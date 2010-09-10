Сообщение rvitallrv » 12 ноя 2016, 15:02

Рецепт придуман лично мною, поэтому ни в одной книге вы его не найдёте.Итак,Нам понадобятся помидоры, морковь, лук, подсолнечное масло, майонез, сухари.Помидоры делим на две равные части. Одну пережариваем на масле с морковью и луком. Дальше смешиваем жаренные помидоры с морковью, и свежие. Добавляем ещё немного подсолнечного масла(по вкусу) и соль. Перемешиваем. За десять минут до выставления на стол добавляем сухари и майонез. Перемешиваем. Главное рассчитать время - подадите слишком рано, и сухари будут каменными, зубы поломаются. Подадите поздно и сухари размякнут.Мною салат назван: Ёжик в закате