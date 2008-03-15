Смена форума
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Re: Смена форума
salabus
Пока еще не все Но скоро будет
Пока еще не все Но скоро будет
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Смена форума
[b]DorBer[/b]
Э-э... Да. Вот еще что: сделать рабочей кнопочку "цитата" в быстром ответе (т.е. как в ответе обычном: выделил нужный текст, кликнул (в смысле - нажал) "цитата" - и в ответ вставляется цитата) - реально?
Э-э... Да. Вот еще что: сделать рабочей кнопочку "цитата" в быстром ответе (т.е. как в ответе обычном: выделил нужный текст, кликнул (в смысле - нажал) "цитата" - и в ответ вставляется цитата) - реально?
Re: Смена форума
salabus
Будем стараться
Будем стараться
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Смена форума
[b]DorBer[/b]
Блин. Чувствую себя состоявшимся членом общества потребления... "А сделайте то, а сделайте это вот так-то, а то моей кошке не нравится..."
Спасибо за отзывчивость!
Блин. Чувствую себя состоявшимся членом общества потребления... "А сделайте то, а сделайте это вот так-то, а то моей кошке не нравится..."
Спасибо за отзывчивость!
Re: Смена форума
admin
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Смена форума
DorBer писал(а):admin
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?
Это уже вопросы к рязанским провайдерам. И то только к тем кто имеет между собой пиринговые соединения. Некоторые до сих пор ходят друг к другу через Москву. Но мы тоже будем работать в этом направлении.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Смена форума
DorBer писал(а):Будем стараться
Забыл поблагодарить. Работает.
Re: Смена форума
молодцы
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Смена форума
DorBer писал(а):admin
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?
Для тех, кто не читает новости (http://www.rzn.info/news/site/20766/), то с 1 сентября 2008г., трафик с RZN.info у абонентов сетей НЛИНК бесплатный.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: Смена форума
admin
Мне сегодня открылась совершенно иная главная страница форума. Названия тем расположены вертикально. Что будет изменения или открылось нечаянно. Само собой.
Мне сегодня открылась совершенно иная главная страница форума. Названия тем расположены вертикально. Что будет изменения или открылось нечаянно. Само собой.
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Смена форума
Это у вас что то глюкнуло. Все без изменений. В ближайшее время только обновится сам код форума до самой последней версии.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2435
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
- Откуда: 3держинка, авенида МОгэс
Re: Смена форума
будут новые фичи ?admin писал(а): обновится сам код форума до самой последней версии.
хочется ставить + за хорошие посты, а - за "фигню сказал"
Re: Смена форума
nikols писал(а):Мне сегодня открылась совершенно иная главная страница форума.
Это происходит регулярно. Надо нажать рефреш. Иногда два-три раза.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
магазин шин в спб
купить нешипованные шины
Мега-тест: зимние шипованные и нешипованные шины 2016.
Размер шин: 205/55 R16. Тестовый автомобиль: Ford Focus.
Сцепление на льду создается благодаря тому, что шина протыкает поверхность льда. Это требует определенного давления на лед. Большее количество шипов создает меньшее давление на каждый шип в отдельности. В холодную погоду, когда лед становится более твердым, шина с меньшим количеством шипов создает лучшее сцепление.
Шипованные шины.
Несколько лет назад Nokian Tyres поразила всех, представив шину с 190 шипами — это было на 50-100% больше того, к чему привык тогдашний шинный рынок. С тех пор Nokian выигрывает один тест на льду за другим; как бы то ни было, ее отрыв от конкурентов мало-помалу сокращается.
В этом году Continental тоже представила шину с максимальным количеством шипов — 190. Нетрудно догадаться, куда немецкие шинники обращались за вдохновением, когда речь шла о количестве шипов, но результат получился отменный.
Michelin, Gislaved и китайская Lin¬glong решили использовать менее 100 шипов, и это означает, что им не пришлось проходить дорожный тест. Первые двое — шины премиум-класса, но похоже, что другие характеристики не компенсируют слабого сцепления на льду, вызванного малым количеством шипов.
Linglong уже участвовала в тестах Tekniikan Maailma раньше, это одна из самых успешных зимних моделей китайского производства.
Нешипованные шины принимают вызов.
Нешипованным шинам не нужно беспокоиться о количестве шипов, но отсутствие последних приходится компенсировать иным способом. Что создает целый ряд других проблем. Набор инструментов для создания надежного сцепления на льду весьма ограничен. В большинстве случаев он включает разработку новых материалов, чтобы сделать резиновую смесь как можно более мягкой, и улучшение рисунка протектора.
Но если резиновая смесь слишком мягкая, это приведет к новым проблемам, самые серьезные из которых — ухудшение сцепления на мокрой дороге, нестабильная управляемость и низкая износоустойчивость.
Изнашиваются ли зимние шины?
Шинная среда переполнена самой разнообразной информацией о том, как быстро изнашиваются разные виды зимних шин и как это влияет на их сцепление. Некоторые говорят, что нешипованные шины изнашиваются вдвое быстрее шипованных. Другие уверяют, что из-за износа шипов через пару лет шипованная резина теряет сцепление гораздо быстрее нешипованной.
