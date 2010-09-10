Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
Про тестирование в 3 школу. А по прописке точно в третью возьмут?
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
Добрый день! Планируем сына записать на подготов. курсы дошкольника в 16 школу с последующим поступление в 1 класс. Расскажите пожалуйста свежие отзывы и информацию о школе № 16?
Может кто-то сможет порекомендовать хорошего педагога нач. классов, из тех, кто сейчас выпускает 3-классников.
Может кто-то сможет порекомендовать хорошего педагога нач. классов, из тех, кто сейчас выпускает 3-классников.
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
У Иванеса спросите, он в том районе жил.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
Я не знаю о ком вы говорите, тем более жить рядом со школой или водить туда своих детей - разный объем актуальной информации.
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
UNCLE1911 писал(а):У Иванеса спросите, он в том районе жил.
Я жил на ул.Татарской. Учился в начальной школе №3 (теремок напротив МТС),потом в семилетней №3 (Семинарская ныне улица),окончил среднюю школу №2. Школа средняя №3 на Дзержинке была женской. С Ленпоселка пехом через кладбище,рынок в школу все 10 лет. Асфальта не было. Иного выбора не было. Экзамены за начальную и все остальные годы-классы. Около 70 экзаменов за 10 лет обучения.
Потом РРТИ. От ул. Большой- лекции,до ул. ныне Циолкоского- лабораторки и ул Пролетарской (Кудрявцева - военная кафедра). Опять пешком. Через грязь на Ямской, через рынок. Общественного транспорта не было. Автобус ходил до Либкнехта на пересечении с Ленина.
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
ivanes писал(а):UNCLE1911 писал(а):У Иванеса спросите, он в том районе жил.
Я жил на ул.Татарской. Учился в начальной школе №3 (теремок напротив МТС),потом в семилетней №3 (Семинарская ныне улица),окончил среднюю школу №2. Школа средняя №3 на Дзержинке была женской. С Ленпоселка пехом через кладбище,рынок в школу все 10 лет. Асфальта не было. Иного выбора не было. Экзамены за начальную и все остальные годы-классы. Около 70 экзаменов за 10 лет обучения.
Потом РРТИ. От ул. Большой- лекции,до ул. ныне Циолкоского- лабораторки и ул Пролетарской (Кудрявцева - военная кафедра). Опять пешком. Через грязь на Ямской, через рынок. Общественного транспорта не было. Автобус ходил до Либкнехта на пересечении с Ленина.
И где актуальность о 16 школе из вашего познавательного рассказа?
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
А чё? Разве он врет? С того времени какие прекрасные дороги построили в Рязани, да и школу 16ю в придачу. Автобусы с троллейбусами ходят. Живи- не хочу.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
Уточню про женскую школу железнодорожного хозяйства. Просто построили новое здание и забрали старое.
Живите и я жил. Ничего. Просто учится в новых школах не пришлось. В школу пешком.
Из 28 выпускников класса школа №2 выдала аттестат только 25 выпускникам. Один выпускник стал лауреатом госпремии,
другой- заслуженным строителем,двое- генералами,четверо закончили РРТИ.
У Вас UNCLE1911 есть,что вспомнить про школьные годы и про учебу?
Живите и я жил. Ничего. Просто учится в новых школах не пришлось. В школу пешком.
Из 28 выпускников класса школа №2 выдала аттестат только 25 выпускникам. Один выпускник стал лауреатом госпремии,
другой- заслуженным строителем,двое- генералами,четверо закончили РРТИ.
У Вас UNCLE1911 есть,что вспомнить про школьные годы и про учебу?
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
Не-а, гынералов нет, одни подполковники.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
UNCLE1911 писал(а):Не-а, гынералов нет, одни подполковники.
Их плохо учили.что не могли дослужиться до генерала. До лауреата Госпремии,заслуженного строителя.
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
Один подполковник дослужился до очень многого.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
1.Сейчас выпускают 4-е классы, а не 3-и.
2. Школа нормальная. Дети у меня перешли в 3й и 4й классы. Учатся хорошо.
3. ШБП, когда мы поступали в сколу - пустая трата времени и денег. Вторая дочка на ШБП не ходила.(Она занималась в детской академии Совушка). ШБП в школе может только для привыкания к школе и совсем для нулевых детей (в смысле знаний).
4. Учителя разные. Выпускающих 4е классы не знаю. А учёба и от самих детей зависит.
В школе по егэ 100-балльники есть.
И достаточно важный фактор (для меня во всяком случае) - в школе ОДНА смена.
2. Школа нормальная. Дети у меня перешли в 3й и 4й классы. Учатся хорошо.
3. ШБП, когда мы поступали в сколу - пустая трата времени и денег. Вторая дочка на ШБП не ходила.(Она занималась в детской академии Совушка). ШБП в школе может только для привыкания к школе и совсем для нулевых детей (в смысле знаний).
4. Учителя разные. Выпускающих 4е классы не знаю. А учёба и от самих детей зависит.
В школе по егэ 100-балльники есть.
И достаточно важный фактор (для меня во всяком случае) - в школе ОДНА смена.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
- Откуда: Mongolia
- Контактная информация:
Нужны отзывы о школах № 3 16 33
в русских школах тоже преподают украинский язык и вполне доступнопоэтому если кто-то желает,чтоб ребенок учился неплохо,понимал предмет,а не заучивал его,то отдавать нужно в русские школымы южане,а не западэнцы и потому большая часть рускоязычны Я например учился в 6 школе и национальну мову у нас преподовали ненамного чаще,чем английский но при этом я свободно могу общаться на двух языках,неговоря уже про матюки и английский
кстати тема довольно узкая очень мало здесь родителей,у которых ребенок учится в начальных классах и родителей вообще
кстати тема довольно узкая очень мало здесь родителей,у которых ребенок учится в начальных классах и родителей вообще
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Нужны отзывы о школах № 3, 16, 33
Mamed7 писал(а):в русских школах тоже преподают украинский язык
шо, у нас в Рязани?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 19:24
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