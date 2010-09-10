Сообщение ZZ » 28 янв 2011, 14:50

Вот что пишут в инете.

Из старых домашних рецептов остаются актуальными крутой кипяток, скипидар и керосин, их смеси друг с другом или с мылом и горячей водой, нашатырный спирт. Смесью мажут места, где найдены следы клопов и заливают в щели. Книги и небольшие предметы мебели (стулья, кресла, полки), в которых обнаружены следы клопов или сами насекомые, подержите зимой 1,5-2 часа на балконе при температуре воздуха минус 19-20°С. Во всех случаях через 5-7 дней при новом появлении клопов повторите обработку.

Для уничтожения клопов применяют инсектицидные препараты, которые можно купить в магазинах торгующих бытовой химией. Способ их применения описан на этикетках. Наиболее эффективны хлорофос, трихлорметафос-3 (ТХМФ-3), карбофос в виде 0,3—1,0% раствора, дусты «Дифокарб», «Фосфолан», «Риапан», аэрозольные баллоны «Неофос-2», «Пиретроль-П», «Карбозоль», «Прима-71»,.Раствор наносят кисточкой или пульверизатором или из аэрозольного баллона на непокрытые лаком или краской деревянные части мебели, под плинтусы, на участки под обоями,. В то же время надо постирать и тщательно прогладить утюгом постельное белье, а одеяла, ковры, подушки и матрасы сдать в химчистку.Уничтожить клопов, поселившихся в полках, стульях, книгах, можно с помощью мороза. Для этого надо вынести вещи на мороз (ниже -18°) и подержать их там часа 2.Обработку инсектицидами нужно проводить при хорошей вентиляции в помещении. При этом надо использовать резиновые перчатки, а органы дыхания защищать марлевой повязкой.



Через 5—7 дней вы опять обнаружите клопов, проведите повторную обработку.



В дореволюционной России для уничтожения клопов использовали распространённые тогда вещества: нафталин, зелёное мыло, керосин, скипидар. Вот несколько рецептов тех времён:



в 100 мл керосина растворяют 5 г нафталина, к полученному раствору добавляют 50 мл крезола. Этой смесью несколько дней подряд смазывают кистью места обитания насекомых. Если клопов очень много, обработку повторяют ежемесячно, пока клопы не исчезнут совсем;

30 г зеленого мыла растворяют в 100 мл воды, добавляют 10 мл скипидара и 15 мл керосина ; обработку проводят так же, как и в вышеописанном рецепте;

в растворе 100 мл керосина и 100 мл скипидара растворяют 20 г нафталина; эта смесь тоже эффективна против клопов;

20 г фенола (карболовой кислоты) и 3 г салициловой кислоты растворяют в 40 мл скипидара и обрабатывают этим раствором места скопления насекомых;

в смеси 100 мл этилового спирта и 100 мл скипидара растворяют 5 г камфары; полученный раствор наносят вышеописанными способами;

в 150 мл денатурата растворяют 5 г нафталина .Этот раствор удобно использовать, для уничтожения клопов в мягкой мебели: после него не остётся пятен на обивке

Народы коми для выведения клопов использовали обряд "лудiк петкoдoм". Когда в доме появлялись клопы и средства уже испробованы. Домочадцы ловили одного клопа , клали его по центру стола и хором начинали над ним хохотать и морально издеваться. Считалось, что клопы не вынесут такое оскорбление и тотчас покинут дом.





Последний способ особенно понравился

Мир такой, каким ты его хочешь видеть.