Бытовая техника.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Бытовая техника.
это у тебя, нищеброда, ламинат и плитка, а у него ковры персидские. ручной работы...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Бытовая техника.
ФрекенСнорк писал(а):это у тебя, нищеброда, ламинат и плитка, а у него ковры персидские. ручной работы...
Охо-хо, я тоже нищеброд...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 апр 2017, 09:54
Re: Бытовая техника.
у нас почти техника вся фирмы филипс,только пылесос Томас)
Re: Бытовая техника.
Бытовая техника у нас разных фирм, не отдаю предпочтения определенным фирмам, да и разнообразия нет особого - все необходимое для нормальной жизни есть. Вот еще готовый комплект видеонаблюдения https://www.ohrana.ua/komplekti-videonablyudeniya/ приобрели корейского производства. Так теперь спокойно стало, когда обезопасили свой дом. Можно и не переживать, что кто-то украдет бытовую технику)
Re: Бытовая техника.
Одним небольшим дополнением на каждую современную кухню можно по истине считать фильтрационные системы воды pershavoda.com, советую обратить свое внимание, если вы до сих пор не задумывались над тем, чтобы купить такую. Хорошая и чистая вода - очень важная вещь, которую нельзя недооценивать. Именно поэтому среди бытовой техники на кухне таким системам самое место!
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