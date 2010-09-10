Клопы

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Апельсинка
Гость RZN.info
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 25 апр 2010, 19:29
Откуда: Рязанские мы

Клопы

Сообщение Апельсинка » 28 янв 2011, 14:37

Собственно, даже не знаю куда эту тему поместить...
В квартире, где проживает старенькая бабушка завелись клопы. :cry: Кто-нибудь знает, как оттуда их можно вывести, с учетом, что бабушку из квартиры удалить даже на время не получится. Желательно, чтоб средства были не очень ядреные для человека.
Не держи свой язык за чужими зубами!
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Клопы

Сообщение ZZ » 28 янв 2011, 14:50

Вот что пишут в инете.
Из старых домашних рецептов остаются актуальными крутой кипяток, скипидар и керосин, их смеси друг с другом или с мылом и горячей водой, нашатырный спирт. Смесью мажут места, где найдены следы клопов и заливают в щели. Книги и небольшие предметы мебели (стулья, кресла, полки), в которых обнаружены следы клопов или сами насекомые, подержите зимой 1,5-2 часа на балконе при температуре воздуха минус 19-20°С. Во всех случаях через 5-7 дней при новом появлении клопов повторите обработку.
Для уничтожения клопов применяют инсектицидные препараты, которые можно купить в магазинах торгующих бытовой химией. Способ их применения описан на этикетках. Наиболее эффективны хлорофос, трихлорметафос-3 (ТХМФ-3), карбофос в виде 0,3—1,0% раствора, дусты «Дифокарб», «Фосфолан», «Риапан», аэрозольные баллоны «Неофос-2», «Пиретроль-П», «Карбозоль», «Прима-71»,.Раствор наносят кисточкой или пульверизатором или из аэрозольного баллона на непокрытые лаком или краской деревянные части мебели, под плинтусы, на участки под обоями,. В то же время надо постирать и тщательно прогладить утюгом постельное белье, а одеяла, ковры, подушки и матрасы сдать в химчистку.Уничтожить клопов, поселившихся в полках, стульях, книгах, можно с помощью мороза. Для этого надо вынести вещи на мороз (ниже -18°) и подержать их там часа 2.Обработку инсектицидами нужно проводить при хорошей вентиляции в помещении. При этом надо использовать резиновые перчатки, а органы дыхания защищать марлевой повязкой.

Через 5—7 дней вы опять обнаружите клопов, проведите повторную обработку.

В дореволюционной России для уничтожения клопов использовали распространённые тогда вещества: нафталин, зелёное мыло, керосин, скипидар. Вот несколько рецептов тех времён:

в 100 мл керосина растворяют 5 г нафталина, к полученному раствору добавляют 50 мл крезола. Этой смесью несколько дней подряд смазывают кистью места обитания насекомых. Если клопов очень много, обработку повторяют ежемесячно, пока клопы не исчезнут совсем;
30 г зеленого мыла растворяют в 100 мл воды, добавляют 10 мл скипидара и 15 мл керосина ; обработку проводят так же, как и в вышеописанном рецепте;
в растворе 100 мл керосина и 100 мл скипидара растворяют 20 г нафталина; эта смесь тоже эффективна против клопов;
20 г фенола (карболовой кислоты) и 3 г салициловой кислоты растворяют в 40 мл скипидара и обрабатывают этим раствором места скопления насекомых;
в смеси 100 мл этилового спирта и 100 мл скипидара растворяют 5 г камфары; полученный раствор наносят вышеописанными способами;
в 150 мл денатурата растворяют 5 г нафталина .Этот раствор удобно использовать, для уничтожения клопов в мягкой мебели: после него не остётся пятен на обивке
Народы коми для выведения клопов использовали обряд "лудiк петкoдoм". Когда в доме появлялись клопы и средства уже испробованы. Домочадцы ловили одного клопа , клали его по центру стола и хором начинали над ним хохотать и морально издеваться. Считалось, что клопы не вынесут такое оскорбление и тотчас покинут дом.


Последний способ особенно понравился
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Клопы

Сообщение ZZ » 28 янв 2011, 14:51

А вообще возникает вопрос - откуда они вдруг взялись в квартире?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Клопы

Сообщение DS » 28 янв 2011, 14:54

ZZ писал(а):А вообще возникает вопрос - откуда они вдруг взялись в квартире?

