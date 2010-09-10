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amelina Гость RZN.info Сообщения: 32 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Гастрономия и кулинария Цитата Сообщение amelina » 07 июн 2019, 15:58

Гаспачо



Родина гаспачо - Андалузия. Это очень вкусное и полезное блюдо. Приготовьте холодный томатный суп по этому рецепту и доставьте удовольствие своим близким.

Продукты

Помидоры - 1 кг

Огурцы - 150 г

Перец сладкий зеленый или красный - 150 г

Чеснок - 2-3 зубка

Масло оливковое - 120 мл

Уксус красный винный (или другой) - 60 мл

Соль - 1 ч. ложка

Перец черный молотый - 0,5 ч. ложки



Подготавливаем продукты для томатного супа гаспачо.

Как приготовить холодный томатный суп с огурцами:



Один килограмм помидоров надрезаем крест-накрест, заливаем кипятком, через 2 минуты ополаскиваем холодной водой и легко очищаем от кожицы.

Два огурца массой, приблизительно, 150 грамм нарезаем крупно.

1 сладкий перец массой, приблизительно, 150 грамм, нарезаем крупными кусками.

Также крупно нарезаем подготовленные помидоры.

Подготовленные овощи кладем в блендер, добавляем 2-3 очищенных зубчика чеснока, 1 чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки черного молотого перца и 60 миллилитров красного винного, или другого, уксуса.

Измельчаем блендером все подготовленные продукты. Сделать это можно в один или два приема, в зависимости от объема блендера. Добавляем 120 миллилитров оливкового масла, даем блендеру поработать еще несколько минут.

Процеживаем гаспачо через сито.

Подаем очень вкусный испанский холодный суп гаспачо к столу со свежими огурчиками, нарезанными кубиками, и с сухариками. Как просто приготовить гаспачо ГаспачоРодина гаспачо - Андалузия. Это очень вкусное и полезное блюдо. Приготовьте холодный томатный суп по этому рецепту и доставьте удовольствие своим близким.ПродуктыПомидоры - 1 кгОгурцы - 150 гПерец сладкий зеленый или красный - 150 гЧеснок - 2-3 зубкаМасло оливковое - 120 млУксус красный винный (или другой) - 60 млСоль - 1 ч. ложкаПерец черный молотый - 0,5 ч. ложкиПодготавливаем продукты для томатного супа гаспачо.Как приготовить холодный томатный суп с огурцами:Один килограмм помидоров надрезаем крест-накрест, заливаем кипятком, через 2 минуты ополаскиваем холодной водой и легко очищаем от кожицы.Два огурца массой, приблизительно, 150 грамм нарезаем крупно.1 сладкий перец массой, приблизительно, 150 грамм, нарезаем крупными кусками.Также крупно нарезаем подготовленные помидоры.Подготовленные овощи кладем в блендер, добавляем 2-3 очищенных зубчика чеснока, 1 чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки черного молотого перца и 60 миллилитров красного винного, или другого, уксуса.Измельчаем блендером все подготовленные продукты. Сделать это можно в один или два приема, в зависимости от объема блендера. Добавляем 120 миллилитров оливкового масла, даем блендеру поработать еще несколько минут.Процеживаем гаспачо через сито.Подаем очень вкусный испанский холодный суп гаспачо к столу со свежими огурчиками, нарезанными кубиками, и с сухариками. Вернуться к началу

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