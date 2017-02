Сообщение StR » 12 мар 2011, 20:42

Ирбис писал(а): Начальник участка в Рязаньэнерго сам поехал смотреть объект? А зачем ему это?

Может быть по этой причине:

Ирбис писал(а): разрешение подписывает только он. ?



Ирбис писал(а): Завтра позвоню в монтажную фирму - может там что подскажут. Наш районный энерго на Куйбышевке.

Мои знакомые из монтажной фирмы очень не любят Рязанский район - все долго и сложно. Может быть по этой причине:Мои знакомые из монтажной фирмы очень не любят Рязанский район - все долго и сложно.