Для теста на износоустойчивость мы выбрали шесть различных брендов последних четырех лет, четыре шипованных и две нешипованных. В ходе этого теста шинам пришлось проехать 15000 километров по чистому асфальту в холодную погоду. Это примерно эквивалентно двум зимним сезонам. Большая часть маршрута проходила по дорогам общего пользования, и тест включал сотни контролируемых остановок, торможений и ускорений на городской скорости — чтобы воспроизвести условия вождения в городской среде.
Разумеется, у всех участников теста были кое-какие различия в износоустойчивости. В таблице, приложенной ниже, указана глубина протектора и расчетный срок службы шин, до глубины протектора 3 мм.
Исторически у Michelin сложилась репутация наиболее износоустойчивой шины, и, похоже, эта репутация подтвердилась и в этом тесте. Следует отметить, что срок службы шины, указанный в этом тесте, расчетный; то есть, он может отличаться от реального, с учетом разницы автомобилей, дороги и стиля вождения.
Также следует отметить, что все шины, за исключением Michelin и Goodyear, как шипованной, так и нешипованной, изнашивались примерно одинаково, примерно по 2 мм. Только у нешипованной Continental протектор стерся на 1,5 мм, как у Michelin, но учитывая меньшую изначальную глубину протектора, эта модель быстрее достигла минимальной глубины в 3 мм.
Результаты на снегу и на льду.
Итоги теста.
Шипованные шины
Nokian Hakkapeliitta 8 Вождение на льду и на снегу: эта модель Nokian — лучшая шина на льду из всех, что есть в продаже в настоящее время. Сцепление при разгоне и торможении великолепны, шины не выходят из-под контроля даже в экстремальных условиях. Помимо прочего, эта модель предлагает надежное сцепление и управляемость на снегу. Вождение на асфальте: на чистой дороге становится заметно, что эта шина разработана для зимы. Ей недостает сцепления при торможении и маневрировании, но по самой своей природе эта шина обладает спокойным характером, так что она не преподнесет вам неприятный сюрприз в виде внезапной потери сцепления. Экономичность и комфорт: эта модель не более шумная, чем любая среднестатистическая шипованная шина, хотя вам и придется слышать звук шипов. Сопротивление качению на хорошем для шипованной шины уровне. За:
Сцепление на льду
Надежная управляемость на зимней дороге
посредственные результаты на асфальте
Hankook Winter I*Pike RS Вождение на льду и на снегу: У Hankook хорошее сцепление на льду, эти шины дают ощущение безопасного вождения даже в самых сложных условиях и в экстремальных ситуациях. На снегу шина ведет себя логично, обеспечивая плавную передачу рулевого усилия. Хотя эта модель прежде не занимала высоких позиций в тестах, она радует сбалансированным поведением на зимней дороге. Вождение на асфальте: хорошее торможение на мокрой дороге, но, тем не менее, шина кажется слишком мягкой, она медленно реагирует на смену курса. К счастью, задние шины, всегда сохраняют сцепление с дорогой, так что сюрпризов эта модель вам не преподнесет. Экономичность и комфорт: шум протектора и шипов на среднем уровне для шины этого класса. Hankook заслужила отдельную похвалу за самое низкое сопротивление качению среди всех тестировавшихся шипованных шин. За:
Сцепление на снегу и на льду
Сопротивление качению
Против:
Управляемость на асфальте
Оценка: ???? 8,6 балла
Goodyear Ultragrip Ice Arctic Вождение на льду и на снегу: Goodyear производит качественные шины, хотя они и не всегда занимают первые места в тестах. У этой модели хорошее торможение на льду и особенно на снегу, но поперечное сцепление не вполне оптимально. Тем не менее, шины всегда остаются под контролем, даже в экстремальных условиях. На снегу эта модель ведет себя очень спокойно. Вождение на асфальте: На асфальте Goodyear ведет себя лучше, чем большинство зимних шипованных шин. Хорошее торможение и четкая управляемость позволяют чувствовать себя уверенно при маневрировании. Экономичность и комфорт . как уровень шума, так и сопротивление качению на уровне большинства шипованных шин. За:
Торможение и тяга на снегу.
Сбалансированное поведение.
Против:
Торможение на мокром асфальте.
Оценка: ???? 8,5 балла.
Pirelli Ice Zero Вождение на льду и на снегу: у Pirelli отличное сцепление на льду, легкая и четкая передача рулевого усилия. Задние шины иногда довольно легко теряют сцепление, но затем так же быстро и легко возвращают контроль над дорогой. Pirelli хорошо работает и на снегу, хотя здесь ее сцепление чуть хуже, чем у большинства шипованных шин. Вождение на асфальте: на мокрой дороге Pirelli — одна из лучших шипованных шин на рынке. При маневрировании она сохраняет надежное сцепление и быстро реагирует на повороты руля. На сухой дороге она также демонстрирует отличную управляемость, а вот тормозной путь становится слишком длинным. Экономичность и комфорт . сопротивление качению на среднем уровне, а вот шум от шипов довольно заметный. За:
Сцепление на льду;
Управляемость в зимнюю погоду.
