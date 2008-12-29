Фотогалерея
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Фотогалерея
tapirka писал(а):Так всётаки есть ограничение по весу фоток или его нет?!
Или ограничения только по линейным размерам?
250 kb.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- Citrus
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:40
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Фотогалерея
Какие планы у администрации портала по развитию фотораздела? Мне и многим другим участникам foto.rzn.info давно хочется услышать какую-либо офциальную информацию по этому вопросу. Спасибо.
Детский и семейный фотограф | vk.com/club47224335
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 13:50
ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ В КАМЕРЕ
Добрый день друзья!
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Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
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Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
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4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
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