куда ведут дороги

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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vladimir7082
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2010, 10:25

куда ведут дороги

Сообщение vladimir7082 » 09 мар 2011, 19:04

9 марта 2011, 17:00 |" Губернатор Рязанской области еще раз обратил внимание на проведение ямочного ремонта" Это заявление( ,как я считаю,способ "закопать деньги" ,попробуй потом сосчитай, сколько потрачено.И это прекрасно все понимают,вместо новых дорог ,старые кое-как латают ,чтоб на следующий год можно было снова "закопать")скорее пиар какой-то Не область ,а сплошные заплатки и не только на дорогах.После ямочного ремонта по таким дорогам далеко не уедешь.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: куда ведут дороги

Сообщение DS » 09 мар 2011, 19:36

vladimir7082 писал(а):.И это прекрасно все понимают,вместо новых дорог ,старые кое-как латают ,чтоб на следующий год можно было снова "закопать")

Ваши предложения? Не ремонтировать?
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: куда ведут дороги

Сообщение salabus » 09 мар 2011, 20:10

DS писал(а):Ваши предложения?

Мои предложения - начать ПОСЛЕ повышения среднесуточной выше +7 (как-то так). С другой стороны - может, расшить некоторые намечающиеся дыры и будет полезно, чтобы они меньше расползались. Но - не поручусь. Я - не инженер-дорожник. Но если сейчас будут ставить заплатки - не уверен, что они безболезненно переживут "время таяния снегов".
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: куда ведут дороги

Сообщение DS » 09 мар 2011, 20:41

А я пока не вижу, чтобы начинали.
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АВС
Пользователь RZN.info
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 22:45

Re: куда ведут дороги

Сообщение АВС » 09 мар 2011, 21:19

7/03 утром на Солнечной видел 2 грустных непохмеленных мужиков, которые бросали в луже асфальт из ведра с надписью типа "дорога своими руками". Начали, короче.
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: куда ведут дороги

Сообщение GlebAl » 12 мар 2011, 10:45

Это хорошо - ямы как раз к теплу вернутся и тогда их уже заделают до след весны...
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: куда ведут дороги

Сообщение tochka » 12 мар 2011, 12:27

GlebAl писал(а):Это хорошо - ямы как раз к теплу вернутся и тогда их уже заделают до след весны...

Ага, а после того как заделают - вспомнят, что трубы надо разрыть.

Каждый год - дежавю.:)
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КСтати
Гость RZN.info
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 12 фев 2010, 08:58

Re: куда ведут дороги

Сообщение КСтати » 12 мар 2011, 13:06

По осени,на Ряжской трассе у Чернобаево ремонтировали дорогу. Асфальтировали полностью проезжую часть, обновляли обочину. И что? Снег ушел, асфальт растаял. И пол года покрытие не продержалось, всё в ямах!
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wileamson7
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 08:09

Re: куда ведут дороги

Сообщение wileamson7 » 09 апр 2015, 08:15

Я не знаю: что там до сих пор с мостом на Ленинградке... Но пару недель назад у моего товарища сотрудник не улетел - опоздал на самолет. Так что посмотри, на всякий случай, какие-то объезды мимо Ленинградки...
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VadimOrkovu4
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39

Re: куда ведут дороги

Сообщение VadimOrkovu4 » 28 ноя 2016, 22:56

мдааа...это капець
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Mika
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 45 минут назад

Re: куда ведут дороги

Сообщение Mika » 35 минут назад

Дороги ведут в автомастрскую, конкретно по ремонту ходовой части.
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