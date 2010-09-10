iPad - полезная вещь?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: iPad - полезная вещь?
Анахорет писал(а):rioro писал(а):ребята.. а где можно скачать книги для Андроида http://about-androids.ru/content/knigi-dlya-androida-osobennosti-chteniya &
а разве с fb-2 проблемы ?
Реклама ресурса) Потому что все люди давно сидят на либрусеке или флибусте)
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: iPad - полезная вещь?
А ещё литмир
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: iPad - полезная вещь?
trojan_downloader писал(а):ibender писал(а):DSL? Нет. - Dialup? Нее, не слышал
Ага, были бы еще сервисы, которые бы давали аплинк в 100 Мбит, т.е. на весь мой канал)
Локально по-любому быстрее
А что такого толстого нужно залить на айпад, чтобы требовалась такая скорость? Видео, фото, проги, музыка - есть тунец. Или ваш вордовский документ на 300 метров? Даже при нормальном рязанском инете этот файл зальется не более 10 минут. Если нужна флешка, то можно сделать джейл. И потом париться со всякими прогами. Но это уже в стиле андроида - вещь функциональная, но надо постоянно чтото подкручивать (аналогично с линуксом было). С виндавс мобайл 7 (так вроде называется) дела оказались еще хуже, не смотря на то, что есть слово виндавс. Тунец в данном случае по сравнению с зуной - верх совершенства.
Не надо придумывать всякие извращенства, Джобс все уже сделал, чтобы было одной кнопкой.
Re: iPad - полезная вещь?
Я что то не повёлся на заманухи ipad2 - купил samsung galaxy tab. Оказалось везде свои заморочки и везде можно найти проблемы
- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: iPad - полезная вещь?
GlebAl писал(а):Я что то не повёлся на заманухи ipad2 - купил samsung galaxy tab. Оказалось везде свои заморочки и везде можно найти проблемы
Я не знаю как GalaxyTab, а вот с HTC Flyer проблем не замечано) Как впрочем и с любыми другими аппаратами, на гудроиде, этого производителя
Есть проблемы самой ОС. На совсем старых версиях - нельзя ставить приложения на флешку. До последних версий(3 какой-то) проблема с переключением google-аккаунтов) В остальном, для меня, все ровно)
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
Re: iPad - полезная вещь?
Проблемы были при подключении к компу - драйверов нормальных нет, а ещё нужны какое то свежие дрова от mediaplayer… И до сих пор они не поправили для Москвы часовой пояс
- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: iPad - полезная вещь?
GlebAl писал(а):И до сих пор они не поправили для Москвы часовой пояс
Точно!))) Есть такое дело)))) Но у меня все аппараты рутованные) Я сам патчил tzdata)
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
Re: iPad - полезная вещь?
У меня Acer A500, вообще ни одной проблемы с ходу не назову. Хотя нет, есть косяк с фирменным чехлом, через несколько месяцев эксплуатации он растянулся, и планшет в нем слегка хлябает, в итоге фронтальная камера уползает под чехол и т.п.
Re: iPad - полезная вещь?
Я испытываю крайнее нежелание рутовать, хотя все друзья это давно уже сделали А для ipad2 вроде уже давно легко ставится сломанный софт с альтернативного маркета. Конечно для пользователя хорошо иметь операционку заточенную под конкретное железо и сделавшую ставку на визуализации
PS: у меня друг, купив телефон с андроидом, долго хвалил его интерфейс и ругал предыдущий. Теперь перешёл на яблочные модели и планшеты и начал делать тоже самое - интенсивно хвалить яблоко и ругать андроид
PS: у меня друг, купив телефон с андроидом, долго хвалил его интерфейс и ругал предыдущий. Теперь перешёл на яблочные модели и планшеты и начал делать тоже самое - интенсивно хвалить яблоко и ругать андроид
- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: iPad - полезная вещь?
GlebAl, рутование страшно только в случае если аппарат совсем умер. Если есть возможность восстановить(сброс до заводских настроек, накатывание с официального ROMa и т.д.) и при этом официальный recovery не был изменен, то ничего страшного в рутовании нет.
