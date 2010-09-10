Сообщение ibender » 16 янв 2012, 13:22

А вот про тунец зря вы так. Его сделали, чтобы облегчить жизнь пользователю. А вот камасутра начинается с табом как раз таки после покупки. Ни одного минуса в тунце уже нет. Все в нем оптимизировано как уже было сказано вплоть до одной кнопки. Не нада искать для прошивки одну прогу, для медиа вторую, для приложений третью, для покупок еще чтото, и затем париться с переводом денег, для синхронизации контактов, событий, календарей и прочего еще чтото искать. "Все в одном" и работает стабильно. Мелкософт к этому уже практически подошел. Гугл тока начинает. И боюсь что завяжут на первых порах, как и во многих проектах. Хотелось бы услышать, что именно вам не понравилось в айтюнсе. Тока посубъективней (в инете мнения тролей я и так могу почитать)

ЗЫ. Судя по тому какая у вас ось, камасутрой мы то знаем кто занимается