Клопы
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
19 сообщений • Страница 1 из 1
- Апельсинка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 25 апр 2010, 19:29
- Откуда: Рязанские мы
Клопы
Собственно, даже не знаю куда эту тему поместить...
В квартире, где проживает старенькая бабушка завелись клопы. Кто-нибудь знает, как оттуда их можно вывести, с учетом, что бабушку из квартиры удалить даже на время не получится. Желательно, чтоб средства были не очень ядреные для человека.
В квартире, где проживает старенькая бабушка завелись клопы. Кто-нибудь знает, как оттуда их можно вывести, с учетом, что бабушку из квартиры удалить даже на время не получится. Желательно, чтоб средства были не очень ядреные для человека.
Не держи свой язык за чужими зубами!
Re: Клопы
Вот что пишут в инете.
Из старых домашних рецептов остаются актуальными крутой кипяток, скипидар и керосин, их смеси друг с другом или с мылом и горячей водой, нашатырный спирт. Смесью мажут места, где найдены следы клопов и заливают в щели. Книги и небольшие предметы мебели (стулья, кресла, полки), в которых обнаружены следы клопов или сами насекомые, подержите зимой 1,5-2 часа на балконе при температуре воздуха минус 19-20°С. Во всех случаях через 5-7 дней при новом появлении клопов повторите обработку.
Для уничтожения клопов применяют инсектицидные препараты, которые можно купить в магазинах торгующих бытовой химией. Способ их применения описан на этикетках. Наиболее эффективны хлорофос, трихлорметафос-3 (ТХМФ-3), карбофос в виде 0,3—1,0% раствора, дусты «Дифокарб», «Фосфолан», «Риапан», аэрозольные баллоны «Неофос-2», «Пиретроль-П», «Карбозоль», «Прима-71»,.Раствор наносят кисточкой или пульверизатором или из аэрозольного баллона на непокрытые лаком или краской деревянные части мебели, под плинтусы, на участки под обоями,. В то же время надо постирать и тщательно прогладить утюгом постельное белье, а одеяла, ковры, подушки и матрасы сдать в химчистку.Уничтожить клопов, поселившихся в полках, стульях, книгах, можно с помощью мороза. Для этого надо вынести вещи на мороз (ниже -18°) и подержать их там часа 2.Обработку инсектицидами нужно проводить при хорошей вентиляции в помещении. При этом надо использовать резиновые перчатки, а органы дыхания защищать марлевой повязкой.
Через 5—7 дней вы опять обнаружите клопов, проведите повторную обработку.
В дореволюционной России для уничтожения клопов использовали распространённые тогда вещества: нафталин, зелёное мыло, керосин, скипидар. Вот несколько рецептов тех времён:
в 100 мл керосина растворяют 5 г нафталина, к полученному раствору добавляют 50 мл крезола. Этой смесью несколько дней подряд смазывают кистью места обитания насекомых. Если клопов очень много, обработку повторяют ежемесячно, пока клопы не исчезнут совсем;
30 г зеленого мыла растворяют в 100 мл воды, добавляют 10 мл скипидара и 15 мл керосина ; обработку проводят так же, как и в вышеописанном рецепте;
в растворе 100 мл керосина и 100 мл скипидара растворяют 20 г нафталина; эта смесь тоже эффективна против клопов;
20 г фенола (карболовой кислоты) и 3 г салициловой кислоты растворяют в 40 мл скипидара и обрабатывают этим раствором места скопления насекомых;
в смеси 100 мл этилового спирта и 100 мл скипидара растворяют 5 г камфары; полученный раствор наносят вышеописанными способами;
в 150 мл денатурата растворяют 5 г нафталина .Этот раствор удобно использовать, для уничтожения клопов в мягкой мебели: после него не остётся пятен на обивке
Народы коми для выведения клопов использовали обряд "лудiк петкoдoм". Когда в доме появлялись клопы и средства уже испробованы. Домочадцы ловили одного клопа , клали его по центру стола и хором начинали над ним хохотать и морально издеваться. Считалось, что клопы не вынесут такое оскорбление и тотчас покинут дом.
