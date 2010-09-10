Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Надежда из ДФО
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение Надежда из ДФО » 06 авг 2013, 13:33

Про тестирование в 3 школу. А по прописке точно в третью возьмут?
Вернуться к началу
Tanny
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 15:23

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение Tanny » 25 май 2016, 11:01

Добрый день! Планируем сына записать на подготов. курсы дошкольника в 16 школу с последующим поступление в 1 класс. Расскажите пожалуйста свежие отзывы и информацию о школе № 16?
Может кто-то сможет порекомендовать хорошего педагога нач. классов, из тех, кто сейчас выпускает 3-классников.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение UNCLE1911 » 25 май 2016, 11:03

У Иванеса спросите, он в том районе жил.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Tanny
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 15:23

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение Tanny » 25 май 2016, 11:10

Я не знаю о ком вы говорите, тем более жить рядом со школой или водить туда своих детей - разный объем актуальной информации.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5367
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение ivanes » 26 май 2016, 11:04

UNCLE1911 писал(а):У Иванеса спросите, он в том районе жил.

Я жил на ул.Татарской. Учился в начальной школе №3 (теремок напротив МТС),потом в семилетней №3 (Семинарская ныне улица),окончил среднюю школу №2. Школа средняя №3 на Дзержинке была женской. С Ленпоселка пехом через кладбище,рынок в школу все 10 лет. Асфальта не было. Иного выбора не было. Экзамены за начальную и все остальные годы-классы. Около 70 экзаменов за 10 лет обучения.
Потом РРТИ. От ул. Большой- лекции,до ул. ныне Циолкоского- лабораторки и ул Пролетарской (Кудрявцева - военная кафедра). Опять пешком. Через грязь на Ямской, через рынок. Общественного транспорта не было. Автобус ходил до Либкнехта на пересечении с Ленина.
Вернуться к началу
Tanny
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 15:23

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение Tanny » 26 май 2016, 16:49

ivanes писал(а):
UNCLE1911 писал(а):У Иванеса спросите, он в том районе жил.

Я жил на ул.Татарской. Учился в начальной школе №3 (теремок напротив МТС),потом в семилетней №3 (Семинарская ныне улица),окончил среднюю школу №2. Школа средняя №3 на Дзержинке была женской. С Ленпоселка пехом через кладбище,рынок в школу все 10 лет. Асфальта не было. Иного выбора не было. Экзамены за начальную и все остальные годы-классы. Около 70 экзаменов за 10 лет обучения.
Потом РРТИ. От ул. Большой- лекции,до ул. ныне Циолкоского- лабораторки и ул Пролетарской (Кудрявцева - военная кафедра). Опять пешком. Через грязь на Ямской, через рынок. Общественного транспорта не было. Автобус ходил до Либкнехта на пересечении с Ленина.


И где актуальность о 16 школе из вашего познавательного рассказа?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение UNCLE1911 » 26 май 2016, 18:38

А чё? Разве он врет? С того времени какие прекрасные дороги построили в Рязани, да и школу 16ю в придачу. Автобусы с троллейбусами ходят. Живи- не хочу.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5367
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение ivanes » 28 май 2016, 17:17

Уточню про женскую школу железнодорожного хозяйства. Просто построили новое здание и забрали старое.
Живите и я жил. Ничего. Просто учится в новых школах не пришлось. В школу пешком.
Из 28 выпускников класса школа №2 выдала аттестат только 25 выпускникам. Один выпускник стал лауреатом госпремии,
другой- заслуженным строителем,двое- генералами,четверо закончили РРТИ.
У Вас UNCLE1911 есть,что вспомнить про школьные годы и про учебу?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение UNCLE1911 » 28 май 2016, 17:58

Не-а, гынералов нет, одни подполковники.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5367
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение ivanes » 29 май 2016, 12:23

UNCLE1911 писал(а):Не-а, гынералов нет, одни подполковники.

Их плохо учили.что не могли дослужиться до генерала. До лауреата Госпремии,заслуженного строителя.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение UNCLE1911 » 29 май 2016, 12:28

Один подполковник дослужился до очень многого.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
iringa
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 14 июн 2010, 22:38

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение iringa » 01 июл 2016, 22:43

1.Сейчас выпускают 4-е классы, а не 3-и.
2. Школа нормальная. Дети у меня перешли в 3й и 4й классы. Учатся хорошо.
3. ШБП, когда мы поступали в сколу - пустая трата времени и денег. Вторая дочка на ШБП не ходила.(Она занималась в детской академии Совушка). ШБП в школе может только для привыкания к школе и совсем для нулевых детей (в смысле знаний).
4. Учителя разные. Выпускающих 4е классы не знаю. А учёба и от самих детей зависит.
В школе по егэ 100-балльники есть.
И достаточно важный фактор (для меня во всяком случае) - в школе ОДНА смена.
Вернуться к началу
Mamed7
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
Откуда: Mongolia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Mamed7

Нужны отзывы о школах № 3 16 33

Сообщение Mamed7 » 16 сен 2016, 15:17

в русских школах тоже преподают украинский язык и вполне доступнопоэтому если кто-то желает,чтоб ребенок учился неплохо,понимал предмет,а не заучивал его,то отдавать нужно в русские школымы южане,а не западэнцы и потому большая часть рускоязычны Я например учился в 6 школе и национальну мову у нас преподовали ненамного чаще,чем английский но при этом я свободно могу общаться на двух языках,неговоря уже про матюки и английский
кстати тема довольно узкая очень мало здесь родителей,у которых ребенок учится в начальных классах и родителей вообще
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33

Сообщение ФрекенСнорк » 16 сен 2016, 20:01

Mamed7 писал(а):в русских школах тоже преподают украинский язык

шо, у нас в Рязани? :roll: :lol:
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
KateSpadeTet
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 14:53

Kupit vechernie platie

Сообщение KateSpadeTet » Сегодня, 15:12

красиво платье макси гостей свадьбы наряд инстаграм
роскошно Kupit platie vechernij obraz vypusknicy vechernie platja источник
получено 2016 kupit krasivye platja Веб-сайт tinyurl com/gu2wsno лучший Купить платье Интернет магазин модных платьев фото ;
Вернуться к началу
KateSpadeTet
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 14:53

фирма Купить платье Gepur платья источник

Сообщение KateSpadeTet » Сегодня, 15:16

неплохо коктейльные платья для источник !!!
новинка Samaja podrobnaja informacija kupit platie na nashem sajte Веб-сайт
хорошо Лучшие бренды платье текст is gd/EC436m фирма Купить красивые платья usapostus стилист !
Вернуться к началу
KateSpadeTet
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 14:53

купить черно-белое платье для вечеринки страница

Сообщение KateSpadeTet » Сегодня, 15:20

тренд Магазин для платьев картинки !!!
для девушки макси платья дешево из Америки под заказ
лучший вечерние черные платья в продаже Вот is gd/svL3Q8 идти за Platja cena ot 4650 rub kupit kupit platie продается ;
Вернуться к началу
KateSpadeTet
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 14:53

найдено женщина платье по запросу

Сообщение KateSpadeTet » 58 минут назад

шикарно Kupit platie modnye zhenskie platja optom kupit по запросу
просто Платья длины макси выбрать и купить платья www-usapost-us Вот
только что купила Женские платья купить платья источник is gd/fWjz7D просто Детальная информация купить платье на нашем сайте ссылка
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Образование в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей