коммерческий авто

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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nikaa
Гость RZN.info
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 25 мар 2009, 14:20

коммерческий авто

Сообщение nikaa » 27 фев 2011, 16:41

Добрый день!
Для работы нужен небольшой коммерческий авто, типа каблучка, грузоподъёмностью около 700 кг. В принципе, подойдёт и Соболь, но Газель уже великовата...
Бюджет небольшой, ищу авто с пробегом, что бы на лето хватило поездить, а там видно будет.
Кто знает, может, организация автомобили рапродаёт, или какие автосалоны авто б/у гоняют?
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nikaa
Гость RZN.info
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 25 мар 2009, 14:20

Re: коммерческий авто

Сообщение nikaa » 03 апр 2011, 00:18

Сообщение по-прежнему в силе. Кто-нибудь где-нибудь продаёт что-нибудь подобное Соболю или каблучку?
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snv
Пользователь RZN.info
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 21:56

Re: коммерческий авто

Сообщение snv » 03 апр 2011, 10:37

Салоны продающие б/у Соболя, "каблучки" - не иномарки, не думаю, что таких найдёте. Ищите в "Ярмарке", самый надежный способ.
Бывает
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nikaa
Гость RZN.info
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 25 мар 2009, 14:20

Re: коммерческий авто

Сообщение nikaa » 05 апр 2011, 15:33

Понял, что каблучка мне маловато будет, объёмы больше, чем думал.
По-прежнему ищу Соболь цельнометаллический б/у.
Покупаю по безналу на фирму, поэтому от организации брать предпочтительней.
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Жнец Смерти
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46

Re: коммерческий авто

Сообщение Жнец Смерти » 04 фев 2012, 19:45

Могу продать мазда бонго френди, микроавтобус, автомат дизель, правый руль, черная. Грузоподъемность 1000кг, 7 мест. Я на ней дважды в Германию ездил. Не подвела, 350 тыщ. Задний привод. Пробег 290тыщ (на спидометре, так наверно под 400). Перебранная зад ходовая и АКПП. Не ржавая вообще нигде. Могу по безналу.
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Жнец Смерти
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46

Re: коммерческий авто

Сообщение Жнец Смерти » 04 фев 2012, 19:47

Себе беру газель новую дизельную 7 ми меску с тентом и прицеп к ней.
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nikaa
Гость RZN.info
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 25 мар 2009, 14:20

Re: коммерческий авто

Сообщение nikaa » 09 фев 2012, 18:29

Спасибо, уже не актуально.
В июне прошлого года купил новый Соболь-бизнес фургон восхитительного рыжего цвета.
Можно тему удалить.
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: коммерческий авто

Сообщение salabus » 09 фев 2012, 20:58

Пущай будет. Для общего развития.
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alieen
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 дек 2014, 08:41

Re: коммерческий авто

Сообщение alieen » 12 дек 2014, 08:50

Бюджет небольшой, ищу авто с пробегом, что бы на лето хватило поездить, а там видно будет.
Кто знает, может, организация автомобили рапродаёт, или какие автосалоны авто б/у гоняют?
emma
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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Сообщение Jimmyitalm » 30 минут назад

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