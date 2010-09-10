Сообщение amelina » 03 окт 2019, 17:49

Простой рецепт -

как варить манную кашу

Каша манная обыкновеннаяКакой самый известный и питательный завтрак? Конечно же, манная каша! Для тех, кто позабыл или не знал, как сварить манную кашу на молоке и воде, рассказываем.Продукты(на 2 порции)Крупа манная - 80-90 г (3 ст. ложки с горкой)Молоко - 250 мл (1 стакан)Вода - 250 (1 стакан)Масло сливочное - 1-2 ст. ложкиСоль - 1 щепотка (по вкусу)Сахар - 1 ст. ложка (по вкусу)Продукты для приготовления манной каши. Для наиболее удачной консистенции манной каши соотношение манной крупы и жидкости (молока и воды) должно быть примерно 1:6 соответственно.Как сварить манную кашу:В кастрюльку влить кипяток (или вскипятить воду в кастрюле). Добавить в воду соль и сахар по вкусу.Одновременно поставить нагреваться молоко.В закипевшую воду тонкой струйкой всыпать манную крупу, постоянно помешивая.Проварить манку, помешивая, 2-3 минуты на небольшом огне.Затем влить, постоянно помешивая, горячее молоко.Варить манную кашу еще 4-5 минут, помешивая.В готовую манную кашу добавить сливочное масло.Манную кашу с маслом перемешать, накрыть крышкой и дать настояться 2-3 минуты.Обыкновенная манная каша готова.Приятного аппетита!