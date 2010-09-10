Ремонт стиральной машины. Где лучше?
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Ремонт стиральной машины. Где лучше?
Подскажите, куда лучше обратиться, чтоб сделали быстро и качественно. По вашему опыту (это важно!)
Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?
По моему опыту в Арктику на Яхонтова. Там в правом дальнем углу зала находится сервисный центр.
Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?
Князь, спасибо - ссылка пригодилась.
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- Пользователь RZN.info
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Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?
у меня когда 4 года назад машинка поломалась.., я по всем друзьям-знакомым клич бросил, мол нужен мастер..главгле чтобы без обмана и качественно сделал... чтобы копеечный ремонт не втюхал как супер дорогой (я всё равно проверить не смогу)... мастера нашёл, пришёл , выявил какую-то копеечную неисправность... всё починил, я был доволен... совсем недавно машинка опять "взбрыкнула" позвонил...приехал.. всё сделал правда огорчил что машинке скоро конец настанет... чтобы я морально был готов к её смерти ..
(машинка отработала в диком режиме с 2003 года---по две стирки в день порой)
(машинка отработала в диком режиме с 2003 года---по две стирки в день порой)
Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?
У матери машинка "с ума" сошла года 2 назад, воду не выкачивала, переключатель режимов по кругу гулял. Поисковик - в результате, коды ошибок читать научился по миганиям индикатора, с типовыми неисправностями ознакомился, как и что менять. Выходило что неисправен насос - хорошо далеко не полез, тряпка каким-то чудом миновав все фильтры плотно обняла крыльчатку насоса....... Так что может сами для начала попробуете ?
Бывает
Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?
А у нас папа сам чинил машинку. А запчасти покупали в Арктике. Когда сгорел насос самим отремонтировать оказалось в два раза дешевле, чем мастер предлагал.
Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?
И у нас поломалась стиральная машинка, причем относительно новая.
Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?
Мы свою стиральную машинку отремонтировали на дому,мастеру не пришлось ее увозить,но решили приобрести для квартиры новую,понравилась https://www.technofavorit.com.ua/module ... eniya.html стиральная машина lg цена на нее не высокая.
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