Против:
Шум.
Оценка: ???? 8,5 балла.
Dunlop Ice Touch Вождение на льду и на снегу: короткий тормозной путь на льду, довольно хорошая тяга. Эта модель обладает достаточным поперечным сцеплением, хотя управление не слишком уверенное, особенно в экстремальных условиях. Иногда задние шины слишком легко теряют сцепление на снегу. Тем не менее, они довольно быстро восстанавливают контроль над дорогой. Вождение на асфальте: на асфальте эта шина оказалась одной из лучших. Она демонстрирует стабильную и легкую управляемость и четкую передачу рулевого усилия. Экономичность и комфорт: сопротивление качению на хорошем уровне, а кроме того, для шипованной модели эта шина очень тихая. За:
Поведение на асфальте;
Уровень шума.
Против:
Неуверенное поведение при определенных условиях.
Оценка: ???? 8,4 балла.
Sava Eskimo Stud Вождение на льду и на снегу: сцепление на льду на приемлемом уровне, у шины довольно короткий тормозной путь и хорошее время прохождения круга. В экстремальных условиях может внезапно обнаружиться недостаток сцепления, особенно на задних колесах. На снегу шина ведет себя довольно непредсказуемо, иногда ее сложно держать под контролем. Вождение на асфальте: на асфальте Sava работает хорошо. Тормозной путь короткий, шина быстро реагирует на повороты рулевого колеса. К несчастью, в тесте на управляемость эта модель иногда вела себя довольно непредсказуемо. Экономичность и комфорт: сопротивление качению и шум на среднем уровне. Шум шипов заметен, но не выше, чем у большинства других шипованных моделей. За:
Торможение на мокрой дороге.
Сцепление на снегу; управляемость на снегу.
Nordman 5 Вождение на льду и на снегу: предыдущая успешная модель Nokian демонстрирует, насколько сильно продвинулись технологии. Nordman — все еще пригодная для эксплуатации зимняя шина, хотя по уровню сцепления за новинками ей уже не угнаться. На скользкой дороге шина ведет себя спокойно, хотя от нее не стоит ожидать слишком многого. Вождение на асфальте: тормозной путь на асфальте длиннее среднего. Шина кажется довольно мягкой, и управляемость у нее весьма вялая, но в целом ее легко держать под контролем. Экономичность и комфорт: сопротивление качению довольно низкое для шипованной шины, но уровень шума — один из самых высоких в тесте. За:
Хорошие ходовые качества на снегу и на льду.
Linglong Green Max Winter Grip Вождение на льду и на снегу . эта модель не преуспела в тесте. Сцепление на снегу и на льду было самым слабым среди всех шипованных шин, шиной было довольно сложно управлять. Слабое сцепление привело к замедленной передаче рулевого усилия, задние колеса быстро теряли контакт с дорогой в экстремальных условиях. Поведение этой шины было полно неприятных сюрпризов. Вождение на асфальте: на чистой дороге она чувствовала себя гораздо лучше. Здесь она смогла показать хорошую курсовую устойчивость, четкую управляемость и эффективное торможение. На сухой дороге она продемонстрировала самый лучший результат. Экономичность и комфорт: уровень шума и сопротивление качению на среднем уровне.. За:
Ходовые качества на асфальте.
Сцепление на зимней дороге; управляемость на зимней купить нешипованные шины дороге.
Нешипованные шины
поведение на снегу и на льду;
сопротивление качению.
Goodyear Ultra Grip Ice2 Вождение на льду и на снегу: хорошее сцепление при разгоне и торможении. Тем не менее, в экстремальных условиях шине недостает продольного сцепления, и передние шины могут внезапно потерять сцепление с дорогой, особенно на снегу. Вождение на асфальте: на мокрой дороге это самая лучшая нешипованная шина. Отличное для нешипованной зимней шины торможение и легкая управляемость на мокрой дороге. Сцепление на сухой дороге тоже очень хорошее, и хотя реакция на повороты руля немного замедлена, шина ведет себя спокойно и уверенно даже при совершении самых сложных маневров. Экономичность и комфорт: очень тихая шина, сопротивление качению одно из самых низких в тесте. За:
короткий тормозной путь на снегу и на льду;
ходовые качества на асфальте.
посредственное поперечное сцепление на снегу и на льду.
Michelin X-Ice XI3 Вождение на льду и на снегу: Michelin ведет себя спокойно на снегу и на льду, у нее хорошее сцепление при торможении. Тем не менее, на скользкой дороге лимит сцепления передних шин весьма ограничен, и при резком повороте руля автомобиль может уйти в занос. У задних колес сцепление отличное, и проблем с ними не возникает даже в самых сложных ситуациях. Вождение на асфальте: на чистой дороге эта модель надежна. При маневрировании она ведет себя медленно, но уверенно и не теряет сцепления даже в экстремальных условиях. У Michelin наблюдается четкая тенденция к недостаточной поворачиваемости даже на чистом асфальте, передние колеса теряют сцепление с дорогой раньше задних. Экономичность и комфорт: это тихая шина, сопротивление качению на среднем для нешипованных шин уровне. За:
торможение на снегу и на льду;
надежное поведение в любую погоду.
