Гастрономия и кулинария
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Re: Гастрономия и кулинария
Как просто приготовить гаспачо.
Гаспачо
Родина гаспачо - Андалузия. Это очень вкусное и полезное блюдо. Приготовьте холодный томатный суп по этому рецепту и доставьте удовольствие своим близким.
Продукты
Помидоры - 1 кг
Огурцы - 150 г
Перец сладкий зеленый или красный - 150 г
Чеснок - 2-3 зубка
Масло оливковое - 120 мл
Уксус красный винный (или другой) - 60 мл
Соль - 1 ч. ложка
Перец черный молотый - 0,5 ч. ложки
Подготавливаем продукты для томатного супа гаспачо.
Как приготовить холодный томатный суп с огурцами:
Один килограмм помидоров надрезаем крест-накрест, заливаем кипятком, через 2 минуты ополаскиваем холодной водой и легко очищаем от кожицы.
Два огурца массой, приблизительно, 150 грамм нарезаем крупно.
1 сладкий перец массой, приблизительно, 150 грамм, нарезаем крупными кусками.
Также крупно нарезаем подготовленные помидоры.
Подготовленные овощи кладем в блендер, добавляем 2-3 очищенных зубчика чеснока, 1 чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки черного молотого перца и 60 миллилитров красного винного, или другого, уксуса.
Измельчаем блендером все подготовленные продукты. Сделать это можно в один или два приема, в зависимости от объема блендера. Добавляем 120 миллилитров оливкового масла, даем блендеру поработать еще несколько минут.
Процеживаем гаспачо через сито.
Подаем очень вкусный испанский холодный суп гаспачо к столу со свежими огурчиками, нарезанными кубиками, и с сухариками.
Гаспачо
Родина гаспачо - Андалузия. Это очень вкусное и полезное блюдо. Приготовьте холодный томатный суп по этому рецепту и доставьте удовольствие своим близким.
Продукты
Помидоры - 1 кг
Огурцы - 150 г
Перец сладкий зеленый или красный - 150 г
Чеснок - 2-3 зубка
Масло оливковое - 120 мл
Уксус красный винный (или другой) - 60 мл
Соль - 1 ч. ложка
Перец черный молотый - 0,5 ч. ложки
Подготавливаем продукты для томатного супа гаспачо.
Как приготовить холодный томатный суп с огурцами:
Один килограмм помидоров надрезаем крест-накрест, заливаем кипятком, через 2 минуты ополаскиваем холодной водой и легко очищаем от кожицы.
Два огурца массой, приблизительно, 150 грамм нарезаем крупно.
1 сладкий перец массой, приблизительно, 150 грамм, нарезаем крупными кусками.
Также крупно нарезаем подготовленные помидоры.
Подготовленные овощи кладем в блендер, добавляем 2-3 очищенных зубчика чеснока, 1 чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки черного молотого перца и 60 миллилитров красного винного, или другого, уксуса.
Измельчаем блендером все подготовленные продукты. Сделать это можно в один или два приема, в зависимости от объема блендера. Добавляем 120 миллилитров оливкового масла, даем блендеру поработать еще несколько минут.
Процеживаем гаспачо через сито.
Подаем очень вкусный испанский холодный суп гаспачо к столу со свежими огурчиками, нарезанными кубиками, и с сухариками.
Re: Гастрономия и кулинария
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Re: Гастрономия и кулинария
Как приготовить суфле из кабачков.
Суфле из кабачков
Кабачковое суфле - идеальное летнее блюдо, вкусное и легкое. Обязательно приготовьте эту нежную запеканку из кабачков. К тому же, ингредиенты очень доступные, а процесс приготовления очень простой.
Продукты
(на 4 порции)
Кабачок (средний) - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Яйцо - 2 шт.
Мука - 1 ст. ложка (с горкой)
Сливки 10% - 4 ст. ложки
Масло сливочное - 20 г + для смазывания
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Подготовить продукты для кабачкового суфле.
Лук очистить и нарезать кубиками. Очищенный чеснок мелко порубить. Кабачок вымыть, кожуру можно не срезать, нарезать кубиками.
Лук обжарить на сковороде со сливочным маслом до прозрачности, посолить и поперчить.
Добавить чеснок и обжарить вместе с луком до появления характерного чесночного запаха.
Выложить в сковороду нарезанный кабачок, перемешать.
Тушить под крышкой до мягкости кабачка.
Затем блендером пюрировать кабачок с луком и чесноком в однородную массу.
Яйца разделить на белки и желтки.
Желток взбить со сливками.
Добавить муку и перемешать, чтобы не было комков.
Соединить яичную и кабачковую смеси, перемешать.
Белки взбить в пышную пену.
Частями аккуратно вмешать белки в кабачковую массу.
Разложить по смазанным сливочным маслом небольшим формочкам, поставить в духовку, нагретую до 200 градусов, и запекать кабачковое суфле 20 минут.
Готовое суфле достать из духовки.
Вкусное и нежное кабачковое суфле готово.
Приятного аппетита!
Суфле из кабачков
Кабачковое суфле - идеальное летнее блюдо, вкусное и легкое. Обязательно приготовьте эту нежную запеканку из кабачков. К тому же, ингредиенты очень доступные, а процесс приготовления очень простой.
Продукты
(на 4 порции)
Кабачок (средний) - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Яйцо - 2 шт.
Мука - 1 ст. ложка (с горкой)
Сливки 10% - 4 ст. ложки
Масло сливочное - 20 г + для смазывания
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Подготовить продукты для кабачкового суфле.
Лук очистить и нарезать кубиками. Очищенный чеснок мелко порубить. Кабачок вымыть, кожуру можно не срезать, нарезать кубиками.
Лук обжарить на сковороде со сливочным маслом до прозрачности, посолить и поперчить.
Добавить чеснок и обжарить вместе с луком до появления характерного чесночного запаха.
Выложить в сковороду нарезанный кабачок, перемешать.
Тушить под крышкой до мягкости кабачка.
Затем блендером пюрировать кабачок с луком и чесноком в однородную массу.
Яйца разделить на белки и желтки.
Желток взбить со сливками.
Добавить муку и перемешать, чтобы не было комков.
Соединить яичную и кабачковую смеси, перемешать.
Белки взбить в пышную пену.
Частями аккуратно вмешать белки в кабачковую массу.
Разложить по смазанным сливочным маслом небольшим формочкам, поставить в духовку, нагретую до 200 градусов, и запекать кабачковое суфле 20 минут.
Готовое суфле достать из духовки.
Вкусное и нежное кабачковое суфле готово.
Приятного аппетита!
Re: Гастрономия и кулинария
Вам нравятся рецепты? Я оставляю вам рецепт приготовления домашней пиццы и наслаждайтесь ею с семьей
https://vipview.ru/vkusnaja-domashnjaja-picca/
https://vipview.ru/vkusnaja-domashnjaja-picca/
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