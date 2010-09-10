iPad - полезная вещь?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: iPad - полезная вещь?
Анахорет писал(а):rioro писал(а):ребята.. а где можно скачать книги для Андроида http://about-androids.ru/content/knigi-dlya-androida-osobennosti-chteniya &
а разве с fb-2 проблемы ?
Реклама ресурса) Потому что все люди давно сидят на либрусеке или флибусте)
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: iPad - полезная вещь?
А ещё литмир
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: iPad - полезная вещь?
trojan_downloader писал(а):ibender писал(а):DSL? Нет. - Dialup? Нее, не слышал
Ага, были бы еще сервисы, которые бы давали аплинк в 100 Мбит, т.е. на весь мой канал)
Локально по-любому быстрее
А что такого толстого нужно залить на айпад, чтобы требовалась такая скорость? Видео, фото, проги, музыка - есть тунец. Или ваш вордовский документ на 300 метров? Даже при нормальном рязанском инете этот файл зальется не более 10 минут. Если нужна флешка, то можно сделать джейл. И потом париться со всякими прогами. Но это уже в стиле андроида - вещь функциональная, но надо постоянно чтото подкручивать (аналогично с линуксом было). С виндавс мобайл 7 (так вроде называется) дела оказались еще хуже, не смотря на то, что есть слово виндавс. Тунец в данном случае по сравнению с зуной - верх совершенства.
Не надо придумывать всякие извращенства, Джобс все уже сделал, чтобы было одной кнопкой.
Re: iPad - полезная вещь?
Я что то не повёлся на заманухи ipad2 - купил samsung galaxy tab. Оказалось везде свои заморочки и везде можно найти проблемы
- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: iPad - полезная вещь?
GlebAl писал(а):Я что то не повёлся на заманухи ipad2 - купил samsung galaxy tab. Оказалось везде свои заморочки и везде можно найти проблемы
Я не знаю как GalaxyTab, а вот с HTC Flyer проблем не замечано) Как впрочем и с любыми другими аппаратами, на гудроиде, этого производителя
Есть проблемы самой ОС. На совсем старых версиях - нельзя ставить приложения на флешку. До последних версий(3 какой-то) проблема с переключением google-аккаунтов) В остальном, для меня, все ровно)
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
Re: iPad - полезная вещь?
Проблемы были при подключении к компу - драйверов нормальных нет, а ещё нужны какое то свежие дрова от mediaplayer… И до сих пор они не поправили для Москвы часовой пояс
- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: iPad - полезная вещь?
GlebAl писал(а):И до сих пор они не поправили для Москвы часовой пояс
Точно!))) Есть такое дело)))) Но у меня все аппараты рутованные) Я сам патчил tzdata)
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
Re: iPad - полезная вещь?
У меня Acer A500, вообще ни одной проблемы с ходу не назову. Хотя нет, есть косяк с фирменным чехлом, через несколько месяцев эксплуатации он растянулся, и планшет в нем слегка хлябает, в итоге фронтальная камера уползает под чехол и т.п.
Re: iPad - полезная вещь?
Я испытываю крайнее нежелание рутовать, хотя все друзья это давно уже сделали А для ipad2 вроде уже давно легко ставится сломанный софт с альтернативного маркета. Конечно для пользователя хорошо иметь операционку заточенную под конкретное железо и сделавшую ставку на визуализации
PS: у меня друг, купив телефон с андроидом, долго хвалил его интерфейс и ругал предыдущий. Теперь перешёл на яблочные модели и планшеты и начал делать тоже самое - интенсивно хвалить яблоко и ругать андроид
PS: у меня друг, купив телефон с андроидом, долго хвалил его интерфейс и ругал предыдущий. Теперь перешёл на яблочные модели и планшеты и начал делать тоже самое - интенсивно хвалить яблоко и ругать андроид
- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: iPad - полезная вещь?
GlebAl, рутование страшно только в случае если аппарат совсем умер. Если есть возможность восстановить(сброс до заводских настроек, накатывание с официального ROMa и т.д.) и при этом официальный recovery не был изменен, то ничего страшного в рутовании нет.
Вот прошивка recovery это да, беда, в плане гарантийного талона. Рутование - нет
К тому же на ряде аппаратов, можно сделать unroot)))))
Вот прошивка recovery это да, беда, в плане гарантийного талона. Рутование - нет
К тому же на ряде аппаратов, можно сделать unroot)))))
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
Re: iPad - полезная вещь?
В самсунгах меня бесит дебильное подтормаживание... нажал на иконку firefox и нифига... еще раз нажал... потом секунд через несколько открылся и подвисания периодически непонятные... достает это все!
на эппле все плавно и быстро...
P.S. Заказал жене Amazon Kindle Fire... Надеюсь получится накатить на него Ice cream sandwitch
на эппле все плавно и быстро...
P.S. Заказал жене Amazon Kindle Fire... Надеюсь получится накатить на него Ice cream sandwitch
Re: iPad - полезная вещь?
Слышал, что на яблоке - прорисовка имеет приоритет над вычислениями и другими операциями. Либо красиво, либо быстро
Re: iPad - полезная вещь?
