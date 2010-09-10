Гастрономия и кулинария

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение listen10 » 23 июл 2016, 23:43

АЛСНщик писал(а): Поэтому при приготовлении блюд с использованием мёда следует исключит нагрев самого мёда выше 60 градусов.

Знатоки предлагают 55.
Я засахаренный мед использую. Столовая с горкой+ябл. уксус(тут уж кто какой процент выдержит) + 0,5л почти диссц.воды. С утречка,хряп!
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Адель
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 июл 2016, 00:33

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение Адель » 31 июл 2016, 00:44

А кто может подсказать рецепты с печенью? Ну, просто сварить или потушить - это понятно, но не очень интересно, а что есть еще?
Начиталась здесь http://evehealth.ru/kakie-vitaminy-soderzhatsya-v-pecheni/ о ее суперполезности, поняла, что почти вообще ее не ем, решила исправляться, но в чистом виде печень не вдохновляет совсем.
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lalagop
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 13:39
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Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение lalagop » 03 авг 2016, 13:45

КАБАЧКОВАЯ ЗАПЕКАНКА

Попробовав хоть один раз кабачковую запеканку, вы влюбитесь в нее с первого кусочка и будете готовить очень часто.

Ингредиенты:

▪ Кабачок — 400 гр,
▪ сыр — 100 гр,
▪ 2 яйца,
▪ 100 гр сметаны,
▪ 0,5 ч. л. соды (погасить в сметане),
▪ 150 гр муки, зелень по вкусу,
▪ соль 0,5 ч л,
▪ перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

Кабачок натереть, отжать хорошенько Сыр очень мелко порезать или натереть, порезать зелень.
Соду перемешать со сметаной, оставить на 5 мин, добавить яйца, соль, перец, взбить вилкой, всыпать муку, перемешать.
Затем туда же перекладываем сыр, кабачок и зелень, смешиваем.
Выкладываем в форму небольшого диаметра (смазать). Запекать 40-50 мин при 180 градусах.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение listen10 » 03 авг 2016, 20:12

Есть у кого-нибудь рецепт ржаного хлеба для хлебопечки? Только нужен проверенный,а не из инета.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение listen10 » 26 авг 2016, 19:11

"Барское светлое" из рест.Иван Васильевич - никакое. Цена -150\литр,супротив пива "Варим Сусло" в Красное и Белое по 80р.\литр. Жаль. Раньше вкусное пиво было.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение listen10 » 04 окт 2016, 17:33

Где купить свиную череву? Недавно сделал жареную по-украински и вся черева в размере 6м кончилась.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение listen10 » 09 окт 2016, 14:47

Залез в телефон,почистить,а там фотки,может кому интересно.
Вложения
Фото0626[1].jpg
Бастурма
Фото0627[1].jpg
Моченый перец (цыцак)
Фото0622[1].jpg
Шкварки из свиной грудинки
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение listen10 » 09 окт 2016, 14:53

Колбаса по-украински,долма по-армянски не влезли,зато шкварки из грудинки,оставшиеся от разделки грудинки под колбасу уместились.
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Магдуся
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 13:00

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение Магдуся » 18 окт 2016, 13:13

Я с десертами тоже особо не дружу.
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zorka
Гость RZN.info
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение zorka » 23 окт 2016, 11:11

http://catalog-rzn.ru/sect_126/org_587.html в Анкоре раньше точно были.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение listen10 » 23 окт 2016, 14:37

Залез в телефон,почистить,а там фотки,может кому интересно.

Вложения

Фото0626[1].jpg
Бастурма

Фото0627[1].jpg
Моченый перец (цыцак)

Фото0622[1].jpg
Шкварки из свиной грудинки

Я так понял,что фотки вставлять нельзя? Потому и удалили?
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Весна
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 25 май 2010, 13:15

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение Весна » 23 окт 2016, 21:28

А мне кто-то рецепт цыцака обещал...
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение listen10 » 23 окт 2016, 23:09

Весна писал(а):А мне кто-то рецепт цыцака обещал...

Да собственно ничего там такого заумного нет. Что было под рукой (стебли укропа,чеснок,семена укропа,перец горошком и соль) в этот раствор и погрузил зеленый перец.Красный не идет,в соплю превращается.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение listen10 » 27 окт 2016, 16:06

Сегодня набивал в кишку будущий суджук. Делал фарш с коньяком и пр. ништяками...,кстати мясо резал крупными кусками,о чем в последствии пожалел. Рвётся черева,иногда. Сейчас под прессом,дня на три. Потом выложу результат.
Вложения
колбасень.jpg
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение listen10 » 01 ноя 2016, 22:59

Собаки сперли одну котелку с балкона, и дружно уминали ее с двух сторон. Как в той задачке... из пункта А в пункт Б. Спас половину, барбосы получили тапком по жопе. Мясо какое- то темное получилось. Подождем недельки две.
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rvitallrv
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:37

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение rvitallrv » 12 ноя 2016, 15:02

Рецепт придуман лично мною, поэтому ни в одной книге вы его не найдёте.
Итак,
Нам понадобятся помидоры, морковь, лук, подсолнечное масло, майонез, сухари.
Помидоры делим на две равные части. Одну пережариваем на масле с морковью и луком. Дальше смешиваем жаренные помидоры с морковью, и свежие. Добавляем ещё немного подсолнечного масла(по вкусу) и соль. Перемешиваем. За десять минут до выставления на стол добавляем сухари и майонез. Перемешиваем. Главное рассчитать время - подадите слишком рано, и сухари будут каменными, зубы поломаются. Подадите поздно и сухари размякнут.
Мною салат назван: Ёжик в закате :D
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение ФрекенСнорк » 06 дек 2016, 20:22

