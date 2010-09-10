Рулонные шторы с коробом и направляющими

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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amalrik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 11:59

Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение amalrik » 12 мар 2011, 22:51

Подскажите где в Рязани большой выбор + чтобы там правильно сказали как замерять окно и делали установку.
В своем районе нашел только шторы с механизмом на цепочке.
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Рязанец
Гость RZN.info
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 08:48

Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение Рязанец » 12 мар 2011, 23:02

ТД Товарищ, второй этаж. Если подниматься с центрального входа (с банкоматом) то как подниметесь - по левую руку будет отдел жалюзи и штор. Вот там.
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amalrik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 11:59

Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение amalrik » 13 мар 2011, 22:46

Большое спасибо. Сегодня съездили и заказали там рулонную штору. Там есть макеты окон с образцами коробов, грамотный продавец-консультант, замер бесплатно.
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Рязанец
Гость RZN.info
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 08:48

Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение Рязанец » 13 мар 2011, 23:06

И сколько за квадрат?
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amalrik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 11:59

Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение amalrik » 13 мар 2011, 23:35

Проем шириной до метра - от 2700 + 10% за установку. У нас вышло 3600, т.к. ткань дорогая. Та же конструкция с направляющими на леске - в 2 раза дешевле.
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Mariabel
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 17:51

Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение Mariabel » 15 фев 2016, 18:36

Мы за такие деньги шторы нити почти для всей квартиры купили. Они намного практичнее, советую
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение termo101 » 16 фев 2016, 21:13

Теперь понятно чью боты на сайте орудуют-НИТИшные... В топку!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение ivanes » 17 фев 2016, 12:02

Мы купили рулонные жалюзи. Но потом заменили ткань на свою. Надо брать капроновую и обжигать края,т.к подшитые плохо скатываются. Так сделали на кухне и лоджии.
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение Lenka83 » 17 фев 2016, 19:56

У нас без короба с направляющими, обычный. Ничего не скручивается, служат год уже, может чуть больше. Советую в таком случае брать с леской, чтобы при проветривании шторки не шатались
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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение Gabi » 18 апр 2016, 21:13

Тоже хотим такие шторы.
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Ledi Macbeth
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07

Re: Рулонные шторы с коробом и направляющими

Сообщение Ledi Macbeth » 23 минуты назад

Никогда мне такие шторы не нравились. Как будто в офисе живёшь. Я как-то к обычным привыкла, обычные и приобретаю. А здесь http://www.ufa-rozet.ru/pr/237/ вообще такие шикарные шторы отыскала, что не жалко было любых денег за них отдать.
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