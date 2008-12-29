Фотогалерея

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1404
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: Фотогалерея

Сообщение admin » 29 дек 2008, 09:40

tapirka писал(а):Так всётаки есть ограничение по весу фоток или его нет?!
Или ограничения только по линейным размерам?

250 kb.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Citrus
Пользователь RZN.info
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:40
Откуда: Рязань

Re: Фотогалерея

Сообщение Citrus » 11 фев 2012, 20:16

Какие планы у администрации портала по развитию фотораздела? Мне и многим другим участникам foto.rzn.info давно хочется услышать какую-либо офциальную информацию по этому вопросу. Спасибо.
Детский и семейный фотограф | vk.com/club47224335
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PetrPag
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
Откуда: Hungary
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Контактная информация пользователя PetrPag

Re:

Сообщение PetrPag » Сегодня, 16:15

http://livefight.ru/category/video/ulichnye-draki/
http://nsoul.ru/MagazinSportivnogoPitaniya/
http://saransk-fans.com/index.php?d=pag ... rture_2000
http://strikerfootball.ru/istoriya-futb ... -v-futbole
http://cskvvs.com/view_date.php?date=2019-11
http://footballfilgomel.ru/vii-chempionat-1997g
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