Вот прошивка recovery это да, беда, в плане гарантийного талона. Рутование - нет
К тому же на ряде аппаратов, можно сделать unroot)))))
Вот прошивка recovery это да, беда, в плане гарантийного талона. Рутование - нет
К тому же на ряде аппаратов, можно сделать unroot)))))
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
Re: iPad - полезная вещь?
В самсунгах меня бесит дебильное подтормаживание... нажал на иконку firefox и нифига... еще раз нажал... потом секунд через несколько открылся и подвисания периодически непонятные... достает это все!
на эппле все плавно и быстро...
P.S. Заказал жене Amazon Kindle Fire... Надеюсь получится накатить на него Ice cream sandwitch
на эппле все плавно и быстро...
P.S. Заказал жене Amazon Kindle Fire... Надеюсь получится накатить на него Ice cream sandwitch
Re: iPad - полезная вещь?
Слышал, что на яблоке - прорисовка имеет приоритет над вычислениями и другими операциями. Либо красиво, либо быстро
Re: iPad - полезная вещь?
GlebAl писал(а):Слышал, что на яблоке - прорисовка имеет приоритет над вычислениями и другими операциями. Либо красиво, либо быстро
как ни крути, но яблоко эргономичнее... хотя и неоправдано дорого
- trojan_downloader
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 811
- Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
- Контактная информация:
Re: iPad - полезная вещь?
bobik писал(а):trojan_downloader писал(а):ibender писал(а):DSL? Нет. - Dialup? Нее, не слышал
Ага, были бы еще сервисы, которые бы давали аплинк в 100 Мбит, т.е. на весь мой канал)
Локально по-любому быстрее
А что такого толстого нужно залить на айпад, чтобы требовалась такая скорость? Видео, фото, проги, музыка - есть тунец. Или ваш вордовский документ на 300 метров? Даже при нормальном рязанском инете этот файл зальется не более 10 минут. Если нужна флешка, то можно сделать джейл. И потом париться со всякими прогами. Но это уже в стиле андроида - вещь функциональная, но надо постоянно чтото подкручивать (аналогично с линуксом было). С виндавс мобайл 7 (так вроде называется) дела оказались еще хуже, не смотря на то, что есть слово виндавс. Тунец в данном случае по сравнению с зуной - верх совершенства.
Не надо придумывать всякие извращенства, Джобс все уже сделал, чтобы было одной кнопкой.
Тунец ? Нафиг, нафиг. Даже если бы я заболел менингитом и решил его себе поставить, то моя ОС все равно его не поддерживает.
В общем, мне с галакси табом без этой камасутры легче живется.
Re: iPad - полезная вещь?
А вот про тунец зря вы так. Его сделали, чтобы облегчить жизнь пользователю. А вот камасутра начинается с табом как раз таки после покупки. Ни одного минуса в тунце уже нет. Все в нем оптимизировано как уже было сказано вплоть до одной кнопки. Не нада искать для прошивки одну прогу, для медиа вторую, для приложений третью, для покупок еще чтото, и затем париться с переводом денег, для синхронизации контактов, событий, календарей и прочего еще чтото искать. "Все в одном" и работает стабильно. Мелкософт к этому уже практически подошел. Гугл тока начинает. И боюсь что завяжут на первых порах, как и во многих проектах. Хотелось бы услышать, что именно вам не понравилось в айтюнсе. Тока посубъективней (в инете мнения тролей я и так могу почитать)
ЗЫ. Судя по тому какая у вас ось, камасутрой мы то знаем кто занимается
ЗЫ. Судя по тому какая у вас ось, камасутрой мы то знаем кто занимается
- trojan_downloader
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 811
- Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
- Контактная информация:
Re: iPad - полезная вещь?
Дело в идеологии взаимодействия с устройством, а не в конкретных программах. Меня устраивает тот факт, что все свои устройства я могу подключать, синхронизировать и т.д. так, как я хочу, а не посредством одной программы, у которой есть зависимости от оси, конкретного компьютера.
