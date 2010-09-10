Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорого.
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
Подарки были, подтверждаю. Предлагали на выбор дорожный набор для рисования, пластилин со скалками-формочками и набор для лепки глиняного кота с последующей раскраской. Пытался убедить ребенка взять кота, но ребенок настоял на пластилине.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 июн 2011, 15:41
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Представляю официально магазин "Лавка чудес". Подарки у нас были, и были приурочены ко дню защиты детей. Давали их всем тем, кто что либо купил и пришел с ребенком. Данная акция была проведена совместно с ТМ Фантазер.
По всем вопросам относительно нашего магазина - можете обращаться ко мне - с удовольствием отвечу.
Кстати у нас еще есть группа вконтакте. Заходите, участвуйте в конкурсах (которые будут в ближайшее время), получайте призы!
Будем знакомы?
По всем вопросам относительно нашего магазина - можете обращаться ко мне - с удовольствием отвечу.
Кстати у нас еще есть группа вконтакте. Заходите, участвуйте в конкурсах (которые будут в ближайшее время), получайте призы!
Будем знакомы?
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
Точно! Я ж с детенышем заходила!
Еще подарки будут?
Еще подарки будут?
Вышла за муж. Живу в Питере))
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 557
- Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
- Контактная информация:
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
Но по ценам там совсем не скажешь, что "НЕ ДОРОГО"(((
Я понимаю, что такие игрушки не могут стоить дешево, но все-таки....
Я понимаю, что такие игрушки не могут стоить дешево, но все-таки....
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 июн 2011, 15:41
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
Asteriy писал(а):Но по ценам там совсем не скажешь, что "НЕ ДОРОГО"(((
Я понимаю, что такие игрушки не могут стоить дешево, но все-таки....
Вы что имеете ввыиду? какие игрушки? дерево - оно на то и есть дерево. Вприниципе при сравнении цен на эти товары в других магазинах - наш товар на ровне, или ниже по стоимости (сами ходили и сравнивали). А что касается настольных игр - то там идет цена за качество - есть дешевые настолки - по 100 руб, 200 руб. Но качество - российское и обтрепаться все может сразу. А вообще каждому решать самому. Мы нашли своего покупателя.
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
А есть ли в данной лавке чудес - древняя, чудесная и развивающая игра под названием ШАХМАТЫ? Хочу купить какие-нибудь оригинальные!
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
5 в 1 -
я такие купила себе, может и последние были. Очень удобно. Простые там тоже лежали. кажись
я такие купила себе, может и последние были. Очень удобно. Простые там тоже лежали. кажись
Вышла за муж. Живу в Питере))
- SuperSonic
- Гость RZN.info
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 26 мар 2008, 13:28
- Откуда: Рязань-Москва-Рязань
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
salabus писал(а):Вот я не понял: Монополия - это что? Развивающая игра? И за что там платить 4000? Это, безусловно, была развивающая игра, когда мы ее в детстве сами рисовали, додумывали правила и т.д. А купленная за 4000 р. - это очень дорогая макулатура.
4 штуки - это не обычная Монополия, а с банковскими картами. Если поискать, можно найти и дешевле, но, говорят, их перестали выпускать, распродают остатки.
А классическую, с купюрами, можно купить за тысячу. Толк от неё есть, подтверждаю - дети часто играют лучше родителей, ибо быстро соображают, схватывают и т.д.
лень в молодости - это здоровье в старости
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
в ТЦ Алина на первом этаже...
Вышла за муж. Живу в Питере))
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
Я уже как продвинутый пользователь пользуюсь интернет услугами. Своим детям покупаю игрушки( обычные, настольные, развивающие и другие) через магазин игрушек. Посылка идет 6-7 дней.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 01 сен 2011, 09:58
- Откуда: деревня-град Рязань
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
TheFara писал(а):Я уже как продвинутый пользователь пользуюсь интернет услугами. Своим детям покупаю игрушки( обычные, настольные, развивающие и другие) через магазин игрушек. Посылка идет 6-7 дней.
и что? дешевле выходит даже с учетом пересылки? а не рискованно нарваться на вонючую полиграфию/материалы в игрушках? и откуда заказываете, озвучьте, плиз.
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
неплохой интернет-магазин Лабиринт.РУ. доставка 3-5 дней и цены приемлемые. В Рязани есть их пункт самовывоза в Атроне, не надо с почтой заморачиваться и в очередях стоять.
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорог
Через интернет магазин, так будет дешевле и выбрать будет из чего
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 20:07
Re: Где можно купить настольные и развивающие игры? НЕ дорого.
Ещё есть хороший интернет-магазин jumanji62.ru. Беру игры в основном там. Доставка по адресу бесплатно при заказе от 750 рублей, занимает 1-2 дня
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