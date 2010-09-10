Гастрономия и кулинария
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Re: Гастрономия и кулинария
Я люблю пирожки с капустой.
Дрожжевые пирожки с капустой
В русской кухне домашние пирожки с капустой имеют очень высокий рейтинг. Хочу сказать, что, касаемо любых пирожков, больше половины успеха зависит от теста.
Продукты
Для теста:
Мука - 500 г
Сыворотка - 300 г
(или молоко - 250 г и вода - 50 г)
Масло сливочное (или растительное) - 80 г
Дрожжи сухие - 7-8 г (2 ч. л.)
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 1 ст. л.
Соль - 1 ч. л.
*
Для начинки:
Капуста белокочанная - 700 г
Лук репчатый - 200 г
Зелень укропа (замороженная) (по желанию)
Перец молотый (по желанию)
Соль - по вкусу
Масло растительное - для жарки
*
Кроме того:
Мука - для замешивания и разделки теста
Масло растительное - для смазывания емкости и теста
Яйцо - 1 шт. (для смазывания пирожков)
Подготовьте все, что нужно для дрожжевых пирожков с капустой.
Все продукты для теста должны быть теплыми, как минимум комнатной температуры. Сыворотку подогрейте примерно до 30-35 градусов.
Смешайте дрожжи, чайную ложку сахара, две чайных ложек муки. Добавьте примерно 50 мл теплой сыворотки, все хорошо перемешайте.
Оставьте на 15 минут до появления «пенной шапочки».
В оставшуюся сыворотку добавьте сахар.
Сливочное масло растопите.
Яйцо разболтайте.
Просейте муку.
В углубление в муке влейте дрожжевую смесь.
Добавьте яйцо и сыворотку.
Перемешайте и оставьте тесто на 20 минут.
Добавьте в тесто соль, растворенную в воде, и масло. Вымесите дрожжевое тесто для пирожков на столе, подпыленном мукой, или в комбайне до «чистых рук», примерно 10 минут.
Емкость смажьте растительным маслом, выложите в нее тесто, сверху также немного смажьте маслом, накройте полотенцем. Уберите дрожжевое тесто в теплое место до увеличения в объеме в два раза (на 1,5 часа).
Затем тесто осадите и дайте подойти еще раз (50 минут).
Пока ждете тесто, приготовьте капустную начинку. Для этого нарежьте мелким кубиком лук (можно лук в начинку не добавлять, увеличив при этом количество капусты). Капусту нарежьте шашечками.
Обжарьте на разогретом масле лук до легкой золотистости. Добавьте капусту, обжарьте все вместе, помешивая.
Уменьшите нагрев до минимума и тушите капусту до готовности, периодически помешивая. В конце капусту посолите (можно поперчить и добавить зелень).
Сделайте из теста жгут и разделите его на желаемое количество частей.
Каждую часть теста подкатайте в шар и оставьте на 15 минут.
Разомните шарик теста в лепешку, выложите на центр лепешки начинку и защипните края, придавая форму пирожка.
Уложите пирожки с капустой на противень швом вниз.
Дайте пирожкам из дрожжевого теста подойти 30 минут.
Затем смажьте разболтанным яйцом и выпекайте дрожжевые пирожки в духовке, разогретой до 200°С, примерно 25 минут.
Готовые домашние пирожки с капустой снимите с противня и дайте им немного остыть.
Вот такие красавцы получились! Трудно удержаться тому, кто на диете.
Приятного аппетита!
Дрожжевые пирожки с капустой
В русской кухне домашние пирожки с капустой имеют очень высокий рейтинг. Хочу сказать, что, касаемо любых пирожков, больше половины успеха зависит от теста.
Продукты
Для теста:
Мука - 500 г
Сыворотка - 300 г
(или молоко - 250 г и вода - 50 г)
Масло сливочное (или растительное) - 80 г
Дрожжи сухие - 7-8 г (2 ч. л.)
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 1 ст. л.
Соль - 1 ч. л.
*
Для начинки:
Капуста белокочанная - 700 г
Лук репчатый - 200 г
Зелень укропа (замороженная) (по желанию)
Перец молотый (по желанию)
Соль - по вкусу
Масло растительное - для жарки
*
Кроме того:
Мука - для замешивания и разделки теста
Масло растительное - для смазывания емкости и теста
Яйцо - 1 шт. (для смазывания пирожков)
Подготовьте все, что нужно для дрожжевых пирожков с капустой.
Все продукты для теста должны быть теплыми, как минимум комнатной температуры. Сыворотку подогрейте примерно до 30-35 градусов.
Смешайте дрожжи, чайную ложку сахара, две чайных ложек муки. Добавьте примерно 50 мл теплой сыворотки, все хорошо перемешайте.
Оставьте на 15 минут до появления «пенной шапочки».
В оставшуюся сыворотку добавьте сахар.
Сливочное масло растопите.
Яйцо разболтайте.
Просейте муку.
В углубление в муке влейте дрожжевую смесь.
Добавьте яйцо и сыворотку.
Перемешайте и оставьте тесто на 20 минут.
Добавьте в тесто соль, растворенную в воде, и масло. Вымесите дрожжевое тесто для пирожков на столе, подпыленном мукой, или в комбайне до «чистых рук», примерно 10 минут.
Емкость смажьте растительным маслом, выложите в нее тесто, сверху также немного смажьте маслом, накройте полотенцем. Уберите дрожжевое тесто в теплое место до увеличения в объеме в два раза (на 1,5 часа).
Затем тесто осадите и дайте подойти еще раз (50 минут).
Пока ждете тесто, приготовьте капустную начинку. Для этого нарежьте мелким кубиком лук (можно лук в начинку не добавлять, увеличив при этом количество капусты). Капусту нарежьте шашечками.
Обжарьте на разогретом масле лук до легкой золотистости. Добавьте капусту, обжарьте все вместе, помешивая.
Уменьшите нагрев до минимума и тушите капусту до готовности, периодически помешивая. В конце капусту посолите (можно поперчить и добавить зелень).
Сделайте из теста жгут и разделите его на желаемое количество частей.
Каждую часть теста подкатайте в шар и оставьте на 15 минут.
Разомните шарик теста в лепешку, выложите на центр лепешки начинку и защипните края, придавая форму пирожка.
Уложите пирожки с капустой на противень швом вниз.
Дайте пирожкам из дрожжевого теста подойти 30 минут.
Затем смажьте разболтанным яйцом и выпекайте дрожжевые пирожки в духовке, разогретой до 200°С, примерно 25 минут.
Готовые домашние пирожки с капустой снимите с противня и дайте им немного остыть.
Вот такие красавцы получились! Трудно удержаться тому, кто на диете.
Приятного аппетита!
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