Суши и роллы - где?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение logdam » 04 мар 2011, 14:15

Engineer писал(а):Нельзя из свежей делать. Рыбу тут же после улова сильно замораживают на несколько дней, чтобы убить паразитов. Если пойманная рыба сразу замораживается, черви остаются в кишечнике рыб или погибают. Если рыба какое-то время обходится без заморозки, гельминты из кишок перебираются в мышечную ткань.

Да, СанПиН 3.2.1333-03.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение DS » 04 мар 2011, 18:27

Engineer писал(а): Если пойманная рыба сразу замораживается, черви остаются в кишечнике рыб или погибают.

Это хорошая новость.
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Roberto
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 14:54
Откуда: Дровишки?

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение Roberto » 11 мар 2011, 11:47

Я заказываю в Хане, доставка от 450 руб. Но мне обычно когда приспичивает, а я мимо проезжаю - звоню им, и подъезжаю за уже готовыми
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение Polli » 11 мар 2011, 12:52

ZZ писал(а):В роллах и суши самое вкусное - маринованный имбирь. Он где-нибудь продается в магазинах?

в барсе есть и в баночках в отделе для суши, а я вчера развесной брала. В отделе готовых салатов и всяких соленостей
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение ZZ » 11 мар 2011, 13:17

Polli
В выходной поеду в Барс, затарюсь и наемся!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение Polli » 11 мар 2011, 13:26

ZZ
Опять будет утка? И к ней имбирь маринованный?
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение ZZ » 11 мар 2011, 13:51

Polli
имбирь я ем просто так, безо всяких уток.
А в выходные будут купаты.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Шаман
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение Шаман » 11 мар 2011, 13:59

ZZ писал(а):Polli
имбирь я ем просто так, безо всяких уток.
А в выходные будут купаты.

Изображение
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение Polli » 11 мар 2011, 14:02

И я тоже требую продолжения банкета))
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение ZZ » 11 мар 2011, 15:17

А может и не будут... **задумчиво*** я тут на 2 кг поправилась, наверное ограничусь одним имбирем...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение Polli » 11 мар 2011, 15:23

Как это не будут?! *разочарованно, с истерическими нотками в голосе*. Ты сама не ешь, остальные почему должны страдать?
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Шаман
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение Шаман » 11 мар 2011, 15:27

ZZ
Хотим купат!!!ИзображениеИзображениеИзображение
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение ZZ » 11 мар 2011, 15:34

Вот уж дудки! Вы будете есть, а я облизываться?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение Polli » 11 мар 2011, 15:39

ZZ
Ты не будешь смотреть на нас едящих. Мы тебя в ванной запрем.
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Tester
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 17:50

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение Tester » 11 мар 2011, 16:08

Только не Суши-Хан, это просто фуэээ.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение ZZ » 11 мар 2011, 16:36

Polli
это не по фэн-шую!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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kazachka
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 окт 2011, 01:10

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение kazachka » 01 окт 2011, 01:17

не подскажете,где у нас продаются всякие соусы для роллов,икра летучей рыбы и т.д.?Очень надо)))просто в Барсе смотрела,там кроме нори,имбиря и васаби нет ничего! У меня молодой человек очень любит роллы,вот для него стараюсь)))помогите!!!!=)))))
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24091
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение ФрекенСнорк » 01 окт 2011, 05:58

kazachka писал(а):не подскажете,где у нас продаются всякие соусы для роллов,икра летучей рыбы и т.д.?Очень надо)))просто в Барсе смотрела,там кроме нори,имбиря и васаби нет ничего! У меня молодой человек очень любит роллы,вот для него стараюсь)))помогите!!!!=)))))

гляньте в Метро, отдел, который смотрит на всякую заморозку-молочку.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Суши и роллы - где?

Сообщение amelina » Вчера, 18:06

Просто сделать самим роллы.
Роллы с семгой, сыром и огурцом
Изображение
Подобные роллы я раньше всегда с удовольствием заказывала в одном из наших японских заведений. А недавно решила попробовать сделать их самостоятельно. Не уверена, что использованные мною ингредиенты именно те, что применяют в ресторане, но вкус получился похожий. Готовятся роллы очень быстро, поэтому всем рекомендую!
Продукты
(на 2 порции)
Рыба красная (соленая) - 100 грамм
Сыр твердый - 100 грамм
Огурец свежий - 1 шт.
Рис (у меня был длиннозерный) - 150 грамм
Нори (прессованные листы водорослей) - 3 шт.
Уксус (рисовый или яблочный, виноградный, винный и т.д.) - 3 ст.л.
Соус васаби - по вкусу
Лимон - 1 шт.
Соевый соус - по вкусу
Соль - по вкусу
Сахар - щепотка
Кроме того:
Коврик для суши

Рис вымойте под проточной водой. Положите его в кастрюлю, добавьте соль, сахар, уксус, залейте водой и варите до готовности. Затем дайте рису остыть.
Чтобы сохранилась структура зерен, рис ни в коем случае не перемешивайте.
Красную рыбу, огурец, сыр нарежьте тонкими полосками.
Если у вас порошковый соус васаби, то его необходимо смешать с водой в пропорции 1:1. Если готовый, то ничего делайте.
Коврик для суши оберните пищевой пленкой, чтобы не запачкать.
На коврик положите один лист нори.
Сверху тонким слоем выложите рис, оставляя вверху пустое место, которое намочите водой, чтобы ролл держался в завернутом виде.
На рис нанесите тоненькую полоску соуса васаби.
Сверху положите красную рыбу, огурец и сыр.
Заверните ролл рулетом.
Разрежьте его на 5 частей и выложите в тарелку.
Я подаю роллы с соусом. Для его приготовления налейте в мисочку соевый соус, выдавить сок лимона и размешайте.
Приятного аппетита!
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