посредственное сцепление на мокрой дороге.
Pirelli Ice Zero R Вождение на льду и на снегу: хорошее сцепление на льду, хотя и далеко не самое лучшее. Эта шина легко управляема, однако при очень быстром маневрировании задние колеса теряют сцепление с дорогой. Четкая управляемость на снегу, сбалансированное, надежное поведение. Вождение на асфальте: довольно хорошее сцепление и короткий тормозной путь. Четкая передача рулевого усилия, хотя она и кажется довольно медленной, особенно на сухой дороге. Это типично для мягких нешипованных шин, которые разрабатывались в первую очередь для снега и льда. Экономичность и комфорт: тихая шина, сопротивление качению на хорошем уровне. За:
сцепление на снегу и на льду;
сцепление на мокрой дороге;
управляемость на сухой дороге.
Continental ContiVikingContact 6 Вождение на льду и на снегу: хорошее сцепление на льду, короткий тормозной путь и четкая управляемость. На снегу лимит сцепления невелик, особенно при резких поворотах. Но шина легко и быстро восстанавливает контроль над дорогой. Вождение на асфальте: довольно короткий тормозной путь. Но шина кажется довольно мягкой и ведет себя скорее вяло. Медленную передачу рулевого усилия стоит учитывать при маневрировании. Экономичность и комфорт: очень тихая шина с очень низким сопротивлением качению. За:
сцепление на льду и на снегу;
сопротивление качению.
управляемость на асфальте.
сцепление на снегу;
сопротивление качению.
Bridgestone Blizzak WS80 Вождение на льду и на снегу: сцепление на льду довольно скромное, по крайней мере в сравнении с лучшими моделями. Передние колеса довольно легко теряют сцепление с дорогой. Благодаря хорошему поперечному сцеплению управляемость на снегу очень хороша. Сцепление при разгоне и торможении на снегу тоже на высоком уровне. Вождение на асфальте: на мокрой дороге шина ведет себя вяло и ненадежно. При маневрировании она демонстрирует медленную передачу рулевого усилия, а из-за слабого сцепления и нечеткой управляемости ее сложно контролировать. На сухом асфальте ведет себя приемлемо. Экономичность и комфорт: как у большинства нешипованных шин премиум-класса, у этой модели довольно низкий уровень шума. Но у нее самое высокое сопротивление качению в тесте. За:
сцепление на снегу и на сухом асфальте.
сцепление на льду и на мокрой дороге;
сопротивление качению.
Nankang Ice Activa Ice-1 Вождение на льду и на снегу: Nankang очень плохо справился с тестом. Самой большой ее проблемой стал недостаток сцепления на льду при разгоне и торможении. Хорошее поперечное сцепление немного поправило ее положение, но, тем не менее, общее впечатление сложилось крайне неблагоприятное. На снегу эта шина слишком легко уходит в занос. Вождение на асфальте: на мокрой дороге она ведет себя крайне ненадежно. У нее замедлена передача рулевого усилия при маневрировании, а задние шины купить нешипованные шины очень легко теряют контакт с дорогой. Тормозной путь как на сухой так и на мокрой дороге очень длинный. Шине недостает сцепления даже на сухой дороге, при маневрировании очень сложно удержать над ней контроль. Экономичность и комфорт: сопротивление качению едва ли не самое высокое среди нешипованных шин. Уровень шума заметен, но не причиняет излишнего беспокойства. За:
хорошее поперечное сцепление на льду.
управляемость на льду и на снегу;
управляемость на асфальте.
Как проводился тест.
Тест на разгон: проводился, чтобы измерить тягу шин на снегу, льду и мокром асфальте. В этом тесте измерялся разгон на льду (5-20 км/ч), на снегу и асфальте (5-35 км/ч). Как и другие этапы теста, проводился при разных температурах, его результаты могут отличаться от результатов других тестов. Этот тест проводился как под открытым небом, так и на крытых треках.
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Мега-тест: зимние шипованные и нешипованные шины 2016.
Размер шин: 205/55 R16. Тестовый автомобиль: Ford Focus.
Сцепление на льду создается благодаря тому, что шина протыкает поверхность льда. Это требует определенного давления на лед. Большее количество шипов создает меньшее давление на каждый шип в отдельности. В холодную погоду, когда лед становится более твердым, шина с меньшим количеством шипов создает лучшее сцепление.
Шипованные шины.
Несколько лет назад Nokian Tyres поразила всех, представив шину с 190 шипами — это было на 50-100% больше того, к чему привык тогдашний шинный рынок. С тех пор Nokian выигрывает один тест на льду за другим; как бы то ни было, ее отрыв от конкурентов мало-помалу сокращается.
