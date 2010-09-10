Рулонные шторы с коробом и направляющими
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
11 сообщений • Страница 1 из 1
Рулонные шторы с коробом и направляющими
Подскажите где в Рязани большой выбор + чтобы там правильно сказали как замерять окно и делали установку.
В своем районе нашел только шторы с механизмом на цепочке.
В своем районе нашел только шторы с механизмом на цепочке.
Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими
ТД Товарищ, второй этаж. Если подниматься с центрального входа (с банкоматом) то как подниметесь - по левую руку будет отдел жалюзи и штор. Вот там.
Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими
Большое спасибо. Сегодня съездили и заказали там рулонную штору. Там есть макеты окон с образцами коробов, грамотный продавец-консультант, замер бесплатно.
Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими
И сколько за квадрат?
Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими
Проем шириной до метра - от 2700 + 10% за установку. У нас вышло 3600, т.к. ткань дорогая. Та же конструкция с направляющими на леске - в 2 раза дешевле.
Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими
Мы за такие деньги шторы нити почти для всей квартиры купили. Они намного практичнее, советую
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими
Теперь понятно чью боты на сайте орудуют-НИТИшные... В топку!
Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими
Мы купили рулонные жалюзи. Но потом заменили ткань на свою. Надо брать капроновую и обжигать края,т.к подшитые плохо скатываются. Так сделали на кухне и лоджии.
Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими
У нас без короба с направляющими, обычный. Ничего не скручивается, служат год уже, может чуть больше. Советую в таком случае брать с леской, чтобы при проветривании шторки не шатались
Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими
Тоже хотим такие шторы.
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими
Никогда мне такие шторы не нравились. Как будто в офисе живёшь. Я как-то к обычным привыкла, обычные и приобретаю. А здесь http://www.ufa-rozet.ru/pr/237/ вообще такие шикарные шторы отыскала, что не жалко было любых денег за них отдать.
11 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость