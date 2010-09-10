Сообщение лавка чудес » 09 июн 2011, 17:44

Asteriy писал(а): Но по ценам там совсем не скажешь, что "НЕ ДОРОГО"(((

Я понимаю, что такие игрушки не могут стоить дешево, но все-таки....

Вы что имеете ввыиду? какие игрушки? дерево - оно на то и есть дерево. Вприниципе при сравнении цен на эти товары в других магазинах - наш товар на ровне, или ниже по стоимости (сами ходили и сравнивали). А что касается настольных игр - то там идет цена за качество - есть дешевые настолки - по 100 руб, 200 руб. Но качество - российское и обтрепаться все может сразу. А вообще каждому решать самому. Мы нашли своего покупателя.