В этом году Continental тоже представила шину с максимальным количеством шипов — 190. Нетрудно догадаться, куда немецкие шинники обращались за вдохновением, когда речь шла о количестве шипов, но результат получился отменный.
Michelin, Gislaved и китайская Lin¬glong решили использовать менее 100 шипов, и это означает, что им не пришлось проходить дорожный тест. Первые двое — шины премиум-класса, но похоже, что другие характеристики не компенсируют слабого сцепления на льду, вызванного малым количеством шипов.
Linglong уже участвовала в тестах Tekniikan Maailma раньше, это одна из самых успешных зимних моделей китайского производства.
Нешипованные шины принимают вызов.
Нешипованным шинам не нужно беспокоиться о количестве шипов, но отсутствие последних приходится компенсировать иным способом. Что создает целый ряд других проблем. Набор инструментов для создания надежного сцепления на льду весьма ограничен. В большинстве случаев он включает разработку новых материалов, чтобы сделать резиновую смесь как можно более мягкой, и улучшение рисунка протектора.
Но если резиновая смесь слишком мягкая, это приведет к новым проблемам, самые серьезные из которых — ухудшение сцепления на мокрой дороге, нестабильная управляемость и низкая износоустойчивость.
Изнашиваются ли зимние шины?
Шинная среда переполнена самой разнообразной информацией о том, как быстро изнашиваются разные виды зимних шин и как это влияет на их сцепление. Некоторые говорят, что нешипованные шины изнашиваются вдвое быстрее шипованных. Другие уверяют, что из-за износа шипов через пару лет шипованная резина теряет сцепление гораздо быстрее нешипованной.
Для теста на износоустойчивость мы выбрали шесть различных брендов последних четырех лет, четыре шипованных и две нешипованных. В ходе этого теста шинам пришлось проехать 15000 километров по чистому асфальту в холодную погоду. Это примерно эквивалентно двум зимним сезонам. Большая часть маршрута проходила по дорогам общего пользования, и тест включал сотни контролируемых остановок, торможений и ускорений на городской скорости — чтобы воспроизвести условия вождения в городской среде.
Разумеется, у всех участников теста были кое-какие различия в износоустойчивости. В таблице, приложенной ниже, указана глубина протектора и расчетный срок службы шин, до глубины протектора 3 мм.
Исторически у Michelin сложилась репутация наиболее износоустойчивой шины, и, похоже, эта репутация подтвердилась и в этом тесте. Следует отметить, что срок службы шины, указанный в этом тесте, расчетный; то есть, он может отличаться от реального, с учетом разницы автомобилей, дороги и стиля вождения.
Также следует отметить, что все шины, за исключением Michelin и Goodyear, как шипованной, так и нешипованной, изнашивались примерно одинаково, примерно по 2 мм. Только у нешипованной Continental протектор стерся на 1,5 мм, как у Michelin, но учитывая меньшую изначальную глубину протектора, эта модель быстрее достигла минимальной глубины в 3 мм.
Результаты на снегу и на льду.
Итоги теста.
Шипованные шины
Nokian Hakkapeliitta 8 Вождение на льду и на снегу: эта модель Nokian — лучшая шина на льду из всех, что есть в продаже в настоящее время. Сцепление при разгоне и торможении великолепны, шины не выходят из-под контроля даже в экстремальных условиях. Помимо прочего, эта модель предлагает надежное сцепление и управляемость на снегу. Вождение на асфальте: на чистой дороге становится заметно, что эта шина разработана для зимы. Ей недостает сцепления при торможении и маневрировании, но по самой своей природе эта шина обладает спокойным характером, так что она не преподнесет вам неприятный сюрприз в виде внезапной потери сцепления. Экономичность и комфорт: эта модель не более шумная, чем любая среднестатистическая шипованная шина, хотя вам и придется слышать звук шипов. Сопротивление качению на хорошем для шипованной шины уровне. За:
Сцепление на льду
Надежная управляемость на зимней дороге
посредственные результаты на асфальте
Hankook Winter I*Pike RS Вождение на льду и на снегу: У Hankook хорошее сцепление на льду, эти шины дают ощущение безопасного вождения даже в самых сложных условиях и в экстремальных ситуациях. На снегу шина ведет себя логично, обеспечивая плавную передачу рулевого усилия. Хотя эта модель прежде не занимала высоких позиций в тестах, она радует сбалансированным поведением на зимней дороге. Вождение на асфальте: хорошее торможение на мокрой дороге, но, тем не менее, шина кажется слишком мягкой, она медленно реагирует на смену курса. К счастью, задние шины, всегда сохраняют сцепление с дорогой, так что сюрпризов эта модель вам не преподнесет. Экономичность и комфорт: шум протектора и шипов на среднем уровне для шины этого класса. Hankook заслужила отдельную похвалу за самое низкое сопротивление качению среди всех тестировавшихся шипованных шин. За:
Сцепление на снегу и на льду
Сопротивление качению
Против:
Управляемость на асфальте
Оценка: ???? 8,6 балла
Goodyear Ultragrip Ice Arctic Вождение на льду и на снегу: Goodyear производит качественные шины, хотя они и не всегда занимают первые места в тестах. У этой модели хорошее торможение на льду и особенно на снегу, но поперечное сцепление не вполне оптимально. Тем не менее, шины всегда остаются под контролем, даже в экстремальных условиях. На снегу эта модель ведет себя очень спокойно. Вождение на асфальте: На асфальте Goodyear ведет себя лучше, чем большинство зимних шипованных шин. Хорошее торможение и четкая управляемость позволяют чувствовать себя уверенно при маневрировании. Экономичность и комфорт . как уровень шума, так и сопротивление качению на уровне большинства шипованных шин. За:
Торможение и тяга на снегу.
