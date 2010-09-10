Сообщение Буцефалия » Сегодня, 10:37

Торт «Птичье молоко»



Продукты: 150г маргарина, 3 стакана сахарного песка, 3 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя для теста, 1 стакан муки, 1 чайная ложка порошка ванилина.



Для суфле: 40г желатина, 1 стакан молока, 6 яичных белков, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.



Для глазури: 150г шоколада, 50г сахарного песка, 150г сливочного масла.



Для приготовления теста 150г маргарина для выпечки и 1 стакан сахарного песка растворите на огне, немного остудите, добавьте 3 яйца, 1 чайную ложку разрыхлителя для теста и 1 стакан муки. Все тщательно взбейте миксером. Форму со съемным бортиком смажьте маслом, вылейте в нее тесто и поставьте в хорошо разогретую духовку на 30-40 минут. Готовый корж разрежьте на 2 пласта.



Замочите желатин в стакане молока на час. 6 белков, 2 стакана сахарного песка, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты взбейте в крутую пену и уберите в холодильник. Желатин растворите на огне, но не кипятите, а затем добавьте к взбитым белкам. Поставьте суфле на 5 минут в холодильник, потом взбейте массу еще раз. В ту же форму со съемным бортиком положите корж, переложите на него суфле, сверху положите второй корж и поставьте в холодильнике на 2-3 часа.



Для приготовления глазури 150 г шоколада, 150 г сливочного масла, 50 г сахарного песка растопите хорошо размешайте, залейте торт шоколадной массой сверху и смажьте с боков. Поставьте торт в холодильник.



Приятного аппетита!