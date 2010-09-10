коммерческий авто
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
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10 сообщений • Страница 1 из 1
коммерческий авто
Добрый день!
Для работы нужен небольшой коммерческий авто, типа каблучка, грузоподъёмностью около 700 кг. В принципе, подойдёт и Соболь, но Газель уже великовата...
Бюджет небольшой, ищу авто с пробегом, что бы на лето хватило поездить, а там видно будет.
Кто знает, может, организация автомобили рапродаёт, или какие автосалоны авто б/у гоняют?
Для работы нужен небольшой коммерческий авто, типа каблучка, грузоподъёмностью около 700 кг. В принципе, подойдёт и Соболь, но Газель уже великовата...
Бюджет небольшой, ищу авто с пробегом, что бы на лето хватило поездить, а там видно будет.
Кто знает, может, организация автомобили рапродаёт, или какие автосалоны авто б/у гоняют?
Re: коммерческий авто
Сообщение по-прежнему в силе. Кто-нибудь где-нибудь продаёт что-нибудь подобное Соболю или каблучку?
Re: коммерческий авто
Салоны продающие б/у Соболя, "каблучки" - не иномарки, не думаю, что таких найдёте. Ищите в "Ярмарке", самый надежный способ.
Бывает
Re: коммерческий авто
Понял, что каблучка мне маловато будет, объёмы больше, чем думал.
По-прежнему ищу Соболь цельнометаллический б/у.
Покупаю по безналу на фирму, поэтому от организации брать предпочтительней.
По-прежнему ищу Соболь цельнометаллический б/у.
Покупаю по безналу на фирму, поэтому от организации брать предпочтительней.
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: коммерческий авто
Могу продать мазда бонго френди, микроавтобус, автомат дизель, правый руль, черная. Грузоподъемность 1000кг, 7 мест. Я на ней дважды в Германию ездил. Не подвела, 350 тыщ. Задний привод. Пробег 290тыщ (на спидометре, так наверно под 400). Перебранная зад ходовая и АКПП. Не ржавая вообще нигде. Могу по безналу.
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: коммерческий авто
Себе беру газель новую дизельную 7 ми меску с тентом и прицеп к ней.
Re: коммерческий авто
Спасибо, уже не актуально.
В июне прошлого года купил новый Соболь-бизнес фургон восхитительного рыжего цвета.
Можно тему удалить.
В июне прошлого года купил новый Соболь-бизнес фургон восхитительного рыжего цвета.
Можно тему удалить.
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: коммерческий авто
Пущай будет. Для общего развития.
Re: коммерческий авто
Бюджет небольшой, ищу авто с пробегом, что бы на лето хватило поездить, а там видно будет.
Кто знает, может, организация автомобили рапродаёт, или какие автосалоны авто б/у гоняют?
Кто знает, может, организация автомобили рапродаёт, или какие автосалоны авто б/у гоняют?
emma
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 176
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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10 сообщений • Страница 1 из 1
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