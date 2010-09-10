Сообщение vladimir7082 » 09 мар 2011, 19:04

9 марта 2011, 17:00 |" Губернатор Рязанской области еще раз обратил внимание на проведение ямочного ремонта" Это заявление( ,как я считаю,способ "закопать деньги" ,попробуй потом сосчитай, сколько потрачено.И это прекрасно все понимают,вместо новых дорог ,старые кое-как латают ,чтоб на следующий год можно было снова "закопать")скорее пиар какой-то Не область ,а сплошные заплатки и не только на дорогах.После ямочного ремонта по таким дорогам далеко не уедешь.