GlebAl писал(а):Слышал, что на яблоке - прорисовка имеет приоритет над вычислениями и другими операциями. Либо красиво, либо быстро
как ни крути, но яблоко эргономичнее... хотя и неоправдано дорого
- trojan_downloader
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 811
- Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
- Контактная информация:
Re: iPad - полезная вещь?
bobik писал(а):trojan_downloader писал(а):ibender писал(а):DSL? Нет. - Dialup? Нее, не слышал
Ага, были бы еще сервисы, которые бы давали аплинк в 100 Мбит, т.е. на весь мой канал)
Локально по-любому быстрее
А что такого толстого нужно залить на айпад, чтобы требовалась такая скорость? Видео, фото, проги, музыка - есть тунец. Или ваш вордовский документ на 300 метров? Даже при нормальном рязанском инете этот файл зальется не более 10 минут. Если нужна флешка, то можно сделать джейл. И потом париться со всякими прогами. Но это уже в стиле андроида - вещь функциональная, но надо постоянно чтото подкручивать (аналогично с линуксом было). С виндавс мобайл 7 (так вроде называется) дела оказались еще хуже, не смотря на то, что есть слово виндавс. Тунец в данном случае по сравнению с зуной - верх совершенства.
Не надо придумывать всякие извращенства, Джобс все уже сделал, чтобы было одной кнопкой.
Тунец ? Нафиг, нафиг. Даже если бы я заболел менингитом и решил его себе поставить, то моя ОС все равно его не поддерживает.
В общем, мне с галакси табом без этой камасутры легче живется.
Re: iPad - полезная вещь?
А вот про тунец зря вы так. Его сделали, чтобы облегчить жизнь пользователю. А вот камасутра начинается с табом как раз таки после покупки. Ни одного минуса в тунце уже нет. Все в нем оптимизировано как уже было сказано вплоть до одной кнопки. Не нада искать для прошивки одну прогу, для медиа вторую, для приложений третью, для покупок еще чтото, и затем париться с переводом денег, для синхронизации контактов, событий, календарей и прочего еще чтото искать. "Все в одном" и работает стабильно. Мелкософт к этому уже практически подошел. Гугл тока начинает. И боюсь что завяжут на первых порах, как и во многих проектах. Хотелось бы услышать, что именно вам не понравилось в айтюнсе. Тока посубъективней (в инете мнения тролей я и так могу почитать)
ЗЫ. Судя по тому какая у вас ось, камасутрой мы то знаем кто занимается
ЗЫ. Судя по тому какая у вас ось, камасутрой мы то знаем кто занимается
- trojan_downloader
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 811
- Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
- Контактная информация:
Re: iPad - полезная вещь?
Дело в идеологии взаимодействия с устройством, а не в конкретных программах. Меня устраивает тот факт, что все свои устройства я могу подключать, синхронизировать и т.д. так, как я хочу, а не посредством одной программы, у которой есть зависимости от оси, конкретного компьютера.
У андроида нет проблем с оплатой, синхронизацией и т.д., все работает нативно через гуглоаккаунт. Если я захочу, я скину музыку на фс, захочу - буду слушать через гугломьюзик. Надо посмотреть фильм - я посмотрю его с локального сервака, либо закину на устройство без ожидания конвертации.
А насчет оси тут еще вопрос спорный, у кого больше камасутры с антивирусами, обновлениями программ, кряками и т.д. Сейчас это больше похоже на "поставил-забыл", если железо не экзотическое, никаких дополнительных телодвижений кроме "далее-далее" при установке системы совершать не нужно.
А вообще, я какбе не евангелист, и говорю в основном за свои предпочтения.
У андроида нет проблем с оплатой, синхронизацией и т.д., все работает нативно через гуглоаккаунт. Если я захочу, я скину музыку на фс, захочу - буду слушать через гугломьюзик. Надо посмотреть фильм - я посмотрю его с локального сервака, либо закину на устройство без ожидания конвертации.
А насчет оси тут еще вопрос спорный, у кого больше камасутры с антивирусами, обновлениями программ, кряками и т.д. Сейчас это больше похоже на "поставил-забыл", если железо не экзотическое, никаких дополнительных телодвижений кроме "далее-далее" при установке системы совершать не нужно.
А вообще, я какбе не евангелист, и говорю в основном за свои предпочтения.
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 663
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: iPad - полезная вещь?
GlebAl писал(а):Теперь перешёл на яблочные модели и планшеты и начал делать тоже самое - интенсивно хвалить яблоко и ругать андроид
Интересно, а какие аргументы он приводит? Или просто "андроид отстой"?
Re: iPad - полезная вещь?
Говорит там все быстрее, более продумано и удобно, да и не глючит...
Вообще новые технологии впечатляют...
PS: как же не удобно тест набирать и особенно редактировать на планшете... Про телефон вообще молчу...
Вообще новые технологии впечатляют...
PS: как же не удобно тест набирать и особенно редактировать на планшете... Про телефон вообще молчу...
Re: iPad - полезная вещь?
Я считаю, что да, весьма полезная вещь. В любом случае, вы можете зайти на мой любимый https://mygadget.ru/ и почитать какие то обзоры и новости про этот планшет. Ведь есть много поколений iPad, а есть планшеты на ОС Андроид. В общем то, можно их сравнить между собой и сделать выводы о том, какой же лучше купить именно вам. Дерзайте, друзья. Лучше тратить деньги на качественную технику, как мне кажется
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