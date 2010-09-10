Бытовая техника.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Бытовая техника.
это у тебя, нищеброда, ламинат и плитка, а у него ковры персидские. ручной работы...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Бытовая техника.
ФрекенСнорк писал(а):это у тебя, нищеброда, ламинат и плитка, а у него ковры персидские. ручной работы...
Охо-хо, я тоже нищеброд...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 9 минут назад
Re: Бытовая техника.
у нас почти техника вся фирмы филипс,только пылесос Томас)
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