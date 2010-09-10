Сообщение leha11 » 02 июл 2015, 14:11

Купил квартиру в мещера

Кусаю локти

Лифт белорусский гремит как электричка и застревает три раза в день

Зимой холодно летом жарко

Вода говно и не соответствует ГОСТу

По выходным мест на парковке не хватает, а заселение процентов 30 ,что будет когда ещё 500 квартир заедает страшно подумать. и парковки всегда грязные обувь пачкается в любую погоду

Окна сквозят

Система вентиляции работает неправильно завывает жутко и в санузле зимой мороз, просто на унитаз не сесть ледяной

Электричество постоянно выключается и скачет напряжение

Слышимость как в панельной малосемейке и от соседей и от жуткого лифта на котором страшно ездить, никаких нормальных мест для шашлыка нет - беседки рассчитанные на детей дошкольного возраста и гнилые развалившиеся мангалы

Обслуживание дорогое. Не заплатил - охрана не пустит машину на территорию

Претензии писать бесполезно - руководитель проекта чурка Сурен ему все до лампочки. ТАК И ГОВОРИТ "ЖАЛУЕТЕСЬ КОМУ УГОДНО МНЕ ПО Х"

ВООБЩЕ ИЗ ЦАНа и Нового Города строители как из говна пули

Буду продавать . Жалко ремонт хороший сделал. Кому надо с ремонтом пишите.