Сбалансированное поведение.
Против:
Торможение на мокром асфальте.
Оценка: ???? 8,5 балла.
Pirelli Ice Zero Вождение на льду и на снегу: у Pirelli отличное сцепление на льду, легкая и четкая передача рулевого усилия. Задние шины иногда довольно легко теряют сцепление, но затем так же быстро и легко возвращают контроль над дорогой. Pirelli хорошо работает и на снегу, хотя здесь ее сцепление чуть хуже, чем у большинства шипованных шин. Вождение на асфальте: на мокрой дороге Pirelli — одна из лучших шипованных шин на рынке. При маневрировании она сохраняет надежное сцепление и быстро реагирует на повороты руля. На сухой дороге она также демонстрирует отличную управляемость, а вот тормозной путь становится слишком длинным. Экономичность и комфорт . сопротивление качению на среднем уровне, а вот шум от шипов довольно заметный. За:
Сцепление на льду;
Управляемость в зимнюю погоду.
Против:
Шум.
Оценка: ???? 8,5 балла.
Dunlop Ice Touch Вождение на льду и на снегу: короткий тормозной путь на льду, довольно хорошая тяга. Эта модель обладает достаточным поперечным сцеплением, хотя управление не слишком уверенное, особенно в экстремальных условиях. Иногда задние шины слишком легко теряют сцепление на снегу. Тем не менее, они довольно быстро восстанавливают контроль над дорогой. Вождение на асфальте: на асфальте эта шина оказалась одной из лучших. Она демонстрирует стабильную и легкую управляемость и четкую передачу рулевого усилия. Экономичность и комфорт: сопротивление качению на хорошем уровне, а кроме того, для шипованной модели эта шина очень тихая. За:
Поведение на асфальте;
Уровень шума.
Против:
Неуверенное поведение при определенных условиях.
Оценка: ???? 8,4 балла.
Sava Eskimo Stud Вождение на льду и на снегу: сцепление на льду на приемлемом уровне, у шины довольно короткий тормозной путь и хорошее время прохождения круга. В экстремальных условиях может внезапно обнаружиться недостаток сцепления, особенно на задних колесах. На снегу шина ведет себя довольно непредсказуемо, иногда ее сложно держать под контролем. Вождение на асфальте: на асфальте Sava работает хорошо. Тормозной путь короткий, шина быстро реагирует на повороты рулевого колеса. К несчастью, в тесте на управляемость эта модель иногда вела себя довольно непредсказуемо. Экономичность и комфорт: сопротивление качению и шум на среднем уровне. Шум шипов заметен, но не выше, чем у большинства других шипованных моделей. За:
Торможение на мокрой дороге.
Сцепление на снегу; управляемость на снегу.
Nordman 5 Вождение на льду и на снегу: предыдущая успешная модель Nokian демонстрирует, насколько сильно продвинулись технологии. Nordman — все еще пригодная для эксплуатации зимняя шина, хотя по уровню сцепления за новинками ей уже не угнаться. На скользкой дороге шина ведет себя спокойно, хотя от нее не стоит ожидать слишком многого. Вождение на асфальте: тормозной путь на асфальте длиннее среднего. Шина кажется довольно мягкой, и управляемость у нее весьма вялая, но в целом ее легко держать под контролем. Экономичность и комфорт: сопротивление качению довольно низкое для шипованной шины, но уровень шума — один из самых высоких в тесте. За:
Хорошие ходовые качества на снегу и на льду.
Linglong Green Max Winter Grip Вождение на льду и на снегу . эта модель не преуспела в тесте. Сцепление на снегу и на льду было самым слабым среди всех шипованных шин, шиной было довольно сложно управлять. Слабое сцепление привело к замедленной передаче рулевого усилия, задние колеса быстро теряли контакт с дорогой в экстремальных условиях. Поведение этой шины было полно неприятных сюрпризов. Вождение на асфальте: на чистой дороге она чувствовала себя гораздо лучше. Здесь она смогла показать хорошую курсовую устойчивость, четкую управляемость и эффективное торможение. На сухой дороге она продемонстрировала самый лучший результат. Экономичность и комфорт: уровень шума и сопротивление качению на среднем уровне.. За:
Ходовые качества на асфальте.
