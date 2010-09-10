Новый палаточный лагерь в Крыму
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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16 сообщений • Страница 1 из 1
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Новый палаточный лагерь в Крыму
Туристический приют созданный самими туристами и для туристов. Находится в уникальном месте между горами и морем в самой Алуште. Есть палаточная стоянка, не далеко от моря, оборудованная всем необходимым для комфортного проживания в палатках. Вода, электричество, душ, туалет, деревянная столовая, газовая кухня и т.д. Работаем с 1 мая по 30 сентября. Ссылка на сайт в моей подписи. Если кого то заинтересует, то подробности в прикреплённом файле.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
Весьма странно, но администратор запретил расширения doc и zip в прикреплённых файлах.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2008
- Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:54
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
crimeafrend
Думаю Вашей ссылки достаточно.
Я глянул.
Для любителей активного отдыха вполне сносно.
В т.ч. по ценам.
Единственно не нашел, сколько до моря от лагеря?
Думаю Вашей ссылки достаточно.
Я глянул.
Для любителей активного отдыха вполне сносно.
В т.ч. по ценам.
Единственно не нашел, сколько до моря от лагеря?
Последний раз редактировалось АлександрВ завтра 24:59
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
Там теоретически можно по карте на сайте глянуть. Если пешком, через городской парк, то 20-25 минут выходит. Можно и на городском автобусе. Остановка около нас. ехать минут 5-7. Автобусы идут полупустые, через 3-5 минут. Стоимость 2 гривны.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
От нас там всё выходит недалеко. До Демерджи или Долины Приведений около часа пешком. Лесная дорога идёт от нас, около 4 км будет.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2008
- Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:54
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
crimeafrend
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось АлександрВ завтра 24:59
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
ПАЛАТОЧНЫЙ КЕМПИНГ В АЛУШТЕ
Для тех, кто начал уже задумывается об отдыхе весной и летом. Палаточный кемпинг в Крыму - город Алушта принимает на отдых туристов с начала мая по конец сентября. Можно приехать со своей палаткой или взять напрокат в кемпинге. Есть все необходимые для отдыха удобства - вода, электричество, газ, душ, туалет, столовая. Кемпинг стоит в лесу в 50 метрах от городской черты, поэтому рядом и Алушта и Крымские горы и море. До моря около 20 пешком, через парковую зону города Алушта. Магазины, кафе, рынки, пляж, остановки транспорта во все направления в пределах 10-20 пешком от лагеря. Будем рады всем! Более подробно с условиями кемпингами и ценами можно на нашем сайте - www.crimeafrend.narod.ru
Наш летний палаточный лагерь представляет собой туристический приют между горами и морем в Крыму город Алушта. Пока он работает в режиме туристической стоянки с размещением туристов в палатках. Палаточный лагерь может быть интересен, как для туристов, путешествующих по Крыму с рюкзаком, так и для любителей активного отдыха желающих просто отдохнуть у моря в палатках. Палатки можете привезти свои или взять напрокат в кемпинге. В лагере есть прокат палаток, спальных мешков и туристических ковриков
Расположение палаточного лагеря - Республика Крым Южный берег Крыма город Алушта. Палаточный лагерь находится в Восточной части Алушты (Судакское кольцо). На восточном склоне балки Аюагач (в переводе Медвежья миля), соседствующей с балкой Алакоз. Сам палаточный лагерь стоит в лесу на краю садов и виноградников. От лагеря идут лесные дороги дальше в горы к Ангарскому перевалу, посёлку Лучистое, горе Демерджи (Демирджи по старому), природным образованиям Хаос и Долина Приведений, перевалу Алустон и крепости Фуна. В 20 минутах ходьбы от палаточного лагеря расположено живописное горное озеро. Вместе с тем совсем рядом с лагерем находится Алушта (600 метров до магазинов) с магазинами, рынками, кафе. Море тоже находится в непосредственной близости. До моря 20-25 минут пешком по парковой зоне Алушты, или 5-7 минут на городском автобусе
Размещение в летнем палаточном лагере в палатках. На территории имеется оборудованная палаточная стоянка. Места под установку палаток, вода, электричество, освещение, газ, душ, туалет, деревянная столовая, газовая кухня костровая площадка. Есть, где зарядить телефон, камеру, ноутбук, другие портативные устройства. Можно принять и отправить электронную почту. Возможен прокат туристического снаряжения (палатки, спальные мешки, коврики) и пляжного инвентаря
