куда ведут дороги
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 янв 2010, 10:25
куда ведут дороги
9 марта 2011, 17:00 |" Губернатор Рязанской области еще раз обратил внимание на проведение ямочного ремонта" Это заявление( ,как я считаю,способ "закопать деньги" ,попробуй потом сосчитай, сколько потрачено.И это прекрасно все понимают,вместо новых дорог ,старые кое-как латают ,чтоб на следующий год можно было снова "закопать")скорее пиар какой-то Не область ,а сплошные заплатки и не только на дорогах.После ямочного ремонта по таким дорогам далеко не уедешь.
Re: куда ведут дороги
vladimir7082 писал(а):.И это прекрасно все понимают,вместо новых дорог ,старые кое-как латают ,чтоб на следующий год можно было снова "закопать")
Ваши предложения? Не ремонтировать?
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: куда ведут дороги
DS писал(а):Ваши предложения?
Мои предложения - начать ПОСЛЕ повышения среднесуточной выше +7 (как-то так). С другой стороны - может, расшить некоторые намечающиеся дыры и будет полезно, чтобы они меньше расползались. Но - не поручусь. Я - не инженер-дорожник. Но если сейчас будут ставить заплатки - не уверен, что они безболезненно переживут "время таяния снегов".
Re: куда ведут дороги
А я пока не вижу, чтобы начинали.
Re: куда ведут дороги
7/03 утром на Солнечной видел 2 грустных непохмеленных мужиков, которые бросали в луже асфальт из ведра с надписью типа "дорога своими руками". Начали, короче.
Re: куда ведут дороги
Это хорошо - ямы как раз к теплу вернутся и тогда их уже заделают до след весны...
Re: куда ведут дороги
GlebAl писал(а):Это хорошо - ямы как раз к теплу вернутся и тогда их уже заделают до след весны...
Ага, а после того как заделают - вспомнят, что трубы надо разрыть.
Каждый год - дежавю.
Re: куда ведут дороги
По осени,на Ряжской трассе у Чернобаево ремонтировали дорогу. Асфальтировали полностью проезжую часть, обновляли обочину. И что? Снег ушел, асфальт растаял. И пол года покрытие не продержалось, всё в ямах!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 апр 2015, 08:09
Re: куда ведут дороги
Я не знаю: что там до сих пор с мостом на Ленинградке... Но пару недель назад у моего товарища сотрудник не улетел - опоздал на самолет. Так что посмотри, на всякий случай, какие-то объезды мимо Ленинградки...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39
Re: куда ведут дороги
мдааа...это капець
Re: куда ведут дороги
Дороги ведут в автомастрскую, конкретно по ремонту ходовой части.
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