Сцепление на зимней дороге; управляемость на зимней купить нешипованные шины дороге.
Нешипованные шины
поведение на снегу и на льду;
сопротивление качению.
Goodyear Ultra Grip Ice2 Вождение на льду и на снегу: хорошее сцепление при разгоне и торможении. Тем не менее, в экстремальных условиях шине недостает продольного сцепления, и передние шины могут внезапно потерять сцепление с дорогой, особенно на снегу. Вождение на асфальте: на мокрой дороге это самая лучшая нешипованная шина. Отличное для нешипованной зимней шины торможение и легкая управляемость на мокрой дороге. Сцепление на сухой дороге тоже очень хорошее, и хотя реакция на повороты руля немного замедлена, шина ведет себя спокойно и уверенно даже при совершении самых сложных маневров. Экономичность и комфорт: очень тихая шина, сопротивление качению одно из самых низких в тесте. За:
короткий тормозной путь на снегу и на льду;
ходовые качества на асфальте.
посредственное поперечное сцепление на снегу и на льду.
Michelin X-Ice XI3 Вождение на льду и на снегу: Michelin ведет себя спокойно на снегу и на льду, у нее хорошее сцепление при торможении. Тем не менее, на скользкой дороге лимит сцепления передних шин весьма ограничен, и при резком повороте руля автомобиль может уйти в занос. У задних колес сцепление отличное, и проблем с ними не возникает даже в самых сложных ситуациях. Вождение на асфальте: на чистой дороге эта модель надежна. При маневрировании она ведет себя медленно, но уверенно и не теряет сцепления даже в экстремальных условиях. У Michelin наблюдается четкая тенденция к недостаточной поворачиваемости даже на чистом асфальте, передние колеса теряют сцепление с дорогой раньше задних. Экономичность и комфорт: это тихая шина, сопротивление качению на среднем для нешипованных шин уровне. За:
торможение на снегу и на льду;
надежное поведение в любую погоду.
посредственное сцепление на мокрой дороге.
Pirelli Ice Zero R Вождение на льду и на снегу: хорошее сцепление на льду, хотя и далеко не самое лучшее. Эта шина легко управляема, однако при очень быстром маневрировании задние колеса теряют сцепление с дорогой. Четкая управляемость на снегу, сбалансированное, надежное поведение. Вождение на асфальте: довольно хорошее сцепление и короткий тормозной путь. Четкая передача рулевого усилия, хотя она и кажется довольно медленной, особенно на сухой дороге. Это типично для мягких нешипованных шин, которые разрабатывались в первую очередь для снега и льда. Экономичность и комфорт: тихая шина, сопротивление качению на хорошем уровне. За:
сцепление на снегу и на льду;
сцепление на мокрой дороге;
управляемость на сухой дороге.
Continental ContiVikingContact 6 Вождение на льду и на снегу: хорошее сцепление на льду, короткий тормозной путь и четкая управляемость. На снегу лимит сцепления невелик, особенно при резких поворотах. Но шина легко и быстро восстанавливает контроль над дорогой. Вождение на асфальте: довольно короткий тормозной путь. Но шина кажется довольно мягкой и ведет себя скорее вяло. Медленную передачу рулевого усилия стоит учитывать при маневрировании. Экономичность и комфорт: очень тихая шина с очень низким сопротивлением качению. За:
сцепление на льду и на снегу;
сопротивление качению.
управляемость на асфальте.
сцепление на снегу;
сопротивление качению.
Bridgestone Blizzak WS80 Вождение на льду и на снегу: сцепление на льду довольно скромное, по крайней мере в сравнении с лучшими моделями. Передние колеса довольно легко теряют сцепление с дорогой. Благодаря хорошему поперечному сцеплению управляемость на снегу очень хороша. Сцепление при разгоне и торможении на снегу тоже на высоком уровне. Вождение на асфальте: на мокрой дороге шина ведет себя вяло и ненадежно. При маневрировании она демонстрирует медленную передачу рулевого усилия, а из-за слабого сцепления и нечеткой управляемости ее сложно контролировать. На сухом асфальте ведет себя приемлемо. Экономичность и комфорт: как у большинства нешипованных шин премиум-класса, у этой модели довольно низкий уровень шума. Но у нее самое высокое сопротивление качению в тесте. За:
сцепление на снегу и на сухом асфальте.
сцепление на льду и на мокрой дороге;
сопротивление качению.
Nankang Ice Activa Ice-1 Вождение на льду и на снегу: Nankang очень плохо справился с тестом. Самой большой ее проблемой стал недостаток сцепления на льду при разгоне и торможении. Хорошее поперечное сцепление немного поправило ее положение, но, тем не менее, общее впечатление сложилось крайне неблагоприятное. На снегу эта шина слишком легко уходит в занос. Вождение на асфальте: на мокрой дороге она ведет себя крайне ненадежно. У нее замедлена передача рулевого усилия при маневрировании, а задние шины купить нешипованные шины очень легко теряют контакт с дорогой. Тормозной путь как на сухой так и на мокрой дороге очень длинный. Шине недостает сцепления даже на сухой дороге, при маневрировании очень сложно удержать над ней контроль. Экономичность и комфорт: сопротивление качению едва ли не самое высокое среди нешипованных шин. Уровень шума заметен, но не причиняет излишнего беспокойства. За:
хорошее поперечное сцепление на льду.
