаем тыкву мелкими кубиками, примерно 0,5х0,5 см (нарезанной тыквы получилось 900 г).
Тесто "отдохнуло" и стало намного мягче и эластичнее.
Скатываем тесто колбаской. Помещаем в пакет и завязываем, прекратив доступ воздуха. Оставляем тесто на 10 минут при комнатной температуре.
Лук измельчаем.
Смешиваем тыкву с луком, солим и перчим.
Сливочное масло нарезаем кубиками 1х1 см.
Отделяем кусок теста, скатываем в колбаску, нарезаем кусочками длиной 1-1,5 см.
Раскатываем кусочек теста в пласт. В серединку выкладываем начинку из тыквы с луком (примерно 2 ст. ложки) и кусочек масла.
Формируем манты. Скрепляем противоположные края теста, не полностью, а только посередине. Оставшиеся края поднимаем к центру и соединяем с линией скрепления двух предыдущих сторон, также не полностью, только серединки. Получится подобие конвертика. Уголки конвертика скрепляем по бокам между собой (см. видеорецепт).
Выкладываем манты с тыквой на лист мантышницы, смазанный растительным маслом. Когда вода закипит, помещаем манты с тыквой в мантышницу и готовим 45 минут.
Приятного аппетита!
Манты с тыквой
Этот рецептик подойдет даже тем, кто к тыкве относится равнодушно. Попробовав это блюдо, вы измените свое мнение о царице полей - тыкве. Манты с тыквой очень вкусные и сочные. Даже дети, которые не в восторге от овощных пюре, будут уплетать эти манты за обе щеки...
Продукты
(на 5 порций)
Для теста:
Мука - 1 кг
Вода - 350 мл
Соль
*
Для начинки:
Тыква очищенная - 900 г
Лук репчатый - 400 г
Масло сливочное
Соль
Перец
*
Масло растительное - для смазывания мантышницы
Чтобы приготовить манты с тыквой, подготавливаем необходимые ингредиенты.
Как приготовить манты с тыквой:
Сначала приготовим тесто. Воду с солью кипятим (на пол-литра воды - 1 ст. ложка соли) и немного остужаем. Отмеряем 350 мл горячей воды с солью. Делаем лунку в муке и понемногу вливаем воду, замешивая тесто ложкой.
Мука у всех разная, поэтому муки возможно понадобится больше либо меньше. Никаких яиц в тесто добавлять не нужно, потому что, если добавить яйцо, манты будут жесткими, особенно когда остынут, а нам нужно, чтобы манты были нежными.
Далее замешиваем тесто руками в миске. Тесто должно получиться плотным, оно вберет столько муки, сколько нужно, мягкое тесто для мант не подойдет.
Перекладываем тесто на стол и продолжаем замешивать. Если вам кажется, что муки нужно больше, то добавляйте ее именно на этом этапе.
Накрываем тесто сухой миской и оставляем на 20 минут. Спустя время обминаем тесто, накрываем и снова оставляем на 20 минут.
Разрезаем тыкву пополам, удаляем семена, очищаем.
Нарезаем тыкву мелкими кубиками, примерно 0,5х0,5 см (нарезанной тыквы получилось 900 г).
Тесто "отдохнуло" и стало намного мягче и эластичнее.
Скатываем тесто колбаской. Помещаем в пакет и завязываем, прекратив доступ воздуха. Оставляем тесто на 10 минут при комнатной температуре.
Лук измельчаем.
Смешиваем тыкву с луком, солим и перчим.
Сливочное масло нарезаем кубиками 1х1 см.
Отделяем кусок теста, скатываем в колбаску, нарезаем кусочками длиной 1-1,5 см.
Раскатываем кусочек теста в пласт. В серединку выкладываем начинку из тыквы с луком (примерно 2 ст. ложки) и кусочек масла.
Формируем манты. Скрепляем противоположные края теста, не полностью, а только посередине. Оставшиеся края поднимаем к центру и соединяем с линией скрепления двух предыдущих сторон, также не полностью, только серединки. Получится подобие конвертика. Уголки конвертика скрепляем по бокам между собой (см. видеорецепт).
Выкладываем манты с тыквой на лист мантышницы, смазанный растительным маслом. Когда вода закипит, помещаем манты с тыквой в мантышницу и готовим 45 минут.
Приятного аппетита!
Re: Гастрономия и кулинария
Полезная и нужна тема, в очередной раз убеждаюсь каким нужным и полезным сейчас может быть интернет. Я через интернет буквально училась готовить с нуля, и обращаться с ребенком - тоже. Сейчас ввожу прикорм по схеме https://www.prikorm.org/ru/schema-vvedennya-prykormu , и оказывается что это действительно гораздо удобнее и полезнее для ребенка
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