в "Перекрестке" мною обнаружен хумус. весьма кошерный,имхо...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение amelina » 15 дек 2018, 13:58

Это вкусно - манты с тыквой.
Манты с тыквой
Изображение
Этот рецептик подойдет даже тем, кто к тыкве относится равнодушно. Попробовав это блюдо, вы измените свое мнение о царице полей - тыкве. Манты с тыквой очень вкусные и сочные. Даже дети, которые не в восторге от овощных пюре, будут уплетать эти манты за обе щеки...
Продукты
(на 5 порций)
Для теста:
Мука - 1 кг
Вода - 350 мл
Соль
*
Для начинки:
Тыква очищенная - 900 г
Лук репчатый - 400 г
Масло сливочное
Соль
Перец
*
Масло растительное - для смазывания мантышницы

Чтобы приготовить манты с тыквой, подготавливаем необходимые ингредиенты.
Как приготовить манты с тыквой:

Сначала приготовим тесто. Воду с солью кипятим (на пол-литра воды - 1 ст. ложка соли) и немного остужаем. Отмеряем 350 мл горячей воды с солью. Делаем лунку в муке и понемногу вливаем воду, замешивая тесто ложкой.
Мука у всех разная, поэтому муки возможно понадобится больше либо меньше. Никаких яиц в тесто добавлять не нужно, потому что, если добавить яйцо, манты будут жесткими, особенно когда остынут, а нам нужно, чтобы манты были нежными.
Далее замешиваем тесто руками в миске. Тесто должно получиться плотным, оно вберет столько муки, сколько нужно, мягкое тесто для мант не подойдет.
Перекладываем тесто на стол и продолжаем замешивать. Если вам кажется, что муки нужно больше, то добавляйте ее именно на этом этапе.
Накрываем тесто сухой миской и оставляем на 20 минут. Спустя время обминаем тесто, накрываем и снова оставляем на 20 минут.
Разрезаем тыкву пополам, удаляем семена, очищаем.
Нарезаем тыкву мелкими кубиками, примерно 0,5х0,5 см (нарезанной тыквы получилось 900 г).
Тесто "отдохнуло" и стало намного мягче и эластичнее.
Скатываем тесто колбаской. Помещаем в пакет и завязываем, прекратив доступ воздуха. Оставляем тесто на 10 минут при комнатной температуре.
Лук измельчаем.
Смешиваем тыкву с луком, солим и перчим.
Сливочное масло нарезаем кубиками 1х1 см.
Отделяем кусок теста, скатываем в колбаску, нарезаем кусочками длиной 1-1,5 см.
Раскатываем кусочек теста в пласт. В серединку выкладываем начинку из тыквы с луком (примерно 2 ст. ложки) и кусочек масла.
Формируем манты. Скрепляем противоположные края теста, не полностью, а только посередине. Оставшиеся края поднимаем к центру и соединяем с линией скрепления двух предыдущих сторон, также не полностью, только серединки. Получится подобие конвертика. Уголки конвертика скрепляем по бокам между собой (см. видеорецепт).
Выкладываем манты с тыквой на лист мантышницы, смазанный растительным маслом. Когда вода закипит, помещаем манты с тыквой в мантышницу и готовим 45 минут.
Приятного аппетита!
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение diaan » 21 дек 2018, 00:56

Полезная и нужна тема, в очередной раз убеждаюсь каким нужным и полезным сейчас может быть интернет. Я через интернет буквально училась готовить с нуля, и обращаться с ребенком - тоже. Сейчас ввожу прикорм по схеме https://www.prikorm.org/ru/schema-vvedennya-prykormu , и оказывается что это действительно гораздо удобнее и полезнее для ребенка
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Гастрономия и кулинария

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 10:37

Торт «Птичье молоко»

Продукты: 150г маргарина, 3 стакана сахарного песка, 3 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя для теста, 1 стакан муки, 1 чайная ложка порошка ванилина.

Для суфле: 40г желатина, 1 стакан молока, 6 яичных белков, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Для глазури: 150г шоколада, 50г сахарного песка, 150г сливочного масла.

Для приготовления теста 150г маргарина для выпечки и 1 стакан сахарного песка растворите на огне, немного остудите, добавьте 3 яйца, 1 чайную ложку разрыхлителя для теста и 1 стакан муки. Все тщательно взбейте миксером. Форму со съемным бортиком смажьте маслом, вылейте в нее тесто и поставьте в хорошо разогретую духовку на 30-40 минут. Готовый корж разрежьте на 2 пласта.

Замочите желатин в стакане молока на час. 6 белков, 2 стакана сахарного песка, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты взбейте в крутую пену и уберите в холодильник. Желатин растворите на огне, но не кипятите, а затем добавьте к взбитым белкам. Поставьте суфле на 5 минут в холодильник, потом взбейте массу еще раз. В ту же форму со съемным бортиком положите корж, переложите на него суфле, сверху положите второй корж и поставьте в холодильнике на 2-3 часа.

Для приготовления глазури 150 г шоколада, 150 г сливочного масла, 50 г сахарного песка растопите хорошо размешайте, залейте торт шоколадной массой сверху и смажьте с боков. Поставьте торт в холодильник.

Приятного аппетита!
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