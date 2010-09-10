Сообщение ivanes » Сегодня, 14:32

Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган вдохновлен новым масштабным проектом: через европейский пригород Стамбула параллельно знаменитому Босфору прорыть новый судоходный канал из Мраморного моря в Черное. Назвать его так и собираются - канал «Стамбул». Уже известно, что новая транспортная артерия будет 45-50 километров длиной и 150 метров шириной. Глубина на фарватере – до 25 метров, что позволит проводить по нему корабли и суда практически любого водоизмещения.Срок окончания строительства – 2023 год.Тогда военные корабли НАТО могут находиться в акватории Черного моря без ограничения по времени. Этого очень хотят США,Болгария,Румыния,Грузия,Украина.С 1936 года управляется согласно положениям Конвенции Монтрё о статусе проливов при сохранении над последними суверенитета Турецкой республики.Согласно Конвенции, торговые суда всех стран обладают свободой прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (допускаются лишь мелкие надводные корабли), по тоннажу и сроку пребывания