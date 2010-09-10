Клопы
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
16 сообщений • Страница 1 из 1
- Апельсинка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 25 апр 2010, 19:29
- Откуда: Рязанские мы
Клопы
Собственно, даже не знаю куда эту тему поместить...
В квартире, где проживает старенькая бабушка завелись клопы. Кто-нибудь знает, как оттуда их можно вывести, с учетом, что бабушку из квартиры удалить даже на время не получится. Желательно, чтоб средства были не очень ядреные для человека.
В квартире, где проживает старенькая бабушка завелись клопы. Кто-нибудь знает, как оттуда их можно вывести, с учетом, что бабушку из квартиры удалить даже на время не получится. Желательно, чтоб средства были не очень ядреные для человека.
Не держи свой язык за чужими зубами!
Re: Клопы
Вот что пишут в инете.
Из старых домашних рецептов остаются актуальными крутой кипяток, скипидар и керосин, их смеси друг с другом или с мылом и горячей водой, нашатырный спирт. Смесью мажут места, где найдены следы клопов и заливают в щели. Книги и небольшие предметы мебели (стулья, кресла, полки), в которых обнаружены следы клопов или сами насекомые, подержите зимой 1,5-2 часа на балконе при температуре воздуха минус 19-20°С. Во всех случаях через 5-7 дней при новом появлении клопов повторите обработку.
Для уничтожения клопов применяют инсектицидные препараты, которые можно купить в магазинах торгующих бытовой химией. Способ их применения описан на этикетках. Наиболее эффективны хлорофос, трихлорметафос-3 (ТХМФ-3), карбофос в виде 0,3—1,0% раствора, дусты «Дифокарб», «Фосфолан», «Риапан», аэрозольные баллоны «Неофос-2», «Пиретроль-П», «Карбозоль», «Прима-71»,.Раствор наносят кисточкой или пульверизатором или из аэрозольного баллона на непокрытые лаком или краской деревянные части мебели, под плинтусы, на участки под обоями,. В то же время надо постирать и тщательно прогладить утюгом постельное белье, а одеяла, ковры, подушки и матрасы сдать в химчистку.Уничтожить клопов, поселившихся в полках, стульях, книгах, можно с помощью мороза. Для этого надо вынести вещи на мороз (ниже -18°) и подержать их там часа 2.Обработку инсектицидами нужно проводить при хорошей вентиляции в помещении. При этом надо использовать резиновые перчатки, а органы дыхания защищать марлевой повязкой.
Через 5—7 дней вы опять обнаружите клопов, проведите повторную обработку.
В дореволюционной России для уничтожения клопов использовали распространённые тогда вещества: нафталин, зелёное мыло, керосин, скипидар. Вот несколько рецептов тех времён:
в 100 мл керосина растворяют 5 г нафталина, к полученному раствору добавляют 50 мл крезола. Этой смесью несколько дней подряд смазывают кистью места обитания насекомых. Если клопов очень много, обработку повторяют ежемесячно, пока клопы не исчезнут совсем;
30 г зеленого мыла растворяют в 100 мл воды, добавляют 10 мл скипидара и 15 мл керосина ; обработку проводят так же, как и в вышеописанном рецепте;
в растворе 100 мл керосина и 100 мл скипидара растворяют 20 г нафталина; эта смесь тоже эффективна против клопов;
20 г фенола (карболовой кислоты) и 3 г салициловой кислоты растворяют в 40 мл скипидара и обрабатывают этим раствором места скопления насекомых;
в смеси 100 мл этилового спирта и 100 мл скипидара растворяют 5 г камфары; полученный раствор наносят вышеописанными способами;
в 150 мл денатурата растворяют 5 г нафталина .Этот раствор удобно использовать, для уничтожения клопов в мягкой мебели: после него не остётся пятен на обивке
Народы коми для выведения клопов использовали обряд "лудiк петкoдoм". Когда в доме появлялись клопы и средства уже испробованы. Домочадцы ловили одного клопа , клали его по центру стола и хором начинали над ним хохотать и морально издеваться. Считалось, что клопы не вынесут такое оскорбление и тотчас покинут дом.
Последний способ особенно понравился
Из старых домашних рецептов остаются актуальными крутой кипяток, скипидар и керосин, их смеси друг с другом или с мылом и горячей водой, нашатырный спирт. Смесью мажут места, где найдены следы клопов и заливают в щели. Книги и небольшие предметы мебели (стулья, кресла, полки), в которых обнаружены следы клопов или сами насекомые, подержите зимой 1,5-2 часа на балконе при температуре воздуха минус 19-20°С. Во всех случаях через 5-7 дней при новом появлении клопов повторите обработку.
