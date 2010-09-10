Сообщение Линь » 27 мар 2012, 17:03

DS писал(а): Да я вообще ничего не подавал. Позвонил, спросил, что надо делать. Сказали - к начальнику участка. Тот сказал, что должен лично осмотреть объект. Вот полтора месяца и отлавливал. Наконец посмотрел, ну а дальше - см. выше. Воз и ныне там.

Не нужно никого ловить, наберите в поисковике "правила технологического подключения к электрическим сетям" изучите и смело идите в сетевую организацию и пишите заявление на выделение мощности (любой до 15 кВт), с заявления снимите копию (они вам конечно копию не сделают, придётся немного побегать) и попросите на копии расписаться с указанием под каким номером данное заявление зарегистрированно. Не ведитесь на уговоры, что мы мол такую мощность дать не можем т.к. у нас нет технической возможности. Нет возможности, так создайте её. В соответствии с "правилами" они обязаны выделить требуемую мощность до 15 кВТ включительно. Ещё, стоимость подключения не может быть более 550 руб., Вы покупаете только то, что будет находиться у Вас в доме: т.е. щиток со счётчиком, заземление + провод до столба. Установка столбов и подведение к ним ЛЭП забота сетевой организаии.По срокам исполнения в "правилах" всё описано. И не бойтесь, если что, грозите жалобами в ФАС.Если будут отказы, требуйте в письменной форме.Пишу это ни как теоретик, а как человек пршедший всё это без взяток и хороших знакомых.