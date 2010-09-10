ЖК Лесная Сказка в Солотче
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
zemlyanin62 писал(а):Смысл недвижимости за городом если такой вид из окна?
В Солотче хотя бы сосны и нет такой плотности застройки.
Хм... Берут же квартиры в Рыбном
http://www.nov62.ru/objects/rybnoe/
хотя там в районе новостроек пейзаж вообще сугубо рязанский И до речки и прочей природы от основных микрорайонов весьма далеко добираться, с пересечением нескольких оживлённых улиц и железной дороги. Однако, квартиры не "залёживаются".
Впрочем, в отличии от Солотчи, в Рыбном, как мне кажется, берут в основном местные, и так живущие неподалёку. Зачастую по требованию жены: ну не могут или не хотят нынешние хозяйки содержать дома Такой вид окрестностей не устраивает современных женщин:
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Кира а Вы когда покупали квартиру Вам называли срок сдачи июнь?
Мы когда летом покупали (по уступке от ПРИО) нам сразу в Банке сказали что конец этого года, судя по темпам стройки все будет как и обещали, без задержек. А судиться или нет каждый решает сам, но учитывая, что застройщик там мягко говоря "фин несостоятельный", думаю маловероятно что Вы что-нибудь у него отсудите. А Банк не является вообще там стороной по договору, он просто финансирует этот проект, что бы достроить дома и не допустить долгостроя.
Мне гораздо интереснее кто и как будет нашими домами управлять, сдача то домов уже в след месяце - ЖЭУ Заборья или кто еще..
Мы когда летом покупали (по уступке от ПРИО) нам сразу в Банке сказали что конец этого года, судя по темпам стройки все будет как и обещали, без задержек. А судиться или нет каждый решает сам, но учитывая, что застройщик там мягко говоря "фин несостоятельный", думаю маловероятно что Вы что-нибудь у него отсудите. А Банк не является вообще там стороной по договору, он просто финансирует этот проект, что бы достроить дома и не допустить долгостроя.
Мне гораздо интереснее кто и как будет нашими домами управлять, сдача то домов уже в след месяце - ЖЭУ Заборья или кто еще..
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Ура товарищи, дом 63 сдан!!!))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 фев 2015, 12:02
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Кто-нибудь знает,когда Жк фаворит будет сдавать дом№21.Купили там квартиру ,обещали,что сдача в августе 2014года.Документы все оформили.Дозвониться не до кого не можем. Может за зимнее время что-то изменилось?
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Господа, всем доброго времени суток! Кто-нибудь подписывал акты приемо-передачи по дому №63? Они сдают с опрессовкой систем отопления и водоснабжения?
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
А вот, почитайте, как будут уничтожать вашу собственность в Солотче. http://vidsboku.com/articles/o-solotche-konkretno
И это будет справедливо!
И это будет справедливо!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Купил квартиру в мещера
Кусаю локти
Лифт белорусский гремит как электричка и застревает три раза в день
Зимой холодно летом жарко
Вода говно и не соответствует ГОСТу
По выходным мест на парковке не хватает, а заселение процентов 30 ,что будет когда ещё 500 квартир заедает страшно подумать. и парковки всегда грязные обувь пачкается в любую погоду
Окна сквозят
Система вентиляции работает неправильно завывает жутко и в санузле зимой мороз, просто на унитаз не сесть ледяной
Электричество постоянно выключается и скачет напряжение
Слышимость как в панельной малосемейке и от соседей и от жуткого лифта на котором страшно ездить, никаких нормальных мест для шашлыка нет - беседки рассчитанные на детей дошкольного возраста и гнилые развалившиеся мангалы
Обслуживание дорогое. Не заплатил - охрана не пустит машину на территорию
Претензии писать бесполезно - руководитель проекта чурка Сурен ему все до лампочки. ТАК И ГОВОРИТ "ЖАЛУЕТЕСЬ КОМУ УГОДНО МНЕ ПО Х"
ВООБЩЕ ИЗ ЦАНа и Нового Города строители как из говна пули
Буду продавать . Жалко ремонт хороший сделал. Кому надо с ремонтом пишите.
