Электричество на дачу
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Электричество на дачу
Не Рязаньэнерго, а Приокских электрических сетей.
Да, сам поехал. Зачем - фиг знает.
Да, сам поехал. Зачем - фиг знает.
Re: Электричество на дачу
Мдя... Завтра позвоню в монтажную фирму - может там что подскажут. Наш районный энерго на Куйбышевке.
А то совсем худо - к нам по снегу не проедешь.
А то совсем худо - к нам по снегу не проедешь.
Слишком редкая, чтобы сдохнуть...
Re: Электричество на дачу
Ирбис писал(а):Начальник участка в Рязаньэнерго сам поехал смотреть объект? А зачем ему это?
Может быть по этой причине:
?Ирбис писал(а):разрешение подписывает только он.
Ирбис писал(а):Завтра позвоню в монтажную фирму - может там что подскажут. Наш районный энерго на Куйбышевке.
Мои знакомые из монтажной фирмы очень не любят Рязанский район - все долго и сложно.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Электричество на дачу
Ирбис писал(а):По телефонам позвонила - ничего не прояснили.
Ирбис писал(а):Сказали у него уточнить полный список необходимых документов и точное время приема
То есть, на Ваши первоначальные вопросы все-таки ответили.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Электричество на дачу
StR
Нет не ответили, просто сказали что с такими вопросами к начальнику и дали его телефон. А трубку по этому номеру никто не берет. Я пятницу еще раз позвонила - дали тот же номер и имя этого начальника, в понедельник снова звонить буду. Если просто приехать и его на месте не будет - никто ничего не решит. Вот и хочу дозвониться чтобы узнать хоть когда он на месте бывает.
Грустно становиться, но проблему решить может только он. С ул. Могеса меня туда отсылают, говоря что они этим не занимаются.
Нет не ответили, просто сказали что с такими вопросами к начальнику и дали его телефон. А трубку по этому номеру никто не берет. Я пятницу еще раз позвонила - дали тот же номер и имя этого начальника, в понедельник снова звонить буду. Если просто приехать и его на месте не будет - никто ничего не решит. Вот и хочу дозвониться чтобы узнать хоть когда он на месте бывает.
DS писал(а):А мне сказали, что без него никуда. Я 1,5 месяца ловил.
Грустно становиться, но проблему решить может только он. С ул. Могеса меня туда отсылают, говоря что они этим не занимаются.
Слишком редкая, чтобы сдохнуть...
Re: Электричество на дачу
Дозвонилась до начальника. Если принесу план участка и номер лицевого счета соседей, то сделает все без выезда на объект. Надеюсь, что все получиться.
Слишком редкая, чтобы сдохнуть...
Re: Электричество на дачу
а какой план надо, кто-нибудь в курсе?? мне начальник продемонстрировал планы, которые ему несут....как выяснилось, это топосъемка...сделать топосъемку стоит в среднем 5000 руб. и делается она 2 недели дороговааато и долговато
Re: Электричество на дачу
а какой план надо, кто-нибудь в курсе?? мне начальник продемонстрировал планы, которые ему несут....как выяснилось, это топосъемка...а у меня план участка -просто прямоугольничек и его размеры...
сделать топосъемку стоит в среднем 5000 руб. и делается она 2 недели дороговааато и долговато.
сделать топосъемку стоит в среднем 5000 руб. и делается она 2 недели дороговааато и долговато.
Re: Электричество на дачу
абвгд писал(а):а какой план надо, кто-нибудь в курсе??
Из которого ясно, где находится Ваш участок.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Электричество на дачу
DS писал(а):Да я вообще ничего не подавал. Позвонил, спросил, что надо делать. Сказали - к начальнику участка. Тот сказал, что должен лично осмотреть объект. Вот полтора месяца и отлавливал. Наконец посмотрел, ну а дальше - см. выше. Воз и ныне там.
Не нужно никого ловить, наберите в поисковике "правила технологического подключения к электрическим сетям" изучите и смело идите в сетевую организацию и пишите заявление на выделение мощности (любой до 15 кВт), с заявления снимите копию (они вам конечно копию не сделают, придётся немного побегать) и попросите на копии расписаться с указанием под каким номером данное заявление зарегистрированно. Не ведитесь на уговоры, что мы мол такую мощность дать не можем т.к. у нас нет технической возможности. Нет возможности, так создайте её. В соответствии с "правилами" они обязаны выделить требуемую мощность до 15 кВТ включительно. Ещё, стоимость подключения не может быть более 550 руб., Вы покупаете только то, что будет находиться у Вас в доме: т.е. щиток со счётчиком, заземление + провод до столба. Установка столбов и подведение к ним ЛЭП забота сетевой организаии.
По срокам исполнения в "правилах" всё описано. И не бойтесь, если что, грозите жалобами в ФАС.
Если будут отказы, требуйте в письменной форме.
Пишу это ни как теоретик, а как человек пршедший всё это без взяток и хороших знакомых.
Если вы говорите с идиотом, то скорее всего, в это время, он занят тем же самым.
Re: Электричество на дачу
И ещё, никакой топосъёмки делать не нужно, найдите в инете любую карту или фото со спутника вашей местности распечатайте, отметьте Ваш участок и в путь. Будут говорить не годится, требуйте нормативный документ который определяет какая карта годится, а какая нет. Документ не дают, тогда говорите: примите моё заявление вместе с моей картой и напишите обоснованный отказ от технологического подключения с указанием пунктов в "правилах" которые позволяют вам отказать мне.
Если вы говорите с идиотом, то скорее всего, в это время, он занят тем же самым.
Re: Электричество на дачу
Спасибо. С электричеством я уже договорилась. За все про все 37 000. Установка и подключение сразу.
Слишком редкая, чтобы сдохнуть...
Re: Электричество на дачу
кому нужно для дачи программа обеспечения для энергетических объектов высоких классов напряжения пожалуйста заходите на вот этот сайт: http://www.epsa-spb.ru/about/
Re: Электричество на дачу
Для проведения электричества на даче, у компании http://15kwt.ru есть, даже отдельный пакет услуг, который предусматривает не только работу, но и сам процесс проектирования. Вот такой подход я понимаю, а самостоятельно лезть туда, в чем не разбираешься, я бы не советовал.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39
Re: Электричество на дачу
У меня на даче тоже с электричеством всегда были проблемы и ни когда света толком не было не возможно было что то сделать. Но сейчас уже по лучше по тому что мы с женой решили купить генератор вот такой http://stroyteh.ua/product/benzinovyj-generator-werk-wpg-3600a/ и теперь электричество у нас есть постоянно
Re: Электричество на дачу
Мои соседи установили солнечные солнечные батареи, электричества хватает и самим и даже государству продают лишнее.
Re: Электричество на дачу
Сказачница))). Дача в Калифорнии?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей