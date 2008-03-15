Смена форума
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Смена форума
salabus
Пока еще не все Но скоро будет
Пока еще не все Но скоро будет
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Смена форума
[b]DorBer[/b]
Э-э... Да. Вот еще что: сделать рабочей кнопочку "цитата" в быстром ответе (т.е. как в ответе обычном: выделил нужный текст, кликнул (в смысле - нажал) "цитата" - и в ответ вставляется цитата) - реально?
Э-э... Да. Вот еще что: сделать рабочей кнопочку "цитата" в быстром ответе (т.е. как в ответе обычном: выделил нужный текст, кликнул (в смысле - нажал) "цитата" - и в ответ вставляется цитата) - реально?
Re: Смена форума
salabus
Будем стараться
Будем стараться
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Смена форума
[b]DorBer[/b]
Блин. Чувствую себя состоявшимся членом общества потребления... "А сделайте то, а сделайте это вот так-то, а то моей кошке не нравится..."
Спасибо за отзывчивость!
Блин. Чувствую себя состоявшимся членом общества потребления... "А сделайте то, а сделайте это вот так-то, а то моей кошке не нравится..."
Спасибо за отзывчивость!
Re: Смена форума
admin
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Смена форума
DorBer писал(а):admin
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?
Это уже вопросы к рязанским провайдерам. И то только к тем кто имеет между собой пиринговые соединения. Некоторые до сих пор ходят друг к другу через Москву. Но мы тоже будем работать в этом направлении.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Смена форума
DorBer писал(а):Будем стараться
Забыл поблагодарить. Работает.
Re: Смена форума
молодцы
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Смена форума
DorBer писал(а):admin
А кстати в связи с переносом сервера трафик теперь рязанский, может его и тарифицировать будут по другому: дешевле или совсем бесплатно?
Для тех, кто не читает новости (http://www.rzn.info/news/site/20766/), то с 1 сентября 2008г., трафик с RZN.info у абонентов сетей НЛИНК бесплатный.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: Смена форума
admin
Мне сегодня открылась совершенно иная главная страница форума. Названия тем расположены вертикально. Что будет изменения или открылось нечаянно. Само собой.
Мне сегодня открылась совершенно иная главная страница форума. Названия тем расположены вертикально. Что будет изменения или открылось нечаянно. Само собой.
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Смена форума
Это у вас что то глюкнуло. Все без изменений. В ближайшее время только обновится сам код форума до самой последней версии.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2435
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
- Откуда: 3держинка, авенида МОгэс
Re: Смена форума
будут новые фичи ?admin писал(а): обновится сам код форума до самой последней версии.
хочется ставить + за хорошие посты, а - за "фигню сказал"
Re: Смена форума
nikols писал(а):Мне сегодня открылась совершенно иная главная страница форума.
Это происходит регулярно. Надо нажать рефреш. Иногда два-три раза.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 06 май 2017, 04:26
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Привет товарищи!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 06 май 2017, 04:26
замена масла и масляного фильтра
Приветствую Вас дамы и господа!
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Есть такой интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
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