iPad - полезная вещь?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: iPad - полезная вещь?

Сообщение Kyper » Сегодня, 06:49

Что так все помешались на этих iPad и продукции Apple, как будто других вариантов нет... Мне например нравятся планшеты на ОС Windows? Тоже не хуже, а иногда даже лучше. Вообще смотря для каких целей необходим планшет, например можно протестить различные варианты на популярных сервисах:
https://versus.com/ru/tablet
https://simplerule.ru/11-luchshikh-plan ... a-windows/
https://www.gsmpress.com.ua/rus/tablets/compare К примеру неплохой варик еще Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Сам использую планшет чисто для работы.
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