Сообщение ehkin » 25 дек 2012, 14:08

Что у Вас за печь, сколько дней клали печь?

Фурнитура устанавливается с тепловым зазором т.е. через базальт картон.

Печники от куда, Владимирская область?

Тепло и уют в Ваш дом!