Говорят, это тренд. Замещают тараканов. А взяться - мало ли откуда? Из заражённой квартиры тряпку принёс, и привет. Или от соседей.
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Апельсинка
Гость RZN.info
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 25 апр 2010, 19:29
Откуда: Рязанские мы

Re: Клопы

Сообщение Апельсинка » 28 янв 2011, 15:00

ZZ писал(а):Народы коми для выведения клопов использовали обряд "лудiк петкoдoм". Когда в доме появлялись клопы и средства уже испробованы. Домочадцы ловили одного клопа , клали его по центру стола и хором начинали над ним хохотать и морально издеваться. Считалось, что клопы не вынесут такое оскорбление и тотчас покинут дом.
Последний способ особенно понравился

:D Ага
Через 5—7 дней вы опять обнаружите клопов, проведите повторную обработку.

Но если серьезно, то ползут они, похоже по вентиляции. В инете я тоже это прочла, но надо найти средство достаточно длительного действия, потому что для старенькой женщины такая регулярная обработка нафталином, скипидаром и иже с ними будет мучительна. Нашла средство Хлорпиримарк (Нидерланды). Оно дорогое, но вот где его у нас купить - не знаю.
Не держи свой язык за чужими зубами!
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DaveGibson
Гость RZN.info
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
Откуда: Рязань
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Re: Клопы

Сообщение DaveGibson » 28 янв 2011, 22:12

Когда-то давно мои родители переехали в квартиру побольше и в наследство от предидущих хозяев нам достались клопы... Как мои предки с ними только не боролись и какие только народные средства не пробовали ничего не помогало. В конце концов оторвали все обои и опрыскивателем поливали все стены и мебель изнутри дустом. Даже спустя 15 лет после этого делали ремонт, когда стены намочили проявился опять тот самый запах отравы. Клопы это такая зараза избавиться от которой очень сложно.
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Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: Клопы

Сообщение Galka » 28 янв 2011, 22:27

Нам тоже после бабушки клопы "достались". Они, правда жили, исключительно, в диване. И мы его просто выбросили.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3371
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Клопы

Сообщение Vredtech » 30 янв 2011, 17:35

Galka писал(а):Нам тоже после бабушки клопы "достались". Они, правда жили, исключительно, в диване. И мы его просто выбросили.


Клопы неоднократно пытались занести диван обратно, но у них ничего не получилось :cry:
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Клопы

Сообщение Zayec » 22 фев 2011, 21:01

Керосин форэва!
Во время службы в армии, вернувшись из краткосрочного отпуска в часть, обнаружил этих тварей на территории расположения нашего подразделения - от соседей пришли, когда в другой части казармы их начали "гонять". На аэродроме налил пол-литра самолётного керосина и окропил им матрас, протёр ножки кровати. До дембеля не беспокоили.
Кстати, батя мой рассказывал, что насекомые эти оказывается зело умны. Тоже во время службы с ними боролись. Пытались применить простой метод - ставили ножки кроватей в консервные банки, наполненные водой, чтобы враг не прошёл. Да не тут-то было!
Клопы, обуреваемые жаждой крови, поднимались по стенам на потолок и оттуда пикировали на спящих бойцов.
Из опыта борьбы в отдельно взятой квартире, в которую тараканы переместились от не очень чистоплотных соседей с нижнего этажа - никакая химия не помогла, пока все щели в полу не были зашпаклёваны намертво. То есть борьба может оказаться малоэффективной, если есть новые "поступления".
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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laima
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02 янв 2011, 19:40

Re: Клопы

Сообщение laima » 01 мар 2011, 09:46

У нас на первом этаже квартиру снимают узбеки , у них клопов тьма. Соседи подавали заявку в СЭС. Приезжали и обрабатывали, только нужно всем на лестничной клетке :twisted:
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Шаман
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: Клопы

Сообщение Шаман » 01 мар 2011, 11:11

"Понаехали тут"...клопы.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Клопы

Сообщение nikols » 01 мар 2011, 12:08

У меня сосед по номеру в гостинице ст Гжель чуть не сжег номер. Он их травил огнем,газеты жег. Обои загорелись. Но клопы остались.
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tanturilla
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4562
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24

Re: Клопы

Сообщение tanturilla » 01 мар 2011, 12:24

nikols писал(а):У меня сосед по номеру в гостинице ст Гжель чуть не сжег номер. Он их травил огнем,газеты жег. Обои загорелись. Но клопы остались.

не, ну кто так борется с клопами, -напалмом их надо, а в гостинице можно точечной бомбёжкой.
Клопам это не нравится.
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sof4you
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 20:31

Re: Клопы

Сообщение sof4you » 06 фев 2014, 20:36

кто нибудь пробовал средство Нобайт?
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Клопы

Сообщение Gholbirisa » 12 окт 2016, 15:07

Лучше по клопам к специалистам, они живучие жуть.
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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