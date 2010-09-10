tiens group в Рязани !!!?
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Re: tiens group в Рязани !!!?
Не раз приходила на собеседование в данную конторку. Лохатрон! Никогда не пишите свои персональные данные! На собеседовании дают заполнять анкету, где вопросы : "Есть ли квартира в собственности, чья квартира, какая машина и т.д."
Зарабатывают они просто. Ищут лохов, которые покупают у них биодобавки, и ищут таких же лохов как и они.
Контора часто переезжает! Был офис на соборной,на праволыбедской, теперь рядом с бывшим рестораном "10 песо".
Зарабатывают они просто. Ищут лохов, которые покупают у них биодобавки, и ищут таких же лохов как и они.
Контора часто переезжает! Был офис на соборной,на праволыбедской, теперь рядом с бывшим рестораном "10 песо".
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 авг 2017, 10:46
tiens group в Рязани
я не могу сказать однозначно. У вас на месте Лилия, которая всё знает - Сова и есть
Re: tiens group в Рязани !!!?
Думаю, если у кого нет основной работы, почему бы и не попробовать. Тяньши на рынке существует давно, а значит себя зарекомендовала. Знакомая там уже года два крутится - живет довольно-таки неплохо.
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