Последний способ особенно понравился
Из старых домашних рецептов остаются актуальными крутой кипяток, скипидар и керосин, их смеси друг с другом или с мылом и горячей водой, нашатырный спирт. Смесью мажут места, где найдены следы клопов и заливают в щели. Книги и небольшие предметы мебели (стулья, кресла, полки), в которых обнаружены следы клопов или сами насекомые, подержите зимой 1,5-2 часа на балконе при температуре воздуха минус 19-20°С. Во всех случаях через 5-7 дней при новом появлении клопов повторите обработку.
Для уничтожения клопов применяют инсектицидные препараты, которые можно купить в магазинах торгующих бытовой химией. Способ их применения описан на этикетках. Наиболее эффективны хлорофос, трихлорметафос-3 (ТХМФ-3), карбофос в виде 0,3—1,0% раствора, дусты «Дифокарб», «Фосфолан», «Риапан», аэрозольные баллоны «Неофос-2», «Пиретроль-П», «Карбозоль», «Прима-71»,.Раствор наносят кисточкой или пульверизатором или из аэрозольного баллона на непокрытые лаком или краской деревянные части мебели, под плинтусы, на участки под обоями,. В то же время надо постирать и тщательно прогладить утюгом постельное белье, а одеяла, ковры, подушки и матрасы сдать в химчистку.Уничтожить клопов, поселившихся в полках, стульях, книгах, можно с помощью мороза. Для этого надо вынести вещи на мороз (ниже -18°) и подержать их там часа 2.Обработку инсектицидами нужно проводить при хорошей вентиляции в помещении. При этом надо использовать резиновые перчатки, а органы дыхания защищать марлевой повязкой.
Через 5—7 дней вы опять обнаружите клопов, проведите повторную обработку.
В дореволюционной России для уничтожения клопов использовали распространённые тогда вещества: нафталин, зелёное мыло, керосин, скипидар. Вот несколько рецептов тех времён:
в 100 мл керосина растворяют 5 г нафталина, к полученному раствору добавляют 50 мл крезола. Этой смесью несколько дней подряд смазывают кистью места обитания насекомых. Если клопов очень много, обработку повторяют ежемесячно, пока клопы не исчезнут совсем;
30 г зеленого мыла растворяют в 100 мл воды, добавляют 10 мл скипидара и 15 мл керосина ; обработку проводят так же, как и в вышеописанном рецепте;
в растворе 100 мл керосина и 100 мл скипидара растворяют 20 г нафталина; эта смесь тоже эффективна против клопов;
20 г фенола (карболовой кислоты) и 3 г салициловой кислоты растворяют в 40 мл скипидара и обрабатывают этим раствором места скопления насекомых;
в смеси 100 мл этилового спирта и 100 мл скипидара растворяют 5 г камфары; полученный раствор наносят вышеописанными способами;
в 150 мл денатурата растворяют 5 г нафталина .Этот раствор удобно использовать, для уничтожения клопов в мягкой мебели: после него не остётся пятен на обивке
Народы коми для выведения клопов использовали обряд "лудiк петкoдoм". Когда в доме появлялись клопы и средства уже испробованы. Домочадцы ловили одного клопа , клали его по центру стола и хором начинали над ним хохотать и морально издеваться. Считалось, что клопы не вынесут такое оскорбление и тотчас покинут дом.
Последний способ особенно понравился
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Клопы
А вообще возникает вопрос - откуда они вдруг взялись в квартире?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Клопы
ZZ писал(а):А вообще возникает вопрос - откуда они вдруг взялись в квартире?
Говорят, это тренд. Замещают тараканов. А взяться - мало ли откуда? Из заражённой квартиры тряпку принёс, и привет. Или от соседей.
- Апельсинка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 25 апр 2010, 19:29
- Откуда: Рязанские мы
Re: Клопы
ZZ писал(а):Народы коми для выведения клопов использовали обряд "лудiк петкoдoм". Когда в доме появлялись клопы и средства уже испробованы. Домочадцы ловили одного клопа , клали его по центру стола и хором начинали над ним хохотать и морально издеваться. Считалось, что клопы не вынесут такое оскорбление и тотчас покинут дом.
Последний способ особенно понравился
Ага
Через 5—7 дней вы опять обнаружите клопов, проведите повторную обработку.