Проезд к летнему палаточному лагерю. Сначала доехать поездом, самолётом, автобусом до Симферополя. От Симферополя любым рейсовым троллейбусом или автобусом до Алушты (время в пути 1-1,5 часа). В Алуште любым городским автобусом до остановки «Судакское кольцо»
Приготовление пищи туристами самостоятельное. Особых проблем оно не вызывает. В лагере имеется просторная летняя столовая укомплектованная мебелью и посудой. Кемпинг оборудован местами приготовления пищи и газовыми плитами. В 10 минутах пешком от приюта находятся сразу несколько приличных продуктовых магазина с разумными ценами. Для организованных групп возможна организация 2х-3х разового питание туристов, как за пределами турприюта, так и на территории приюта
Палаточный лагерь в Алуште. Палаточный лагерь на видео http://www.youtube.com/crimeafrend
Для тех, кто начал уже задумывается об отдыхе весной и летом. Палаточный кемпинг в Крыму - город Алушта принимает на отдых туристов с начала мая по конец сентября. Можно приехать со своей палаткой или взять напрокат в кемпинге. Есть все необходимые для отдыха удобства - вода, электричество, газ, душ, туалет, столовая. Кемпинг стоит в лесу в 50 метрах от городской черты, поэтому рядом и Алушта и Крымские горы и море. До моря около 20 пешком, через парковую зону города Алушта. Магазины, кафе, рынки, пляж, остановки транспорта во все направления в пределах 10-20 пешком от лагеря. Будем рады всем! Более подробно с условиями кемпингами и ценами можно на нашем сайте - www.crimeafrend.narod.ru
- Автономная Республика Крым
98500 город Алушта
alushtatur@mail.ru
+38 095 339 66 38
ICQ: 689728903
Skype: alushtatur
Сайт www.vympel.blox.ua
Наш летний палаточный лагерь представляет собой туристический приют между горами и морем в Крыму город Алушта. Пока он работает в режиме туристической стоянки с размещением туристов в палатках. Палаточный лагерь может быть интересен, как для туристов, путешествующих по Крыму с рюкзаком, так и для любителей активного отдыха желающих просто отдохнуть у моря в палатках. Палатки можете привезти свои или взять напрокат в кемпинге. В лагере есть прокат палаток, спальных мешков и туристических ковриков
Расположение палаточного лагеря - Республика Крым Южный берег Крыма город Алушта. Палаточный лагерь находится в Восточной части Алушты (Судакское кольцо). На восточном склоне балки Аюагач (в переводе Медвежья миля), соседствующей с балкой Алакоз. Сам палаточный лагерь стоит в лесу на краю садов и виноградников. От лагеря идут лесные дороги дальше в горы к Ангарскому перевалу, посёлку Лучистое, горе Демерджи (Демирджи по старому), природным образованиям Хаос и Долина Приведений, перевалу Алустон и крепости Фуна. В 20 минутах ходьбы от палаточного лагеря расположено живописное горное озеро. Вместе с тем совсем рядом с лагерем находится Алушта (600 метров до магазинов) с магазинами, рынками, кафе. Море тоже находится в непосредственной близости. До моря 20-25 минут пешком по парковой зоне Алушты, или 5-7 минут на городском автобусе
Размещение в летнем палаточном лагере в палатках. На территории имеется оборудованная палаточная стоянка. Места под установку палаток, вода, электричество, освещение, газ, душ, туалет, деревянная столовая, газовая кухня костровая площадка. Есть, где зарядить телефон, камеру, ноутбук, другие портативные устройства. Можно принять и отправить электронную почту. Возможен прокат туристического снаряжения (палатки, спальные мешки, коврики) и пляжного инвентаря
Проезд к летнему палаточному лагерю. Сначала доехать поездом, самолётом, автобусом до Симферополя. От Симферополя любым рейсовым троллейбусом или автобусом до Алушты (время в пути 1-1,5 часа). В Алуште любым городским автобусом до остановки «Судакское кольцо»
Приготовление пищи туристами самостоятельное. Особых проблем оно не вызывает. В лагере имеется просторная летняя столовая укомплектованная мебелью и посудой. Кемпинг оборудован местами приготовления пищи и газовыми плитами. В 10 минутах пешком от приюта находятся сразу несколько приличных продуктовых магазина с разумными ценами. Для организованных групп возможна организация 2х-3х разового питание туристов, как за пределами турприюта, так и на территории приюта
Палаточный лагерь в Алуште. Палаточный лагерь на видео http://www.youtube.com/crimeafrend
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
Напоминаем, что наш турприют ежегодно начинает свою работу с 1 мая. В этом году майские праздники на Украине продлятся 10 дней. В связи с этим желательно позаботиться заранее о резервировании мест в палаточном лагере, для туристов, которые собираются приехать к нам на отдых в мае месяце. Сделать это можно на сайте Палаточный городок Крым Алушта или позвонив по телефону +38 095 339 66 38.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
Вот очередной отчет о прошедшем сезоне в нашем палаточном городке, до которого так долго не доходили руки
Да, и у нас изменился основной сайт турприюта!
