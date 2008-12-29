Фотогалерея
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
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Re: Фотогалерея
tapirka писал(а):Так всётаки есть ограничение по весу фоток или его нет?!
Или ограничения только по линейным размерам?
250 kb.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- Citrus
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:40
- Откуда: Рязань
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Re: Фотогалерея
Какие планы у администрации портала по развитию фотораздела? Мне и многим другим участникам foto.rzn.info давно хочется услышать какую-либо офциальную информацию по этому вопросу. Спасибо.
Детский и семейный фотограф | vk.com/club47224335
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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Детям от 4 до 16 лет сниматься в кино
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