Для уничтожения клопов применяют инсектицидные препараты, которые можно купить в магазинах торгующих бытовой химией. Способ их применения описан на этикетках. Наиболее эффективны хлорофос, трихлорметафос-3 (ТХМФ-3), карбофос в виде 0,3—1,0% раствора, дусты «Дифокарб», «Фосфолан», «Риапан», аэрозольные баллоны «Неофос-2», «Пиретроль-П», «Карбозоль», «Прима-71»,.Раствор наносят кисточкой или пульверизатором или из аэрозольного баллона на непокрытые лаком или краской деревянные части мебели, под плинтусы, на участки под обоями,. В то же время надо постирать и тщательно прогладить утюгом постельное белье, а одеяла, ковры, подушки и матрасы сдать в химчистку.Уничтожить клопов, поселившихся в полках, стульях, книгах, можно с помощью мороза. Для этого надо вынести вещи на мороз (ниже -18°) и подержать их там часа 2.Обработку инсектицидами нужно проводить при хорошей вентиляции в помещении. При этом надо использовать резиновые перчатки, а органы дыхания защищать марлевой повязкой.
Через 5—7 дней вы опять обнаружите клопов, проведите повторную обработку.
В дореволюционной России для уничтожения клопов использовали распространённые тогда вещества: нафталин, зелёное мыло, керосин, скипидар. Вот несколько рецептов тех времён:
в 100 мл керосина растворяют 5 г нафталина, к полученному раствору добавляют 50 мл крезола. Этой смесью несколько дней подряд смазывают кистью места обитания насекомых. Если клопов очень много, обработку повторяют ежемесячно, пока клопы не исчезнут совсем;
30 г зеленого мыла растворяют в 100 мл воды, добавляют 10 мл скипидара и 15 мл керосина ; обработку проводят так же, как и в вышеописанном рецепте;
в растворе 100 мл керосина и 100 мл скипидара растворяют 20 г нафталина; эта смесь тоже эффективна против клопов;
20 г фенола (карболовой кислоты) и 3 г салициловой кислоты растворяют в 40 мл скипидара и обрабатывают этим раствором места скопления насекомых;
в смеси 100 мл этилового спирта и 100 мл скипидара растворяют 5 г камфары; полученный раствор наносят вышеописанными способами;
в 150 мл денатурата растворяют 5 г нафталина .Этот раствор удобно использовать, для уничтожения клопов в мягкой мебели: после него не остётся пятен на обивке
Народы коми для выведения клопов использовали обряд "лудiк петкoдoм". Когда в доме появлялись клопы и средства уже испробованы. Домочадцы ловили одного клопа , клали его по центру стола и хором начинали над ним хохотать и морально издеваться. Считалось, что клопы не вынесут такое оскорбление и тотчас покинут дом.
Последний способ особенно понравился
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Клопы
А вообще возникает вопрос - откуда они вдруг взялись в квартире?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Клопы
ZZ писал(а):А вообще возникает вопрос - откуда они вдруг взялись в квартире?
Говорят, это тренд. Замещают тараканов. А взяться - мало ли откуда? Из заражённой квартиры тряпку принёс, и привет. Или от соседей.
- Апельсинка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 25 апр 2010, 19:29
- Откуда: Рязанские мы
Re: Клопы
ZZ писал(а):Народы коми для выведения клопов использовали обряд "лудiк петкoдoм". Когда в доме появлялись клопы и средства уже испробованы. Домочадцы ловили одного клопа , клали его по центру стола и хором начинали над ним хохотать и морально издеваться. Считалось, что клопы не вынесут такое оскорбление и тотчас покинут дом.
Последний способ особенно понравился
Ага
Через 5—7 дней вы опять обнаружите клопов, проведите повторную обработку.
Но если серьезно, то ползут они, похоже по вентиляции. В инете я тоже это прочла, но надо найти средство достаточно длительного действия, потому что для старенькой женщины такая регулярная обработка нафталином, скипидаром и иже с ними будет мучительна. Нашла средство Хлорпиримарк (Нидерланды). Оно дорогое, но вот где его у нас купить - не знаю.
