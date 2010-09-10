Печные работы

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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ehkin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
Откуда: Рязань
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Печные работы

Сообщение ehkin » 27 янв 2011, 16:42

Печное отопление, относящееся к местным системам отопления, достаточно широко распространено в индивидуальном домостроении и дачных домиках.
Мы предлагаем услуги по качественной кладке всех видов печей, каминов, барбекю, кухонных комплексов. Гарантия на проделанные работы. Работаем по Рязани и Рязанской области, по договоренности выезжаем и в другие регионы. Подробности на нашем сайте.

Угловой камин.
Изображение

Для тех, кто хочет попариться в настоящей русской бане, где камень раскаляется от пламени. Пар получают, обливая раскаленные камни водой. Горячий и влажный пар действует гораздо быстрее, чем сухой ( пар получаемый в железных топках). В данном примере печь топили 2.5 часа - потом париться ( можно париться и на вторые сутки), в отличии от "железки" - которую надо постоянно топить.
wwbannaya pech3.2.jpg
wwbannaya pech3.2.jpg (33.18 КБ) 6971 просмотр


Кухонный комплекс. Варочная плита, барбекю, разделочные столики и дровники.
Изображение
Последний раз редактировалось ehkin 12 апр 2011, 20:06, всего редактировалось 5 раз.
Тепло и уют в Ваш дом!
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Печные работы

Сообщение volgovod » 30 янв 2011, 22:36

ehkin
Какие виды отопительных печей кладете? Русскую сможете? Сбросьте телефончик в личку.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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ehkin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
Откуда: Рязань
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Re: Печные работы

Сообщение ehkin » 31 янв 2011, 10:14

volgovod писал(а):ehkin
Какие виды отопительных печей кладете? Русскую сможете? Сбросьте телефончик в личку.

Все виды печей. Русскую - да, кладем. Смотрите личку.
Тепло и уют в Ваш дом!
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ehkin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
Откуда: Рязань
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Re: Печные работы

Сообщение ehkin » 10 апр 2011, 20:45

Мы переехали на новый домен www.печники62.рф :lol:
Тепло и уют в Ваш дом!
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ehkin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
Откуда: Рязань
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Re: Печные работы

Сообщение ehkin » 24 дек 2012, 17:13

Так же можете посмотреть видео работ:

Кухонный комплекс ( коптильный шкаф, варочная плита, русская печь, барбекю)
http://youtu.be/6C-3YjLB_fg

Банная печь периодического действия с прямым нагревом камней ( русская баня)
http://youtu.be/55-G6f9lWtI

Прямой камин из кирпича с открытой топкой
http://youtu.be/-nOa8r23dNw
Тепло и уют в Ваш дом!
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Печные работы

Сообщение DS » 24 дек 2012, 20:00

После скольких топок кирпичи лопаются?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Печные работы

Сообщение UNCLE1911 » 24 дек 2012, 21:36

На второй-третий год. Проходили.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Печные работы

Сообщение UNCLE1911 » 24 дек 2012, 21:38

И я, имхо, знаю имя одного из создателей сайта -Ваня.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Печные работы

Сообщение DS » 25 дек 2012, 01:08

Второй третий ГОД?! У меня полопались на второй раз!
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ehkin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
Откуда: Рязань
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Re: Печные работы

Сообщение ehkin » 25 дек 2012, 13:11

DS писал(а):Второй третий ГОД?! У меня полопались на второй раз!

Что у Вас там полопалось, можете описать поподробней, не понятно где полопалось, кто Вам строил, как топили, какой материал ...
Тепло и уют в Ваш дом!
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ehkin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
Откуда: Рязань
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Re: Печные работы

Сообщение ehkin » 25 дек 2012, 13:14

UNCLE1911 писал(а):На второй-третий год. Проходили.

Тоже самое, что и выше подробнее можно описать причины, если не трудно!
Тепло и уют в Ваш дом!
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Печные работы

Сообщение DS » 25 дек 2012, 13:23

Полопались кирпичи - везде. Особенно, в месте контакта с металлом.
А строили печники из минского кирпича, топил как положено.
Хвастались - будь здоров, только что царю печи не клали. И денег унесли прилично.
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ehkin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
Откуда: Рязань
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Re: Печные работы

Сообщение ehkin » 25 дек 2012, 14:08

Что у Вас за печь, сколько дней клали печь?
Фурнитура устанавливается с тепловым зазором т.е. через базальт картон.
Печники от куда, Владимирская область?
Тепло и уют в Ваш дом!
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Печные работы

Сообщение DS » 25 дек 2012, 15:17

Печники местные, печь - с одной стороны печь, с другой камин, в зазоры картон не клали. Когда я их вызвал трещины устранять - они мне и сказали, типа, так надо же картон класть! Может, забыли что сами и строили эту печку. Два месяца, кстати, против обещанных двух недель. И затопил я её еще через два или три месяца.
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ehkin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 17:15
Откуда: Рязань
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Re: Печные работы

Сообщение ehkin » 25 дек 2012, 16:03

DS писал(а):Печники местные, печь - с одной стороны печь, с другой камин, в зазоры картон не клали. Когда я их вызвал трещины устранять - они мне и сказали, типа, так надо же картон класть! Может, забыли что сами и строили эту печку. Два месяца, кстати, против обещанных двух недель. И затопил я её еще через два или три месяца.

Представляю, что у Вас на душе творилось за эти месяцы ожидания пока просохнет, всегда делаем пробные затопы по окончанию работ, но в спокойном режиме.
За заделку трещин тоже денег взяли?
Тепло и уют в Ваш дом!
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Печные работы

Сообщение DS » 25 дек 2012, 17:30

Не взяли, но трескаться продолжает
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Fenomen
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 21:46

Re: Печные работы

Сообщение Fenomen » 20 окт 2015, 12:57

Ужас, вот поэтому я и не люблю все эти кирпичные топки, печи. Мне легче купить тупо металлическую топку, такого рода - http://www.kamin-best.ru/kaminnye-topki ... home_iron/ Ну и облицовку приличную заказать. Сэндвич дымоход и все :D
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: Печные работы

Сообщение SokJin » Сегодня, 16:07

Всем привет! Интересует оптовое предложение по кирпичам для каминов и печей с доставкой от продавца (своей у нас нет). Интересует только качественная продукция
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Печные работы

Сообщение Stivvi » Сегодня, 16:23

SokJin писал(а):Всем привет! Интересует оптовое предложение по кирпичам для каминов и печей с доставкой от продавца (своей у нас нет). Интересует только качественная продукция

Вы можете заказать печной кирпич https://msk.blokart.su/Netshop/catalog/kirpich/pechnoi/ в компании "Блокарт", у них есть доставка по России, но она платная, расчет стоимости зависит от вашего региона. Нужно заранее уточнить у менеджера по продажам, во сколько обойдется доставка до Рязани и области из Москвы, чтобы понять, выгодно ли получается или не очень. Наша компания давно сотрудничает с ними, нас устраивает.
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