Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

amelina Гость RZN.info Сообщения: 21 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Гастрономия и кулинария Цитата Сообщение amelina » Вчера, 16:10

Дрожжевые пирожки с капустой



В русской кухне домашние пирожки с капустой имеют очень высокий рейтинг. Хочу сказать, что, касаемо любых пирожков, больше половины успеха зависит от теста.

Продукты

Для теста:

Мука - 500 г

Сыворотка - 300 г

(или молоко - 250 г и вода - 50 г)

Масло сливочное (или растительное) - 80 г

Дрожжи сухие - 7-8 г (2 ч. л.)

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

*

Для начинки:

Капуста белокочанная - 700 г

Лук репчатый - 200 г

Зелень укропа (замороженная) (по желанию)

Перец молотый (по желанию)

Соль - по вкусу

Масло растительное - для жарки

*

Кроме того:

Мука - для замешивания и разделки теста

Масло растительное - для смазывания емкости и теста

Яйцо - 1 шт. (для смазывания пирожков)



Подготовьте все, что нужно для дрожжевых пирожков с капустой.

Все продукты для теста должны быть теплыми, как минимум комнатной температуры. Сыворотку подогрейте примерно до 30-35 градусов.

Смешайте дрожжи, чайную ложку сахара, две чайных ложек муки. Добавьте примерно 50 мл теплой сыворотки, все хорошо перемешайте.

Оставьте на 15 минут до появления «пенной шапочки».

В оставшуюся сыворотку добавьте сахар.

Сливочное масло растопите.

Яйцо разболтайте.

Просейте муку.

В углубление в муке влейте дрожжевую смесь.

Добавьте яйцо и сыворотку.

Перемешайте и оставьте тесто на 20 минут.

Добавьте в тесто соль, растворенную в воде, и масло. Вымесите дрожжевое тесто для пирожков на столе, подпыленном мукой, или в комбайне до «чистых рук», примерно 10 минут.

Емкость смажьте растительным маслом, выложите в нее тесто, сверху также немного смажьте маслом, накройте полотенцем. Уберите дрожжевое тесто в теплое место до увеличения в объеме в два раза (на 1,5 часа).

Затем тесто осадите и дайте подойти еще раз (50 минут).

Пока ждете тесто, приготовьте капустную начинку. Для этого нарежьте мелким кубиком лук (можно лук в начинку не добавлять, увеличив при этом количество капусты). Капусту нарежьте шашечками.

Обжарьте на разогретом масле лук до легкой золотистости. Добавьте капусту, обжарьте все вместе, помешивая.

Уменьшите нагрев до минимума и тушите капусту до готовности, периодически помешивая. В конце капусту посолите (можно поперчить и добавить зелень).

Сделайте из теста жгут и разделите его на желаемое количество частей.

Каждую часть теста подкатайте в шар и оставьте на 15 минут.

Разомните шарик теста в лепешку, выложите на центр лепешки начинку и защипните края, придавая форму пирожка.

Уложите пирожки с капустой на противень швом вниз.

Дайте пирожкам из дрожжевого теста подойти 30 минут.

Затем смажьте разболтанным яйцом и выпекайте дрожжевые пирожки в духовке, разогретой до 200°С, примерно 25 минут.

Готовые домашние пирожки с капустой снимите с противня и дайте им немного остыть.

Вот такие красавцы получились! Трудно удержаться тому, кто на диете.

Приятного аппетита! Я люблю пирожки с капустой Дрожжевые пирожки с капустойВ русской кухне домашние пирожки с капустой имеют очень высокий рейтинг. Хочу сказать, что, касаемо любых пирожков, больше половины успеха зависит от теста.ПродуктыДля теста:Мука - 500 гСыворотка - 300 г(или молоко - 250 г и вода - 50 г)Масло сливочное (или растительное) - 80 гДрожжи сухие - 7-8 г (2 ч. л.)Яйцо - 1 шт.Сахар - 1 ст. л.Соль - 1 ч. л.Для начинки:Капуста белокочанная - 700 гЛук репчатый - 200 гЗелень укропа (замороженная) (по желанию)Перец молотый (по желанию)Соль - по вкусуМасло растительное - для жаркиКроме того:Мука - для замешивания и разделки тестаМасло растительное - для смазывания емкости и тестаЯйцо - 1 шт. (для смазывания пирожков)Подготовьте все, что нужно для дрожжевых пирожков с капустой.Все продукты для теста должны быть теплыми, как минимум комнатной температуры. Сыворотку подогрейте примерно до 30-35 градусов.Смешайте дрожжи, чайную ложку сахара, две чайных ложек муки. Добавьте примерно 50 мл теплой сыворотки, все хорошо перемешайте.Оставьте на 15 минут до появления «пенной шапочки».В оставшуюся сыворотку добавьте сахар.Сливочное масло растопите.Яйцо разболтайте.Просейте муку.В углубление в муке влейте дрожжевую смесь.Добавьте яйцо и сыворотку.Перемешайте и оставьте тесто на 20 минут.Добавьте в тесто соль, растворенную в воде, и масло. Вымесите дрожжевое тесто для пирожков на столе, подпыленном мукой, или в комбайне до «чистых рук», примерно 10 минут.Емкость смажьте растительным маслом, выложите в нее тесто, сверху также немного смажьте маслом, накройте полотенцем. Уберите дрожжевое тесто в теплое место до увеличения в объеме в два раза (на 1,5 часа).Затем тесто осадите и дайте подойти еще раз (50 минут).Пока ждете тесто, приготовьте капустную начинку. Для этого нарежьте мелким кубиком лук (можно лук в начинку не добавлять, увеличив при этом количество капусты). Капусту нарежьте шашечками.Обжарьте на разогретом масле лук до легкой золотистости. Добавьте капусту, обжарьте все вместе, помешивая.Уменьшите нагрев до минимума и тушите капусту до готовности, периодически помешивая. В конце капусту посолите (можно поперчить и добавить зелень).Сделайте из теста жгут и разделите его на желаемое количество частей.Каждую часть теста подкатайте в шар и оставьте на 15 минут.Разомните шарик теста в лепешку, выложите на центр лепешки начинку и защипните края, придавая форму пирожка.Уложите пирожки с капустой на противень швом вниз.Дайте пирожкам из дрожжевого теста подойти 30 минут.Затем смажьте разболтанным яйцом и выпекайте дрожжевые пирожки в духовке, разогретой до 200°С, примерно 25 минут.Готовые домашние пирожки с капустой снимите с противня и дайте им немного остыть.Вот такие красавцы получились! Трудно удержаться тому, кто на диете.Приятного аппетита! Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Вернуться в «Болталка»