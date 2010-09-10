Сообщение AlisaBerk » 25 апр 2016, 00:24

Не раз приходила на собеседование в данную конторку. Лохатрон! Никогда не пишите свои персональные данные! На собеседовании дают заполнять анкету, где вопросы : "Есть ли квартира в собственности, чья квартира, какая машина и т.д."Зарабатывают они просто. Ищут лохов, которые покупают у них биодобавки, и ищут таких же лохов как и они.Контора часто переезжает! Был офис на соборной,на праволыбедской, теперь рядом с бывшим рестораном "10 песо".