ЖК Лесная Сказка в Солотче

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение АЛСНщик » 19 ноя 2014, 09:49

zemlyanin62 писал(а):Смысл недвижимости за городом если такой вид из окна?
В Солотче хотя бы сосны и нет такой плотности застройки.

Хм... Берут же квартиры в Рыбном
http://www.nov62.ru/objects/rybnoe/
хотя там в районе новостроек пейзаж вообще сугубо рязанский :wink: И до речки и прочей природы от основных микрорайонов весьма далеко добираться, с пересечением нескольких оживлённых улиц и железной дороги. Однако, квартиры не "залёживаются".
Впрочем, в отличии от Солотчи, в Рыбном, как мне кажется, берут в основном местные, и так живущие неподалёку. Зачастую по требованию жены: ну не могут или не хотят нынешние хозяйки содержать дома :? Такой вид окрестностей не устраивает современных женщин:
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PFedor
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 19:31

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение PFedor » 19 ноя 2014, 22:30

Кира а Вы когда покупали квартиру Вам называли срок сдачи июнь?

Мы когда летом покупали (по уступке от ПРИО) нам сразу в Банке сказали что конец этого года, судя по темпам стройки все будет как и обещали, без задержек. А судиться или нет каждый решает сам, но учитывая, что застройщик там мягко говоря "фин несостоятельный", думаю маловероятно что Вы что-нибудь у него отсудите. А Банк не является вообще там стороной по договору, он просто финансирует этот проект, что бы достроить дома и не допустить долгостроя.

Мне гораздо интереснее кто и как будет нашими домами управлять, сдача то домов уже в след месяце - ЖЭУ Заборья или кто еще..
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АВС
Пользователь RZN.info
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 22:45

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение АВС » 20 ноя 2014, 09:20

ТСЖ создавайте и будет Вам счастье.
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АВС
Пользователь RZN.info
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 22:45

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение АВС » 20 ноя 2014, 09:20

ТСЖ создавайте и будет Вам счастье.
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PFedor
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 19:31

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение PFedor » 09 фев 2015, 12:40

Ура товарищи, дом 63 сдан!!!))
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Елена Фадеева
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 12:02

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение Елена Фадеева » 27 фев 2015, 15:49

Кто-нибудь знает,когда Жк фаворит будет сдавать дом№21.Купили там квартиру ,обещали,что сдача в августе 2014года.Документы все оформили.Дозвониться не до кого не можем. Может за зимнее время что-то изменилось?
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Мошинский
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:14

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение Мошинский » 21 апр 2015, 23:32

Господа, всем доброго времени суток! Кто-нибудь подписывал акты приемо-передачи по дому №63? Они сдают с опрессовкой систем отопления и водоснабжения?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11212
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение UNCLE1911 » 21 апр 2015, 23:39

А вот, почитайте, как будут уничтожать вашу собственность в Солотче. http://vidsboku.com/articles/o-solotche-konkretno
И это будет справедливо!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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leha11
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 08:58

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение leha11 » 02 июл 2015, 14:11

Купил квартиру в мещера
Кусаю локти
Лифт белорусский гремит как электричка и застревает три раза в день
Зимой холодно летом жарко
Вода говно и не соответствует ГОСТу
По выходным мест на парковке не хватает, а заселение процентов 30 ,что будет когда ещё 500 квартир заедает страшно подумать. и парковки всегда грязные обувь пачкается в любую погоду
Окна сквозят
Система вентиляции работает неправильно завывает жутко и в санузле зимой мороз, просто на унитаз не сесть ледяной
Электричество постоянно выключается и скачет напряжение
Слышимость как в панельной малосемейке и от соседей и от жуткого лифта на котором страшно ездить, никаких нормальных мест для шашлыка нет - беседки рассчитанные на детей дошкольного возраста и гнилые развалившиеся мангалы
Обслуживание дорогое. Не заплатил - охрана не пустит машину на территорию
Претензии писать бесполезно - руководитель проекта чурка Сурен ему все до лампочки. ТАК И ГОВОРИТ "ЖАЛУЕТЕСЬ КОМУ УГОДНО МНЕ ПО Х"
ВООБЩЕ ИЗ ЦАНа и Нового Города строители как из говна пули
Буду продавать . Жалко ремонт хороший сделал. Кому надо с ремонтом пишите.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11212
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение UNCLE1911 » 04 сен 2015, 09:50

Стройте, стройте свои сарайчики, чем дальше -тем обиднее будет, когда снесут!
Вот надо чем в Солотче заниматься.
ttp://erarzn.ru/trek-tropy-paustovskogo-1-v-solotche/
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Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Валентина0006
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 15:44

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение Валентина0006 » 14 сен 2015, 16:03

Ищу покупателей "квартир" в ЖК "Лесная сказка" для совместного обращения в Прокуратуру, судебные органы, обмена информацией. 8-951-105-69-41
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11212
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение UNCLE1911 » 14 сен 2015, 16:05

Жизнь становится веселей!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11212
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение UNCLE1911 » 03 мар 2016, 09:50

Продублирую для этой ветки
Кто говорит, что в Рязани ничего не сносят? Пожалуйста!
Снос еще одного самовольного строения в Рязани государству обойдется в миллион рублей...
Отмечается, что затем потраченный государством миллион будет взыскан с собственника незаконной постройки.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11212
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение UNCLE1911 » 19 апр 2016, 10:19

Ура! Дождались! Скоро и сноса дождемся.
В солотчинских лесах решили запретить любое строительство. Постановление городской администрации о подготовке соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки официально опубликовано во вторник, 19 апреля.

Подробнее на RZN.info:
http://www.rzn.info/news/2016/4/19/v-so ... aign=ntrzn
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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aaaaadel
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 10:45

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение aaaaadel » Вчера, 20:10

Так, счастливые обладатели квартир в ПЯТИЭТАЖКЕ от "Лесной сказки". У нас полное кидалово с квартирами и по ходу , заниматься этим никто не хочет. Да, договоры корявые, да, лень-матушка, но: Предлагаю обратиться к губернатору новому, знаю не по наслышке, что он занимается недостроями. Давайте соберемся, наконец, и будем действовать. Мой тел.89155985264, звоните в дневное время (а то у меня дети маленькие), надо что-то решать с этими квартирами. Гребенюк Лариса Юрьевна прекрасно себя чувствует в роли банкрота физ.лица, ее дочь Гребенюк Светлана https://vkfaces.com/vk/user/id244135515 также прекрасно себя чувствует и не бедствует, Хромов Дмитрий Андреевич - муж или брат этой Светланы (точно не помню) также принимал самое активное участие в афере с этими квартирами-недостроями. Давайте действовать. Под лежачий камень вода не течет.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11212
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ЖК Лесная Сказка в Солотче

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 07:04

А я писал об этом. Не лезьте в Солотчу! Божок вас наказал! И я тоже обращусь к губернатору, пусть выполняет обещение и начинает сносить все поледние стройки.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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