Кусаю локти
Лифт белорусский гремит как электричка и застревает три раза в день
Зимой холодно летом жарко
Вода говно и не соответствует ГОСТу
По выходным мест на парковке не хватает, а заселение процентов 30 ,что будет когда ещё 500 квартир заедает страшно подумать. и парковки всегда грязные обувь пачкается в любую погоду
Окна сквозят
Система вентиляции работает неправильно завывает жутко и в санузле зимой мороз, просто на унитаз не сесть ледяной
Электричество постоянно выключается и скачет напряжение
Слышимость как в панельной малосемейке и от соседей и от жуткого лифта на котором страшно ездить, никаких нормальных мест для шашлыка нет - беседки рассчитанные на детей дошкольного возраста и гнилые развалившиеся мангалы
Обслуживание дорогое. Не заплатил - охрана не пустит машину на территорию
Претензии писать бесполезно - руководитель проекта чурка Сурен ему все до лампочки. ТАК И ГОВОРИТ "ЖАЛУЕТЕСЬ КОМУ УГОДНО МНЕ ПО Х"
ВООБЩЕ ИЗ ЦАНа и Нового Города строители как из говна пули
Буду продавать . Жалко ремонт хороший сделал. Кому надо с ремонтом пишите.
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Стройте, стройте свои сарайчики, чем дальше -тем обиднее будет, когда снесут!
Вот надо чем в Солотче заниматься.
ttp://erarzn.ru/trek-tropy-paustovskogo-1-v-solotche/
Вот надо чем в Солотче заниматься.
ttp://erarzn.ru/trek-tropy-paustovskogo-1-v-solotche/
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:44
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Ищу покупателей "квартир" в ЖК "Лесная сказка" для совместного обращения в Прокуратуру, судебные органы, обмена информацией. 8-951-105-69-41
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Жизнь становится веселей!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Продублирую для этой ветки
Кто говорит, что в Рязани ничего не сносят? Пожалуйста!
Кто говорит, что в Рязани ничего не сносят? Пожалуйста!
Снос еще одного самовольного строения в Рязани государству обойдется в миллион рублей...
Отмечается, что затем потраченный государством миллион будет взыскан с собственника незаконной постройки.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Ура! Дождались! Скоро и сноса дождемся.
В солотчинских лесах решили запретить любое строительство. Постановление городской администрации о подготовке соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки официально опубликовано во вторник, 19 апреля.
Подробнее на RZN.info:
http://www.rzn.info/news/2016/4/19/v-so ... aign=ntrzn
В солотчинских лесах решили запретить любое строительство. Постановление городской администрации о подготовке соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки официально опубликовано во вторник, 19 апреля.
Подробнее на RZN.info:
http://www.rzn.info/news/2016/4/19/v-so ... aign=ntrzn
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
Так, счастливые обладатели квартир в ПЯТИЭТАЖКЕ от "Лесной сказки". У нас полное кидалово с квартирами и по ходу , заниматься этим никто не хочет. Да, договоры корявые, да, лень-матушка, но: Предлагаю обратиться к губернатору новому, знаю не по наслышке, что он занимается недостроями. Давайте соберемся, наконец, и будем действовать. Мой тел.89155985264, звоните в дневное время (а то у меня дети маленькие), надо что-то решать с этими квартирами. Гребенюк Лариса Юрьевна прекрасно себя чувствует в роли банкрота физ.лица, ее дочь Гребенюк Светлана https://vkfaces.com/vk/user/id244135515 также прекрасно себя чувствует и не бедствует, Хромов Дмитрий Андреевич - муж или брат этой Светланы (точно не помню) также принимал самое активное участие в афере с этими квартирами-недостроями. Давайте действовать. Под лежачий камень вода не течет.
Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче
А я писал об этом. Не лезьте в Солотчу! Божок вас наказал! И я тоже обращусь к губернатору, пусть выполняет обещение и начинает сносить все поледние стройки.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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