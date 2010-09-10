Ремонт стиральной машины. Где лучше?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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soccerrr
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:07

Ремонт стиральной машины. Где лучше?

Сообщение soccerrr » 10 мар 2011, 12:43

Подскажите, куда лучше обратиться, чтоб сделали быстро и качественно. По вашему опыту (это важно!)
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Avrely
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 22:24

Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?

Сообщение Avrely » 10 мар 2011, 12:57

По моему опыту в Арктику на Яхонтова. Там в правом дальнем углу зала находится сервисный центр.
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?

Сообщение Князь » 10 мар 2011, 13:17

viewtopic.php?f=21&t=5586&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&start=15
И это пройдет...
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soccerrr
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:07

Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?

Сообщение soccerrr » 10 мар 2011, 14:39

Князь, спасибо - ссылка пригодилась.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?

Сообщение глен » 10 мар 2011, 19:17

у меня когда 4 года назад машинка поломалась.., я по всем друзьям-знакомым клич бросил, мол нужен мастер..главгле чтобы без обмана и качественно сделал... чтобы копеечный ремонт не втюхал как супер дорогой (я всё равно проверить не смогу)... мастера нашёл, пришёл , выявил какую-то копеечную неисправность... всё починил, я был доволен... совсем недавно машинка опять "взбрыкнула" позвонил...приехал.. всё сделал правда огорчил что машинке скоро конец настанет... чтобы я морально был готов к её смерти ..
(машинка отработала в диком режиме с 2003 года---по две стирки в день порой)
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snv
Пользователь RZN.info
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 21:56

Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?

Сообщение snv » 10 мар 2011, 21:05

У матери машинка "с ума" сошла года 2 назад, воду не выкачивала, переключатель режимов по кругу гулял. Поисковик - в результате, коды ошибок читать научился по миганиям индикатора, с типовыми неисправностями ознакомился, как и что менять. Выходило что неисправен насос - хорошо далеко не полез, тряпка каким-то чудом миновав все фильтры плотно обняла крыльчатку насоса....... Так что может сами для начала попробуете ?
Бывает
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Катенок
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 04 фев 2010, 17:16

Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?

Сообщение Катенок » 10 мар 2011, 21:26

А у нас папа сам чинил машинку. А запчасти покупали в Арктике. Когда сгорел насос самим отремонтировать оказалось в два раза дешевле, чем мастер предлагал.
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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?

Сообщение Gabi » 11 янв 2016, 22:00

И у нас поломалась стиральная машинка, причем относительно новая.
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OlgaFirst
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 июл 2017, 19:06

Re: Ремонт стиральной машины. Где лучше?

Сообщение OlgaFirst » 5 минут назад

Мы свою стиральную машинку отремонтировали на дому,мастеру не пришлось ее увозить,но решили приобрести для квартиры новую,понравилась https://www.technofavorit.com.ua/module ... eniya.html стиральная машина lg цена на нее не высокая.
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