Палаточный городок «Турприют Вымпел»
www.camp.pp.ua
alushtatur@mail.ru
+38095 339 66 38
В целом летний сезон 2013 года прошел в палаточном лагере ровно, без каких либо значительных скачков и повышенного наплыва туристов. Достаточно удобно организовывать работу, когда турбаза имеет планомерное заполнение в течение всего туристического сезона. Обычно же бывает обратная ситуация. То кемпинг стоит полупустой, то за какие-то пол дня съезжается большое количество народа на отдых, и приходится напрягаться, что бы разместить всех достойно. Погода в этом году тоже не подкачала. Весь сезон было достаточно тепло и сухо, но без жестокой жары, как в предыдущие 2 сезона. Единственное, что огорчило в этом сезоне – это перебои в подаче воды весной и неожиданные дожди, зарядившие в сентябре. Это несколько смазало общую картину, но не настолько глобально. Порадовало этим летом увеличение потока туристов, приезжающих повторно в палаточный городок. Так же стало больше путешественников, которые приезжали в кемпинг, заранее не планируя и не оповещая нас. Впрочем, места всегда хватало на всех, перенаселенности и скученности на стоянке не было. Вот собственно краткие итоги этого лета. В дополнение представляю небольшую подборку фото о палаточном лагере, Алуште, море, и окружающим турстоянку горам. Ну и хочу добавить, что, наконец, мы сделали и запустили нормальный сайт для лагеря с большим количеством фотографий и видео.
Да, и у нас изменился основной сайт турприюта!
Палаточный городок «Турприют Вымпел»
www.camp.pp.ua
alushtatur@mail.ru
+38095 339 66 38
В целом летний сезон 2013 года прошел в палаточном лагере ровно, без каких либо значительных скачков и повышенного наплыва туристов. Достаточно удобно организовывать работу, когда турбаза имеет планомерное заполнение в течение всего туристического сезона. Обычно же бывает обратная ситуация. То кемпинг стоит полупустой, то за какие-то пол дня съезжается большое количество народа на отдых, и приходится напрягаться, что бы разместить всех достойно. Погода в этом году тоже не подкачала. Весь сезон было достаточно тепло и сухо, но без жестокой жары, как в предыдущие 2 сезона. Единственное, что огорчило в этом сезоне – это перебои в подаче воды весной и неожиданные дожди, зарядившие в сентябре. Это несколько смазало общую картину, но не настолько глобально. Порадовало этим летом увеличение потока туристов, приезжающих повторно в палаточный городок. Так же стало больше путешественников, которые приезжали в кемпинг, заранее не планируя и не оповещая нас. Впрочем, места всегда хватало на всех, перенаселенности и скученности на стоянке не было. Вот собственно краткие итоги этого лета. В дополнение представляю небольшую подборку фото о палаточном лагере, Алуште, море, и окружающим турстоянку горам. Ну и хочу добавить, что, наконец, мы сделали и запустили нормальный сайт для лагеря с большим количеством фотографий и видео.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
Палаточный лагерь в Алуште начинает прием туристов, как обычно 1 мая. Сообщаю сразу для всех на форуме, потому что отвечать индивидуально на однотипные вопросы в личку и на почту оказывается утомительное занятие . Весной, летом и осенью будем работать в обычном режиме. Транспорт ходит по расписанию. Предприятия учреждения работают по графику. Мобильная связь пока только украинских операторов. Рубль и гривна имеют пока одинаковое хождение.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
В этом году работа палаточного лагеря в Алуште будет традиционно начата без изменений 1 мая с началом праздников. Как обычно это совпадает с официальным началом туристического сезона в Крыму. Никаких особых изменений в функционировании кемпинга не ожидается. Будем работать всю весну, лето и начало осени до 1 октября включительно. Уже сейчас можно бронировать места размещения в лагере. Приглашаем всех любителей активного отдыха на природе.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
Перед грядущим туристическим сезоном хочется вспомнить прошлогоднее лето. Короткое видео палаточного лагеря «Турприют Вымпел» на Черном море, в Крыму сделанное по итогам лета 2015 года.
https://www.youtube.com/watch?v=VWPy4JvkeZU
https://www.youtube.com/watch?v=VWPy4JvkeZU
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
Палаточный лагерь на берегу Чёрного моря в Крыму продолжает свою работу в туристском сезоне 2016 года. Напоминаем, что кемпинг в Алуште будет принимать на отдых туристов вплоть до конца сентября. Поэтому у желающих посетить палаточный городок на ЮБК есть ещё достаточно времени для реализации своих планов.
После не характерной для мая и начала июня дождливой и прохладной погоды установилась по настоящему летняя жара, свойственная Крыму. Тем, кто задумывается приехать к нам на турбазу, рекомендуем предварительно ознакомиться с информацией на сайте лагеря и оформить заявку на размещение. Это позволит вам чётко представлять условия проживания и не переживать о наличии свободных мест на время вашего отдыха.
После не характерной для мая и начала июня дождливой и прохладной погоды установилась по настоящему летняя жара, свойственная Крыму. Тем, кто задумывается приехать к нам на турбазу, рекомендуем предварительно ознакомиться с информацией на сайте лагеря и оформить заявку на размещение. Это позволит вам чётко представлять условия проживания и не переживать о наличии свободных мест на время вашего отдыха.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
Остается 42 дня до завершения туристского сезона 2016 кемпинга в Алуште. В связи, с по прежнему еле ползающим мобильным интернетом в зоне расположения лагеря, большая просьба, в случае необходимости получения быстрых ответов на свои вопросы задавать их в группе турприюта http://vk.com/camp_crimea либо по телефону палаточного городка +7(978)731-13-06. Увы, но пока, зачастую даже прогрузить сайт на планшете бывает весьма проблематично и утомительно по времени. Заранее спасибо за понимание.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
Традиционно в начале года кемпинг устраивает розыгрыш бесплатного тура в Крым. 2017 не стал исключением из правил. Участие в акции очень простое и не требует никаких лишних движений. Достаточно быть участником, одной из групп палаточного лагеря в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, страница Facebook) и зарегистрировать своё участие на сайте кемпинга.
Розыгрыш тура состоится 15 апреля 2017 года. Победитель определяется случайным образом из соискателей, оформивших своё участие в мероприятии по ссылке ниже. Подробно о сроках, условиях проведения розыгрыша бесплатного тура можно прочесть на странице акции по ссылке в начале сообщения.
Розыгрыш тура состоится 15 апреля 2017 года. Победитель определяется случайным образом из соискателей, оформивших своё участие в мероприятии по ссылке ниже. Подробно о сроках, условиях проведения розыгрыша бесплатного тура можно прочесть на странице акции по ссылке в начале сообщения.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
- crimeafrend
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 мар 2011, 12:06
- Откуда: Крым Алушта
- Контактная информация:
Re: Новый палаточный лагерь в Крыму
Палаточный лагерь традиционно начинает прием туристов с 1 мая 2017 года. Работа кемпинга продлиться до 30 сентября включительно. В лагере действует предварительное бронирование мест.
Обращаем внимание туристов, что начало туристского сезона 2017 года по прогнозу ожидается прохладным. Учтите это при выборе снаряжения и личных вещей. С актуальным прогнозом погоды на 10 дней всегда можно ознакомиться на странице прогноз погоды в Алуште. Это наиболее точный прогноз, так как данные предоставляются не только с метеостанций, но и погодных станций частных владельцев в регионе.
Обращаем внимание туристов, что начало туристского сезона 2017 года по прогнозу ожидается прохладным. Учтите это при выборе снаряжения и личных вещей. С актуальным прогнозом погоды на 10 дней всегда можно ознакомиться на странице прогноз погоды в Алуште. Это наиболее точный прогноз, так как данные предоставляются не только с метеостанций, но и погодных станций частных владельцев в регионе.
Турприют Крым http://kemping.pp.ua
Алушта +7(978)731-13-06
Алушта +7(978)731-13-06
16 сообщений • Страница 1 из 1
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