Но если серьезно, то ползут они, похоже по вентиляции. В инете я тоже это прочла, но надо найти средство достаточно длительного действия, потому что для старенькой женщины такая регулярная обработка нафталином, скипидаром и иже с ними будет мучительна. Нашла средство Хлорпиримарк (Нидерланды). Оно дорогое, но вот где его у нас купить - не знаю.
Не держи свой язык за чужими зубами!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Клопы
Когда-то давно мои родители переехали в квартиру побольше и в наследство от предидущих хозяев нам достались клопы... Как мои предки с ними только не боролись и какие только народные средства не пробовали ничего не помогало. В конце концов оторвали все обои и опрыскивателем поливали все стены и мебель изнутри дустом. Даже спустя 15 лет после этого делали ремонт, когда стены намочили проявился опять тот самый запах отравы. Клопы это такая зараза избавиться от которой очень сложно.
Re: Клопы
Нам тоже после бабушки клопы "достались". Они, правда жили, исключительно, в диване. И мы его просто выбросили.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3734
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Клопы
Galka писал(а):Нам тоже после бабушки клопы "достались". Они, правда жили, исключительно, в диване. И мы его просто выбросили.
Клопы неоднократно пытались занести диван обратно, но у них ничего не получилось
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Клопы
Керосин форэва!
Во время службы в армии, вернувшись из краткосрочного отпуска в часть, обнаружил этих тварей на территории расположения нашего подразделения - от соседей пришли, когда в другой части казармы их начали "гонять". На аэродроме налил пол-литра самолётного керосина и окропил им матрас, протёр ножки кровати. До дембеля не беспокоили.
Кстати, батя мой рассказывал, что насекомые эти оказывается зело умны. Тоже во время службы с ними боролись. Пытались применить простой метод - ставили ножки кроватей в консервные банки, наполненные водой, чтобы враг не прошёл. Да не тут-то было!
Клопы, обуреваемые жаждой крови, поднимались по стенам на потолок и оттуда пикировали на спящих бойцов.
Из опыта борьбы в отдельно взятой квартире, в которую тараканы переместились от не очень чистоплотных соседей с нижнего этажа - никакая химия не помогла, пока все щели в полу не были зашпаклёваны намертво. То есть борьба может оказаться малоэффективной, если есть новые "поступления".
Во время службы в армии, вернувшись из краткосрочного отпуска в часть, обнаружил этих тварей на территории расположения нашего подразделения - от соседей пришли, когда в другой части казармы их начали "гонять". На аэродроме налил пол-литра самолётного керосина и окропил им матрас, протёр ножки кровати. До дембеля не беспокоили.
Кстати, батя мой рассказывал, что насекомые эти оказывается зело умны. Тоже во время службы с ними боролись. Пытались применить простой метод - ставили ножки кроватей в консервные банки, наполненные водой, чтобы враг не прошёл. Да не тут-то было!
Клопы, обуреваемые жаждой крови, поднимались по стенам на потолок и оттуда пикировали на спящих бойцов.
Из опыта борьбы в отдельно взятой квартире, в которую тараканы переместились от не очень чистоплотных соседей с нижнего этажа - никакая химия не помогла, пока все щели в полу не были зашпаклёваны намертво. То есть борьба может оказаться малоэффективной, если есть новые "поступления".
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Клопы
У нас на первом этаже квартиру снимают узбеки , у них клопов тьма. Соседи подавали заявку в СЭС. Приезжали и обрабатывали, только нужно всем на лестничной клетке
Re: Клопы
"Понаехали тут"...клопы.
Re: Клопы
У меня сосед по номеру в гостинице ст Гжель чуть не сжег номер. Он их травил огнем,газеты жег. Обои загорелись. Но клопы остались.
- tanturilla
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4557
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24
Re: Клопы
nikols писал(а):У меня сосед по номеру в гостинице ст Гжель чуть не сжег номер. Он их травил огнем,газеты жег. Обои загорелись. Но клопы остались.
не, ну кто так борется с клопами, -напалмом их надо, а в гостинице можно точечной бомбёжкой.
Клопам это не нравится.
Re: Клопы
кто нибудь пробовал средство Нобайт?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Клопы
Лучше по клопам к специалистам, они живучие жуть.
Re: садовый опрыскиватель купить
ZZ писал(а):Вот что пишут в инете.
