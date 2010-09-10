Сообщение nikaa » 27 фев 2011, 16:41

Добрый день!

Для работы нужен небольшой коммерческий авто, типа каблучка, грузоподъёмностью около 700 кг. В принципе, подойдёт и Соболь, но Газель уже великовата...

Бюджет небольшой, ищу авто с пробегом, что бы на лето хватило поездить, а там видно будет.

Кто знает, может, организация автомобили рапродаёт, или какие автосалоны авто б/у гоняют?