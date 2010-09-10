Сообщение глен » 10 мар 2011, 19:17

у меня когда 4 года назад машинка поломалась.., я по всем друзьям-знакомым клич бросил, мол нужен мастер..главгле чтобы без обмана и качественно сделал... чтобы копеечный ремонт не втюхал как супер дорогой (я всё равно проверить не смогу)... мастера нашёл, пришёл , выявил какую-то копеечную неисправность... всё починил, я был доволен... совсем недавно машинка опять "взбрыкнула" позвонил...приехал.. всё сделал правда огорчил что машинке скоро конец настанет... чтобы я морально был готов к её смерти ..

(машинка отработала в диком режиме с 2003 года---по две стирки в день порой)