Из старых домашних рецептов остаются актуальными крутой кипяток, скипидар и керосин, их смеси друг с другом или с мылом и горячей водой, нашатырный спирт. Смесью мажут места, где найдены следы клопов и заливают в щели. Книги и небольшие предметы мебели (стулья, кресла, полки), в которых обнаружены следы клопов или сами насекомые, подержите зимой 1,5-2 часа на балконе при температуре воздуха минус 19-20°С. Во всех случаях через 5-7 дней при новом появлении клопов повторите обработку. Решили садовый опрыскиватель купить цена на них подходящая, достаточно эффективны против клопов. Для уничтожения клопов применяют инсектицидные препараты, которые можно купить в магазинах торгующих бытовой химией. Способ их применения описан на этикетках. Наиболее эффективны хлорофос, трихлорметафос-3 (ТХМФ-3), карбофос в виде 0,3—1,0% раствора, дусты «Дифокарб», «Фосфолан», «Риапан», аэрозольные баллоны «Неофос-2», «Пиретроль-П», «Карбозоль», «Прима-71»,.Раствор наносят кисточкой или пульверизатором или из аэрозольного баллона на непокрытые лаком или краской деревянные части мебели, под плинтусы, на участки под обоями,. В то же время надо постирать и тщательно прогладить утюгом постельное белье, а одеяла, ковры, подушки и матрасы сдать в химчистку.Уничтожить клопов, поселившихся в полках, стульях, книгах, можно с помощью мороза. Для этого надо вынести вещи на мороз (ниже -18°) и подержать их там часа 2.Обработку инсектицидами нужно проводить при хорошей вентиляции в помещении. При этом надо использовать резиновые перчатки, а органы дыхания защищать марлевой повязкой.
Через 5—7 дней вы опять обнаружите клопов, проведите повторную обработку.
В дореволюционной России для уничтожения клопов использовали распространённые тогда вещества: нафталин, зелёное мыло, керосин, скипидар. Вот несколько рецептов тех времён:
в 100 мл керосина растворяют 5 г нафталина, к полученному раствору добавляют 50 мл крезола. Этой смесью несколько дней подряд смазывают кистью места обитания насекомых. Если клопов очень много, обработку повторяют ежемесячно, пока клопы не исчезнут совсем;
30 г зеленого мыла растворяют в 100 мл воды, добавляют 10 мл скипидара и 15 мл керосина ; обработку проводят так же, как и в вышеописанном рецепте;
в растворе 100 мл керосина и 100 мл скипидара растворяют 20 г нафталина; эта смесь тоже эффективна против клопов;
20 г фенола (карболовой кислоты) и 3 г салициловой кислоты растворяют в 40 мл скипидара и обрабатывают этим раствором места скопления насекомых;
в смеси 100 мл этилового спирта и 100 мл скипидара растворяют 5 г камфары; полученный раствор наносят вышеописанными способами;
в 150 мл денатурата растворяют 5 г нафталина .Этот раствор удобно использовать, для уничтожения клопов в мягкой мебели: после него не остётся пятен на обивке
Народы коми для выведения клопов использовали обряд "лудiк петкoдoм". Когда в доме появлялись клопы и средства уже испробованы. Домочадцы ловили одного клопа , клали его по центру стола и хором начинали над ним хохотать и морально издеваться. Считалось, что клопы не вынесут такое оскорбление и тотчас покинут дом.
Последний способ особенно понравился
а мы купили садовый опрыскиватель и уничтожаем зверье)
Re: Клопы
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 416
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Клопы
Могу рекомендовать компанию ООО "Центр Дезуслуг" мы их вызывали дезинфекцию https://spb.ecobarrier.ru/dezinsektsiya еще в прошлом году весной. До сих пор эти вредители не посещали нас. Можете сделать заказ по телефону, они работать 24 часа в сутки.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Клопы
Вообще, с вредителями надо бороться только при помощи услуг специалистов, потому что у них помимо специального оборудования есть порой эксклюзивные жидкости и иные средства для устранения их. Я читал недавно в данной https://versia.ru/zachem-nuzhna-dezinfe ... omeshhenij статье по поводу этого , позже обратился в Мск к ним за помощью, остался доволен.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
19 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей