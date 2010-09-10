Сообщение crimeafrend » 12 июл 2016, 14:52

Палаточный лагерь на берегу Чёрного моря в Крыму продолжает свою работу в туристском сезоне 2016 года. Напоминаем, что кемпинг в Алуште будет принимать на отдых туристов вплоть до конца сентября. Поэтому у желающих посетить палаточный городок на ЮБК есть ещё достаточно времени для реализации своих планов.После не характерной для мая и начала июня дождливой и прохладной погоды установилась по настоящему летняя жара, свойственная Крыму. Тем, кто задумывается приехать к нам на турбазу, рекомендуем предварительно ознакомиться с информацией на сайте лагеря и оформить заявку на размещение. Это позволит вам чётко представлять условия проживания и не переживать о наличии свободных мест на время вашего отдыха.