управляемость на льду и на снегу;
управляемость на асфальте.
Как проводился тест.
Тест на разгон: проводился, чтобы измерить тягу шин на снегу, льду и мокром асфальте. В этом тесте измерялся разгон на льду (5-20 км/ч), на снегу и асфальте (5-35 км/ч). Как и другие этапы теста, проводился при разных температурах, его результаты могут отличаться от результатов других тестов. Этот тест проводился как под открытым небом, так и на крытых треках.
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Автомобильные шины являются незаменимыми частями колес, они отвечают за безопасность, проходимость и комфорт при езде по дорогам и бездорожью. Первая шина была изобретена и запатентована У. Томсоном в 1846 году. Целью его изобретения было облегчение движения и устранение шума от колёс. В наше время шины разрабатываются специалистами различных шинных заводов. Все характеристики и свойства шины напрямую зависят от качества и состава резиновой смеси из которой изготавливаются. В первую очередь они стараются создать автошины, которые будут делать вождение автомобиля более безопасным и осуществлять хорошую устойчивость и максимальное сцепление автомобиля с дорожным покрытием. При разработке шин специалисты включают в свою задачу придание свойств шинам, которые будут отвечать за комфорт в салоне автомобиля, т.е. создавать минимальный шум при взаимодействии дорожного полотна и поверхности шины и гасить часть энергии купить шины недорого ударов при наезде на купить шины недорого неровности дорожного полотна. Также немаловажное свойство всех шин — это создание наилучшей проходимости транспортного средства.
По конструкции автошины делятся на два вида: диагональные и радиальные. При изготовлении шин для усиления используются различные материалы. Для усиления корда легковых и легкогрузовых шин используют полимерные или текстильные нити, а для усиления грузовых покрышек используется металлокорд, это связанно с большими нагрузками на колеса.
Добиться полной отдачи всех качественных характеристик от авто, можно только при комплексном решении, устанавливая на него качественные диски. В летнее время года рекомендуем к установке литые диски среднего размера, причем не важно, оригинальные или нет. В зимнее время, по мнению многих автовладельцев, к установке рекомендовано устанавливать штампованные диски или неоригинальные диски Реплика.
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Как получить заказ (доставка шин)
При доставке шин на пункт выдачи вам позвонит оператор и сообщит, что ваш заказ находится на пункте выдачи товаров, после чего вы в течение трех дней можете оплатить и забрать свой заказ. По истечению трехдневного срока, заказ расформировывается и отправляется на склад.
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Автомобильные шины являются незаменимыми частями колес, они отвечают за безопасность, проходимость и комфорт при езде по дорогам и бездорожью. Первая шина была изобретена и запатентована У. Томсоном в 1846 году. Целью его изобретения было облегчение движения и устранение шума от колёс. В наше время шины разрабатываются специалистами различных шинных заводов. Все характеристики и свойства шины напрямую зависят от качества и состава резиновой смеси из которой изготавливаются. В первую очередь они стараются создать автошины, которые будут делать вождение автомобиля более безопасным и осуществлять хорошую устойчивость и максимальное сцепление автомобиля с дорожным покрытием. При разработке шин специалисты включают в свою задачу придание свойств шинам, которые будут отвечать за комфорт в салоне автомобиля, т.е. создавать минимальный шум при взаимодействии дорожного полотна и поверхности шины и гасить часть энергии купить шины недорого ударов при наезде на купить шины недорого неровности дорожного полотна. Также немаловажное свойство всех шин — это создание наилучшей проходимости транспортного средства.
По конструкции автошины делятся на два вида: диагональные и радиальные. При изготовлении шин для усиления используются различные материалы. Для усиления корда легковых и легкогрузовых шин используют полимерные или текстильные нити, а для усиления грузовых покрышек используется металлокорд, это связанно с большими нагрузками на колеса.
Добиться полной отдачи всех качественных характеристик от авто, можно только при комплексном решении, устанавливая на него качественные диски. В летнее время года рекомендуем к установке литые диски среднего размера, причем не важно, оригинальные или нет. В зимнее время, по мнению многих автовладельцев, к установке рекомендовано устанавливать штампованные диски или неоригинальные диски Реплика.
Как купить шины у нас
Где купить шины в СПб
Как получить заказ (доставка шин)
При доставке шин на пункт выдачи вам позвонит оператор и сообщит, что ваш заказ находится на пункте выдачи товаров, после чего вы в течение трех дней можете оплатить и забрать свой заказ. По истечению трехдневного срока, заказ расформировывается и отправляется на склад.
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http://koleso-fortuny.ru/
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