У андроида нет проблем с оплатой, синхронизацией и т.д., все работает нативно через гуглоаккаунт. Если я захочу, я скину музыку на фс, захочу - буду слушать через гугломьюзик. Надо посмотреть фильм - я посмотрю его с локального сервака, либо закину на устройство без ожидания конвертации.
А насчет оси тут еще вопрос спорный, у кого больше камасутры с антивирусами, обновлениями программ, кряками и т.д. Сейчас это больше похоже на "поставил-забыл", если железо не экзотическое, никаких дополнительных телодвижений кроме "далее-далее" при установке системы совершать не нужно.
А вообще, я какбе не евангелист, и говорю в основном за свои предпочтения.
У андроида нет проблем с оплатой, синхронизацией и т.д., все работает нативно через гуглоаккаунт. Если я захочу, я скину музыку на фс, захочу - буду слушать через гугломьюзик. Надо посмотреть фильм - я посмотрю его с локального сервака, либо закину на устройство без ожидания конвертации.
А насчет оси тут еще вопрос спорный, у кого больше камасутры с антивирусами, обновлениями программ, кряками и т.д. Сейчас это больше похоже на "поставил-забыл", если железо не экзотическое, никаких дополнительных телодвижений кроме "далее-далее" при установке системы совершать не нужно.
А вообще, я какбе не евангелист, и говорю в основном за свои предпочтения.
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 663
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: iPad - полезная вещь?
GlebAl писал(а):Теперь перешёл на яблочные модели и планшеты и начал делать тоже самое - интенсивно хвалить яблоко и ругать андроид
Интересно, а какие аргументы он приводит? Или просто "андроид отстой"?
Re: iPad - полезная вещь?
Говорит там все быстрее, более продумано и удобно, да и не глючит...
Вообще новые технологии впечатляют...
PS: как же не удобно тест набирать и особенно редактировать на планшете... Про телефон вообще молчу...
Вообще новые технологии впечатляют...
PS: как же не удобно тест набирать и особенно редактировать на планшете... Про телефон вообще молчу...
Re: iPad - полезная вещь?
Я считаю, что да, весьма полезная вещь. В любом случае, вы можете зайти на мой любимый https://mygadget.ru/ и почитать какие то обзоры и новости про этот планшет. Ведь есть много поколений iPad, а есть планшеты на ОС Андроид. В общем то, можно их сравнить между собой и сделать выводы о том, какой же лучше купить именно вам. Дерзайте, друзья. Лучше тратить деньги на качественную технику, как мне кажется
Re: iPad - полезная вещь?
Конечно полезная , если пользуетесь продукцией Apple !
Единая экосистема между устройствами — один из плюсов компании Apple. iPhone может взаимодействовать в различных приложениях с iPad и Mac. С одной из последних версий iOS в iPhone добавили функцию вызовов с других устройств. То есть, пользователь смартфона от Apple может настроить его таким образом, чтобы звонить по сотовой связи iPhone через iPad или Mac. Это бывает удобно, если во время работы за компьютером или планшетом приходится часто совершать звонки, а держать в рукам смартфон не всегда удобно.
А вот как это сделать , можете вот тут и узнать https://okeygeek.ru/kak-zvonit-s-ipad-ili-mac/ . Успехов !
Единая экосистема между устройствами — один из плюсов компании Apple. iPhone может взаимодействовать в различных приложениях с iPad и Mac. С одной из последних версий iOS в iPhone добавили функцию вызовов с других устройств. То есть, пользователь смартфона от Apple может настроить его таким образом, чтобы звонить по сотовой связи iPhone через iPad или Mac. Это бывает удобно, если во время работы за компьютером или планшетом приходится часто совершать звонки, а держать в рукам смартфон не всегда удобно.
А вот как это сделать , можете вот тут и узнать https://okeygeek.ru/kak-zvonit-s-ipad-ili-mac/ . Успехов !
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