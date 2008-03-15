Сообщение Vredtech » 11 июл 2017, 12:47

Похоже, вам пора переименоваться из "Городского форума" в "Форум для спама и всякой хрени". И за регистрацию деньги брать.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.