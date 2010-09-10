Печные работы
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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19 сообщений • Страница 1 из 1
- ehkin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Печные работы
Печное отопление, относящееся к местным системам отопления, достаточно широко распространено в индивидуальном домостроении и дачных домиках.
Мы предлагаем услуги по качественной кладке всех видов печей, каминов, барбекю, кухонных комплексов. Гарантия на проделанные работы. Работаем по Рязани и Рязанской области, по договоренности выезжаем и в другие регионы. Подробности на нашем сайте.
Угловой камин.
Для тех, кто хочет попариться в настоящей русской бане, где камень раскаляется от пламени. Пар получают, обливая раскаленные камни водой. Горячий и влажный пар действует гораздо быстрее, чем сухой ( пар получаемый в железных топках). В данном примере печь топили 2.5 часа - потом париться ( можно париться и на вторые сутки), в отличии от "железки" - которую надо постоянно топить.
Кухонный комплекс. Варочная плита, барбекю, разделочные столики и дровники.
Мы предлагаем услуги по качественной кладке всех видов печей, каминов, барбекю, кухонных комплексов. Гарантия на проделанные работы. Работаем по Рязани и Рязанской области, по договоренности выезжаем и в другие регионы. Подробности на нашем сайте.
Угловой камин.
Для тех, кто хочет попариться в настоящей русской бане, где камень раскаляется от пламени. Пар получают, обливая раскаленные камни водой. Горячий и влажный пар действует гораздо быстрее, чем сухой ( пар получаемый в железных топках). В данном примере печь топили 2.5 часа - потом париться ( можно париться и на вторые сутки), в отличии от "железки" - которую надо постоянно топить.
Кухонный комплекс. Варочная плита, барбекю, разделочные столики и дровники.
Последний раз редактировалось ehkin 12 апр 2011, 20:06, всего редактировалось 5 раз.
Тепло и уют в Ваш дом!
Re: Печные работы
ehkin
Какие виды отопительных печей кладете? Русскую сможете? Сбросьте телефончик в личку.
Какие виды отопительных печей кладете? Русскую сможете? Сбросьте телефончик в личку.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
- ehkin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Печные работы
volgovod писал(а):ehkin
Какие виды отопительных печей кладете? Русскую сможете? Сбросьте телефончик в личку.
Все виды печей. Русскую - да, кладем. Смотрите личку.
Тепло и уют в Ваш дом!
- ehkin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Печные работы
Мы переехали на новый домен www.печники62.рф
Тепло и уют в Ваш дом!
- ehkin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Печные работы
Так же можете посмотреть видео работ:
Кухонный комплекс ( коптильный шкаф, варочная плита, русская печь, барбекю)
http://youtu.be/6C-3YjLB_fg
Банная печь периодического действия с прямым нагревом камней ( русская баня)
http://youtu.be/55-G6f9lWtI
Прямой камин из кирпича с открытой топкой
http://youtu.be/-nOa8r23dNw
Кухонный комплекс ( коптильный шкаф, варочная плита, русская печь, барбекю)
http://youtu.be/6C-3YjLB_fg
Банная печь периодического действия с прямым нагревом камней ( русская баня)
http://youtu.be/55-G6f9lWtI
Прямой камин из кирпича с открытой топкой
http://youtu.be/-nOa8r23dNw
Тепло и уют в Ваш дом!
Re: Печные работы
После скольких топок кирпичи лопаются?
Re: Печные работы
На второй-третий год. Проходили.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Печные работы
И я, имхо, знаю имя одного из создателей сайта -Ваня.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Печные работы
Второй третий ГОД?! У меня полопались на второй раз!
- ehkin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Печные работы
DS писал(а):Второй третий ГОД?! У меня полопались на второй раз!
Что у Вас там полопалось, можете описать поподробней, не понятно где полопалось, кто Вам строил, как топили, какой материал ...
Тепло и уют в Ваш дом!
- ehkin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Печные работы
UNCLE1911 писал(а):На второй-третий год. Проходили.
Тоже самое, что и выше подробнее можно описать причины, если не трудно!
Тепло и уют в Ваш дом!
Re: Печные работы
Полопались кирпичи - везде. Особенно, в месте контакта с металлом.
А строили печники из минского кирпича, топил как положено.
Хвастались - будь здоров, только что царю печи не клали. И денег унесли прилично.
А строили печники из минского кирпича, топил как положено.
Хвастались - будь здоров, только что царю печи не клали. И денег унесли прилично.
- ehkin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Печные работы
Что у Вас за печь, сколько дней клали печь?
Фурнитура устанавливается с тепловым зазором т.е. через базальт картон.
Печники от куда, Владимирская область?
Фурнитура устанавливается с тепловым зазором т.е. через базальт картон.
Печники от куда, Владимирская область?
Тепло и уют в Ваш дом!
Re: Печные работы
Печники местные, печь - с одной стороны печь, с другой камин, в зазоры картон не клали. Когда я их вызвал трещины устранять - они мне и сказали, типа, так надо же картон класть! Может, забыли что сами и строили эту печку. Два месяца, кстати, против обещанных двух недель. И затопил я её еще через два или три месяца.
- ehkin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Печные работы
DS писал(а):Печники местные, печь - с одной стороны печь, с другой камин, в зазоры картон не клали. Когда я их вызвал трещины устранять - они мне и сказали, типа, так надо же картон класть! Может, забыли что сами и строили эту печку. Два месяца, кстати, против обещанных двух недель. И затопил я её еще через два или три месяца.
Представляю, что у Вас на душе творилось за эти месяцы ожидания пока просохнет, всегда делаем пробные затопы по окончанию работ, но в спокойном режиме.
За заделку трещин тоже денег взяли?
Тепло и уют в Ваш дом!
Re: Печные работы
Не взяли, но трескаться продолжает
Re: Печные работы
Ужас, вот поэтому я и не люблю все эти кирпичные топки, печи. Мне легче купить тупо металлическую топку, такого рода - http://www.kamin-best.ru/kaminnye-topki ... home_iron/ Ну и облицовку приличную заказать. Сэндвич дымоход и все
Re: Печные работы
Всем привет! Интересует оптовое предложение по кирпичам для каминов и печей с доставкой от продавца (своей у нас нет). Интересует только качественная продукция
Re: Печные работы
SokJin писал(а):Всем привет! Интересует оптовое предложение по кирпичам для каминов и печей с доставкой от продавца (своей у нас нет). Интересует только качественная продукция
Вы можете заказать печной кирпич https://msk.blokart.su/Netshop/catalog/kirpich/pechnoi/ в компании "Блокарт", у них есть доставка по России, но она платная, расчет стоимости зависит от вашего региона. Нужно заранее уточнить у менеджера по продажам, во сколько обойдется доставка до Рязани и области из Москвы, чтобы понять, выгодно ли получается или не очень. Наша компания давно сотрудничает с ними, нас устраивает.
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