Фотогалерея

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: Фотогалерея

Сообщение admin » 29 дек 2008, 09:40

tapirka писал(а):Так всётаки есть ограничение по весу фоток или его нет?!
Или ограничения только по линейным размерам?

250 kb.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Citrus
Пользователь RZN.info
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:40
Откуда: Рязань
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Re: Фотогалерея

Сообщение Citrus » 11 фев 2012, 20:16

Какие планы у администрации портала по развитию фотораздела? Мне и многим другим участникам foto.rzn.info давно хочется услышать какую-либо офциальную информацию по этому вопросу. Спасибо.
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EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

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Сообщение EdwinDaync » Сегодня, 03:23

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EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

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Сообщение EdwinDaync » 38 минут назад

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