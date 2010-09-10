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amelina Гость RZN.info Сообщения: 34 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Гастрономия и кулинария Цитата Сообщение amelina » 07 июн 2019, 15:58

Гаспачо



Родина гаспачо - Андалузия. Это очень вкусное и полезное блюдо. Приготовьте холодный томатный суп по этому рецепту и доставьте удовольствие своим близким.

Продукты

Помидоры - 1 кг

Огурцы - 150 г

Перец сладкий зеленый или красный - 150 г

Чеснок - 2-3 зубка

Масло оливковое - 120 мл

Уксус красный винный (или другой) - 60 мл

Соль - 1 ч. ложка

Перец черный молотый - 0,5 ч. ложки



Подготавливаем продукты для томатного супа гаспачо.

Как приготовить холодный томатный суп с огурцами:



Один килограмм помидоров надрезаем крест-накрест, заливаем кипятком, через 2 минуты ополаскиваем холодной водой и легко очищаем от кожицы.

Два огурца массой, приблизительно, 150 грамм нарезаем крупно.

1 сладкий перец массой, приблизительно, 150 грамм, нарезаем крупными кусками.

Также крупно нарезаем подготовленные помидоры.

Подготовленные овощи кладем в блендер, добавляем 2-3 очищенных зубчика чеснока, 1 чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки черного молотого перца и 60 миллилитров красного винного, или другого, уксуса.

Измельчаем блендером все подготовленные продукты. Сделать это можно в один или два приема, в зависимости от объема блендера. Добавляем 120 миллилитров оливкового масла, даем блендеру поработать еще несколько минут.

Процеживаем гаспачо через сито.

Подаем очень вкусный испанский холодный суп гаспачо к столу со свежими огурчиками, нарезанными кубиками, и с сухариками. Как просто приготовить гаспачо ГаспачоРодина гаспачо - Андалузия. Это очень вкусное и полезное блюдо. Приготовьте холодный томатный суп по этому рецепту и доставьте удовольствие своим близким.ПродуктыПомидоры - 1 кгОгурцы - 150 гПерец сладкий зеленый или красный - 150 гЧеснок - 2-3 зубкаМасло оливковое - 120 млУксус красный винный (или другой) - 60 млСоль - 1 ч. ложкаПерец черный молотый - 0,5 ч. ложкиПодготавливаем продукты для томатного супа гаспачо.Как приготовить холодный томатный суп с огурцами:Один килограмм помидоров надрезаем крест-накрест, заливаем кипятком, через 2 минуты ополаскиваем холодной водой и легко очищаем от кожицы.Два огурца массой, приблизительно, 150 грамм нарезаем крупно.1 сладкий перец массой, приблизительно, 150 грамм, нарезаем крупными кусками.Также крупно нарезаем подготовленные помидоры.Подготовленные овощи кладем в блендер, добавляем 2-3 очищенных зубчика чеснока, 1 чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки черного молотого перца и 60 миллилитров красного винного, или другого, уксуса.Измельчаем блендером все подготовленные продукты. Сделать это можно в один или два приема, в зависимости от объема блендера. Добавляем 120 миллилитров оливкового масла, даем блендеру поработать еще несколько минут.Процеживаем гаспачо через сито.Подаем очень вкусный испанский холодный суп гаспачо к столу со свежими огурчиками, нарезанными кубиками, и с сухариками. Вернуться к началу

amelina Гость RZN.info Сообщения: 34 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Гастрономия и кулинария Цитата Сообщение amelina » 26 июл 2019, 20:34

Суфле из кабачков



Кабачковое суфле - идеальное летнее блюдо, вкусное и легкое. Обязательно приготовьте эту нежную запеканку из кабачков. К тому же, ингредиенты очень доступные, а процесс приготовления очень простой.

Продукты

(на 4 порции)

Кабачок (средний) - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Яйцо - 2 шт.

Мука - 1 ст. ложка (с горкой)

Сливки 10% - 4 ст. ложки

Масло сливочное - 20 г + для смазывания

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу



Подготовить продукты для кабачкового суфле.

Лук очистить и нарезать кубиками. Очищенный чеснок мелко порубить. Кабачок вымыть, кожуру можно не срезать, нарезать кубиками.

Лук обжарить на сковороде со сливочным маслом до прозрачности, посолить и поперчить.

Добавить чеснок и обжарить вместе с луком до появления характерного чесночного запаха.

Выложить в сковороду нарезанный кабачок, перемешать.

Тушить под крышкой до мягкости кабачка.

Затем блендером пюрировать кабачок с луком и чесноком в однородную массу.

Яйца разделить на белки и желтки.

Желток взбить со сливками.

Добавить муку и перемешать, чтобы не было комков.

Соединить яичную и кабачковую смеси, перемешать.

Белки взбить в пышную пену.

Частями аккуратно вмешать белки в кабачковую массу.

Разложить по смазанным сливочным маслом небольшим формочкам, поставить в духовку, нагретую до 200 градусов, и запекать кабачковое суфле 20 минут.

Готовое суфле достать из духовки.

Вкусное и нежное кабачковое суфле готово.

Приятного аппетита! Как приготовить суфле из кабачков Суфле из кабачковКабачковое суфле - идеальное летнее блюдо, вкусное и легкое. Обязательно приготовьте эту нежную запеканку из кабачков. К тому же, ингредиенты очень доступные, а процесс приготовления очень простой.Продукты(на 4 порции)Кабачок (средний) - 1 шт.Лук репчатый - 1 шт.Чеснок - 2 зубчикаЯйцо - 2 шт.Мука - 1 ст. ложка (с горкой)Сливки 10% - 4 ст. ложкиМасло сливочное - 20 г + для смазыванияСоль - по вкусуПерец черный молотый - по вкусуПодготовить продукты для кабачкового суфле.Лук очистить и нарезать кубиками. Очищенный чеснок мелко порубить. Кабачок вымыть, кожуру можно не срезать, нарезать кубиками.Лук обжарить на сковороде со сливочным маслом до прозрачности, посолить и поперчить.Добавить чеснок и обжарить вместе с луком до появления характерного чесночного запаха.Выложить в сковороду нарезанный кабачок, перемешать.Тушить под крышкой до мягкости кабачка.Затем блендером пюрировать кабачок с луком и чесноком в однородную массу.Яйца разделить на белки и желтки.Желток взбить со сливками.Добавить муку и перемешать, чтобы не было комков.Соединить яичную и кабачковую смеси, перемешать.Белки взбить в пышную пену.Частями аккуратно вмешать белки в кабачковую массу.Разложить по смазанным сливочным маслом небольшим формочкам, поставить в духовку, нагретую до 200 градусов, и запекать кабачковое суфле 20 минут.Готовое суфле достать из духовки.Вкусное и нежное кабачковое суфле готово.Приятного аппетита! Вернуться к началу

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