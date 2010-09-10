tiens group в Рязани !!!?

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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AlisaBerk
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 00:18

Re: tiens group в Рязани !!!?

Сообщение AlisaBerk » 25 апр 2016, 00:24

Не раз приходила на собеседование в данную конторку. Лохатрон! Никогда не пишите свои персональные данные! На собеседовании дают заполнять анкету, где вопросы : "Есть ли квартира в собственности, чья квартира, какая машина и т.д."
Зарабатывают они просто. Ищут лохов, которые покупают у них биодобавки, и ищут таких же лохов как и они. :D :) :D :D :D
Контора часто переезжает! Был офис на соборной,на праволыбедской, теперь рядом с бывшим рестораном "10 песо".
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KraasivaDap
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 10:46

tiens group в Рязани

Сообщение KraasivaDap » 14 ноя 2017, 12:10

я не могу сказать однозначно. У вас на месте Лилия, которая всё знает - Сова и есть
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peppy
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 00:52

Re: tiens group в Рязани !!!?

Сообщение peppy » Вчера, 23:24

Думаю, если у кого нет основной работы, почему бы и не попробовать. Тяньши на рынке существует давно, а значит себя зарекомендовала. Знакомая там уже года два крутится - живет довольно-таки неплохо.
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