Не держи свой язык за чужими зубами!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Клопы
Когда-то давно мои родители переехали в квартиру побольше и в наследство от предидущих хозяев нам достались клопы... Как мои предки с ними только не боролись и какие только народные средства не пробовали ничего не помогало. В конце концов оторвали все обои и опрыскивателем поливали все стены и мебель изнутри дустом. Даже спустя 15 лет после этого делали ремонт, когда стены намочили проявился опять тот самый запах отравы. Клопы это такая зараза избавиться от которой очень сложно.
Re: Клопы
Нам тоже после бабушки клопы "достались". Они, правда жили, исключительно, в диване. И мы его просто выбросили.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Клопы
Galka писал(а):Нам тоже после бабушки клопы "достались". Они, правда жили, исключительно, в диване. И мы его просто выбросили.
Клопы неоднократно пытались занести диван обратно, но у них ничего не получилось
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Клопы
Керосин форэва!
Во время службы в армии, вернувшись из краткосрочного отпуска в часть, обнаружил этих тварей на территории расположения нашего подразделения - от соседей пришли, когда в другой части казармы их начали "гонять". На аэродроме налил пол-литра самолётного керосина и окропил им матрас, протёр ножки кровати. До дембеля не беспокоили.
Кстати, батя мой рассказывал, что насекомые эти оказывается зело умны. Тоже во время службы с ними боролись. Пытались применить простой метод - ставили ножки кроватей в консервные банки, наполненные водой, чтобы враг не прошёл. Да не тут-то было!
Клопы, обуреваемые жаждой крови, поднимались по стенам на потолок и оттуда пикировали на спящих бойцов.
Из опыта борьбы в отдельно взятой квартире, в которую тараканы переместились от не очень чистоплотных соседей с нижнего этажа - никакая химия не помогла, пока все щели в полу не были зашпаклёваны намертво. То есть борьба может оказаться малоэффективной, если есть новые "поступления".
Во время службы в армии, вернувшись из краткосрочного отпуска в часть, обнаружил этих тварей на территории расположения нашего подразделения - от соседей пришли, когда в другой части казармы их начали "гонять". На аэродроме налил пол-литра самолётного керосина и окропил им матрас, протёр ножки кровати. До дембеля не беспокоили.
Кстати, батя мой рассказывал, что насекомые эти оказывается зело умны. Тоже во время службы с ними боролись. Пытались применить простой метод - ставили ножки кроватей в консервные банки, наполненные водой, чтобы враг не прошёл. Да не тут-то было!
Клопы, обуреваемые жаждой крови, поднимались по стенам на потолок и оттуда пикировали на спящих бойцов.
Из опыта борьбы в отдельно взятой квартире, в которую тараканы переместились от не очень чистоплотных соседей с нижнего этажа - никакая химия не помогла, пока все щели в полу не были зашпаклёваны намертво. То есть борьба может оказаться малоэффективной, если есть новые "поступления".
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Клопы
У нас на первом этаже квартиру снимают узбеки , у них клопов тьма. Соседи подавали заявку в СЭС. Приезжали и обрабатывали, только нужно всем на лестничной клетке
Re: Клопы
"Понаехали тут"...клопы.
Re: Клопы
У меня сосед по номеру в гостинице ст Гжель чуть не сжег номер. Он их травил огнем,газеты жег. Обои загорелись. Но клопы остались.
- tanturilla
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4562
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24
Re: Клопы
nikols писал(а):У меня сосед по номеру в гостинице ст Гжель чуть не сжег номер. Он их травил огнем,газеты жег. Обои загорелись. Но клопы остались.
не, ну кто так борется с клопами, -напалмом их надо, а в гостинице можно точечной бомбёжкой.
Клопам это не нравится.
Re: Клопы
кто нибудь пробовал средство Нобайт?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Клопы
Лучше по клопам к специалистам, они живучие жуть.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
заговор на любовь парня
родовое проклятие признаки по мужской линии
приворот на имя
снять порчу яйцом
заговоры перед рождеством и на рождество
ванга заговоры
приворот на любовь который нельзя снять
сильный приворот на любовь который нельзя снять
как сделать приворот
заговор на соль
как сделать приворот на возвращение мужа
приворот на имя
снять порчу яйцом
заговоры перед рождеством и на рождество
ванга заговоры
приворот на любовь который нельзя снять
сильный приворот на любовь который нельзя снять
как сделать приворот
заговор на соль
как сделать приворот на возвращение мужа
16 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей