Смена форума

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Всего голосов: 40
DorBer

Re: Смена форума

Сообщение DorBer » 15 мар 2008, 22:19

salabus
Пока еще не все :) Но скоро будет
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Смена форума

Сообщение salabus » 15 мар 2008, 22:45

[b]DorBer[/b]
Э-э... Да. Вот еще что: сделать рабочей кнопочку "цитата" в быстром ответе (т.е. как в ответе обычном: выделил нужный текст, кликнул (в смысле - нажал) "цитата" - и в ответ вставляется цитата) - реально?
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DorBer

Re: Смена форума

Сообщение DorBer » 15 мар 2008, 23:00

salabus
Будем стараться :)
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Смена форума

Сообщение salabus » 15 мар 2008, 23:22

[b]DorBer[/b]
Блин. Чувствую себя состоявшимся членом общества потребления... "А сделайте то, а сделайте это вот так-то, а то моей кошке не нравится..."
Спасибо за отзывчивость!
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DorBer

Re: Смена форума

Сообщение DorBer » 18 мар 2008, 00:47

admin
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: Смена форума

Сообщение admin » 18 мар 2008, 16:51

DorBer писал(а):admin
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?


Это уже вопросы к рязанским провайдерам. И то только к тем кто имеет между собой пиринговые соединения. Некоторые до сих пор ходят друг к другу через Москву. Но мы тоже будем работать в этом направлении.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Смена форума

Сообщение salabus » 05 апр 2008, 19:44

DorBer писал(а):Будем стараться

Забыл поблагодарить. Работает.
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FIL
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 ноя 2008, 14:55

Re: Смена форума

Сообщение FIL » 24 ноя 2008, 15:15

молодцы
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: Смена форума

Сообщение admin » 24 ноя 2008, 15:20

DorBer писал(а):admin
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?

Для тех, кто не читает новости (http://www.rzn.info/news/site/20766/), то с 1 сентября 2008г., трафик с RZN.info у абонентов сетей НЛИНК бесплатный.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12991
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Смена форума

Сообщение nikols » 25 сен 2009, 13:02

admin
Мне сегодня открылась совершенно иная главная страница форума. Названия тем расположены вертикально. Что будет изменения или открылось нечаянно. Само собой.
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя admin

Re: Смена форума

Сообщение admin » 25 сен 2009, 15:01

Это у вас что то глюкнуло. Все без изменений. В ближайшее время только обновится сам код форума до самой последней версии.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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golovan
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2435
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
Откуда: 3держинка, авенида МОгэс

Re: Смена форума

Сообщение golovan » 25 сен 2009, 15:51

admin писал(а): обновится сам код форума до самой последней версии.
будут новые фичи ?
хочется ставить + за хорошие посты, а - за "фигню сказал"
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Смена форума

Сообщение StR » 25 сен 2009, 18:57

nikols писал(а):Мне сегодня открылась совершенно иная главная страница форума.

Это происходит регулярно. Надо нажать рефреш. Иногда два-три раза.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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Dunaldbrora
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 08:11

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Dunaldbrora
Гость RZN.info
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Dunaldbrora
Гость RZN.info
Сообщения: 33
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