Бытовая техника.

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24096
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Бытовая техника.

Сообщение ФрекенСнорк » 07 июл 2016, 22:48

это у тебя, нищеброда, ламинат и плитка, а у него ковры персидские. ручной работы...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: Бытовая техника.

Сообщение Galka » 11 июл 2016, 13:15

ФрекенСнорк писал(а):это у тебя, нищеброда, ламинат и плитка, а у него ковры персидские. ручной работы...


Охо-хо, я тоже нищеброд... :cry: :cry:
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manyanyama
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 09:54

Re: Бытовая техника.

Сообщение manyanyama » 04 апр 2017, 09:58

у нас почти техника вся фирмы филипс,только пылесос Томас)
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ЧитаРита
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 00:19

Re: Бытовая техника.

Сообщение ЧитаРита » 05 май 2017, 09:20

Бытовая техника у нас разных фирм, не отдаю предпочтения определенным фирмам, да и разнообразия нет особого - все необходимое для нормальной жизни есть. Вот еще готовый комплект видеонаблюдения https://www.ohrana.ua/komplekti-videonablyudeniya/ приобрели корейского производства. Так теперь спокойно стало, когда обезопасили свой дом. Можно и не переживать, что кто-то украдет бытовую технику)
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RikiTiki
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 56 минут назад

Re: Бытовая техника.

Сообщение RikiTiki » 47 минут назад

Одним небольшим дополнением на каждую современную кухню можно по истине считать фильтрационные системы воды pershavoda.com, советую обратить свое внимание, если вы до сих пор не задумывались над тем, чтобы купить такую. Хорошая и чистая вода - очень важная вещь, которую нельзя недооценивать. Именно поэтому среди бытовой техники на кухне таким системам самое место!
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