Сообщение iringa » 01 июл 2016, 22:43

1.Сейчас выпускают 4-е классы, а не 3-и.

2. Школа нормальная. Дети у меня перешли в 3й и 4й классы. Учатся хорошо.

3. ШБП, когда мы поступали в сколу - пустая трата времени и денег. Вторая дочка на ШБП не ходила.(Она занималась в детской академии Совушка). ШБП в школе может только для привыкания к школе и совсем для нулевых детей (в смысле знаний).

4. Учителя разные. Выпускающих 4е классы не знаю. А учёба и от самих детей зависит.

В школе по егэ 100-балльники есть.

И достаточно важный фактор (для меня во всяком случае) - в школе ОДНА смена.