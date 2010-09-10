Суши и роллы - где?
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Re: Суши и роллы - где?
Engineer писал(а):Нельзя из свежей делать. Рыбу тут же после улова сильно замораживают на несколько дней, чтобы убить паразитов. Если пойманная рыба сразу замораживается, черви остаются в кишечнике рыб или погибают. Если рыба какое-то время обходится без заморозки, гельминты из кишок перебираются в мышечную ткань.
Да, СанПиН 3.2.1333-03.
Re: Суши и роллы - где?
Engineer писал(а): Если пойманная рыба сразу замораживается, черви остаются в кишечнике рыб или погибают.
Это хорошая новость.
Re: Суши и роллы - где?
Я заказываю в Хане, доставка от 450 руб. Но мне обычно когда приспичивает, а я мимо проезжаю - звоню им, и подъезжаю за уже готовыми
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
2) Сатанисты на форуме!!!
Re: Суши и роллы - где?
ZZ писал(а):В роллах и суши самое вкусное - маринованный имбирь. Он где-нибудь продается в магазинах?
в барсе есть и в баночках в отделе для суши, а я вчера развесной брала. В отделе готовых салатов и всяких соленостей
Re: Суши и роллы - где?
Polli
В выходной поеду в Барс, затарюсь и наемся!!!
В выходной поеду в Барс, затарюсь и наемся!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Суши и роллы - где?
ZZ
Опять будет утка? И к ней имбирь маринованный?
Опять будет утка? И к ней имбирь маринованный?
Re: Суши и роллы - где?
Polli
имбирь я ем просто так, безо всяких уток.
А в выходные будут купаты.
имбирь я ем просто так, безо всяких уток.
А в выходные будут купаты.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Суши и роллы - где?
Re: Суши и роллы - где?
И я тоже требую продолжения банкета))
Re: Суши и роллы - где?
А может и не будут... **задумчиво*** я тут на 2 кг поправилась, наверное ограничусь одним имбирем...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Суши и роллы - где?
Как это не будут?! *разочарованно, с истерическими нотками в голосе*. Ты сама не ешь, остальные почему должны страдать?
Re: Суши и роллы - где?
Re: Суши и роллы - где?
Вот уж дудки! Вы будете есть, а я облизываться?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Суши и роллы - где?
ZZ
Ты не будешь смотреть на нас едящих. Мы тебя в ванной запрем.
Ты не будешь смотреть на нас едящих. Мы тебя в ванной запрем.
Re: Суши и роллы - где?
Только не Суши-Хан, это просто фуэээ.
Re: Суши и роллы - где?
Polli
это не по фэн-шую!!!
это не по фэн-шую!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Суши и роллы - где?
не подскажете,где у нас продаются всякие соусы для роллов,икра летучей рыбы и т.д.?Очень надо)))просто в Барсе смотрела,там кроме нори,имбиря и васаби нет ничего! У меня молодой человек очень любит роллы,вот для него стараюсь)))помогите!!!!=)))))
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Суши и роллы - где?
kazachka писал(а):не подскажете,где у нас продаются всякие соусы для роллов,икра летучей рыбы и т.д.?Очень надо)))просто в Барсе смотрела,там кроме нори,имбиря и васаби нет ничего! У меня молодой человек очень любит роллы,вот для него стараюсь)))помогите!!!!=)))))
гляньте в Метро, отдел, который смотрит на всякую заморозку-молочку.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Суши и роллы - где?
Просто сделать самим роллы.
Роллы с семгой, сыром и огурцом
Подобные роллы я раньше всегда с удовольствием заказывала в одном из наших японских заведений. А недавно решила попробовать сделать их самостоятельно. Не уверена, что использованные мною ингредиенты именно те, что применяют в ресторане, но вкус получился похожий. Готовятся роллы очень быстро, поэтому всем рекомендую!
Продукты
(на 2 порции)
Рыба красная (соленая) - 100 грамм
Сыр твердый - 100 грамм
Огурец свежий - 1 шт.
Рис (у меня был длиннозерный) - 150 грамм
Нори (прессованные листы водорослей) - 3 шт.
Уксус (рисовый или яблочный, виноградный, винный и т.д.) - 3 ст.л.
Соус васаби - по вкусу
Лимон - 1 шт.
Соевый соус - по вкусу
Соль - по вкусу
Сахар - щепотка
Кроме того:
Коврик для суши
Рис вымойте под проточной водой. Положите его в кастрюлю, добавьте соль, сахар, уксус, залейте водой и варите до готовности. Затем дайте рису остыть.
Чтобы сохранилась структура зерен, рис ни в коем случае не перемешивайте.
Красную рыбу, огурец, сыр нарежьте тонкими полосками.
Если у вас порошковый соус васаби, то его необходимо смешать с водой в пропорции 1:1. Если готовый, то ничего делайте.
Коврик для суши оберните пищевой пленкой, чтобы не запачкать.
На коврик положите один лист нори.
Сверху тонким слоем выложите рис, оставляя вверху пустое место, которое намочите водой, чтобы ролл держался в завернутом виде.
На рис нанесите тоненькую полоску соуса васаби.
Сверху положите красную рыбу, огурец и сыр.
Заверните ролл рулетом.
Разрежьте его на 5 частей и выложите в тарелку.
Я подаю роллы с соусом. Для его приготовления налейте в мисочку соевый соус, выдавить сок лимона и размешайте.
Приятного аппетита!
Роллы с семгой, сыром и огурцом
Подобные роллы я раньше всегда с удовольствием заказывала в одном из наших японских заведений. А недавно решила попробовать сделать их самостоятельно. Не уверена, что использованные мною ингредиенты именно те, что применяют в ресторане, но вкус получился похожий. Готовятся роллы очень быстро, поэтому всем рекомендую!
Продукты
(на 2 порции)
Рыба красная (соленая) - 100 грамм
Сыр твердый - 100 грамм
Огурец свежий - 1 шт.
Рис (у меня был длиннозерный) - 150 грамм
Нори (прессованные листы водорослей) - 3 шт.
Уксус (рисовый или яблочный, виноградный, винный и т.д.) - 3 ст.л.
Соус васаби - по вкусу
Лимон - 1 шт.
Соевый соус - по вкусу
Соль - по вкусу
Сахар - щепотка
Кроме того:
Коврик для суши
Рис вымойте под проточной водой. Положите его в кастрюлю, добавьте соль, сахар, уксус, залейте водой и варите до готовности. Затем дайте рису остыть.
Чтобы сохранилась структура зерен, рис ни в коем случае не перемешивайте.
Красную рыбу, огурец, сыр нарежьте тонкими полосками.
Если у вас порошковый соус васаби, то его необходимо смешать с водой в пропорции 1:1. Если готовый, то ничего делайте.
Коврик для суши оберните пищевой пленкой, чтобы не запачкать.
На коврик положите один лист нори.
Сверху тонким слоем выложите рис, оставляя вверху пустое место, которое намочите водой, чтобы ролл держался в завернутом виде.
На рис нанесите тоненькую полоску соуса васаби.
Сверху положите красную рыбу, огурец и сыр.
Заверните ролл рулетом.
Разрежьте его на 5 частей и выложите в тарелку.
Я подаю роллы с соусом. Для его приготовления налейте в мисочку соевый соус, выдавить сок лимона и размешайте.
Приятного аппетита!
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