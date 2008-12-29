Фотогалерея

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: Фотогалерея

Сообщение admin » 29 дек 2008, 09:40

tapirka писал(а):Так всётаки есть ограничение по весу фоток или его нет?!
Или ограничения только по линейным размерам?

250 kb.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Citrus
Пользователь RZN.info
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:40
Откуда: Рязань
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Re: Фотогалерея

Сообщение Citrus » 11 фев 2012, 20:16

Какие планы у администрации портала по развитию фотораздела? Мне и многим другим участникам foto.rzn.info давно хочется услышать какую-либо офциальную информацию по этому вопросу. Спасибо.
Детский и семейный фотограф | vk.com/club47224335
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ИнтерДизайн
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 13:58

Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)

Сообщение ИнтерДизайн » 19 минут назад

Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)
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ИнтерДизайн
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 13:58

Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)

Сообщение ИнтерДизайн » 2 минуты назад

Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)
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