Бытовая техника.

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Бытовая техника.

Сообщение ФрекенСнорк » 07 июл 2016, 22:48

это у тебя, нищеброда, ламинат и плитка, а у него ковры персидские. ручной работы...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: Бытовая техника.

Сообщение Galka » 11 июл 2016, 13:15

ФрекенСнорк писал(а):это у тебя, нищеброда, ламинат и плитка, а у него ковры персидские. ручной работы...


Охо-хо, я тоже нищеброд... :cry: :cry:
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manyanyama
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 09:54

Re: Бытовая техника.

Сообщение manyanyama » 04 апр 2017, 09:58

у нас почти техника вся фирмы филипс,только пылесос Томас)
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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Бытовая техника.

Сообщение Стасик » Сегодня, 07:14

Ресторанное оборудование я искал в интернете и мне в итоге удалось найти то чем я остался доволен вот на этом сайте https://chefpoint.ru/ так что и вы бы могли смело иметь дело с ними, так как вам больше ни где не предложат такого хорошего качества продукцию, да и еще по такой низкой цене.
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