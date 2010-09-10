Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Комиссия ООН не смогла определить виновника в разгроме гумконвоя в Сирии.
Но ГА ООН создает новую комиссию по Сирии. По всем вопросам.
Шварц
Украина отберет скоро у Коломойского часть аммиакопровода Тольятти- Одесса.
Но ГА ООН создает новую комиссию по Сирии. По всем вопросам.
Шварц
Украина отберет скоро у Коломойского часть аммиакопровода Тольятти- Одесса.
Re: Что творится за рубежом
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган вдохновлен новым масштабным проектом: через европейский пригород Стамбула параллельно знаменитому Босфору прорыть новый судоходный канал из Мраморного моря в Черное. Назвать его так и собираются - канал «Стамбул». Уже известно, что новая транспортная артерия будет 45-50 километров длиной и 150 метров шириной. Глубина на фарватере – до 25 метров, что позволит проводить по нему корабли и суда практически любого водоизмещения.
Срок окончания строительства – 2023 год.
http://stringer-news.com/publication.mh ... ubID=16912
Тогда военные корабли НАТО могут находиться в акватории Черного моря без ограничения по времени. Этого очень хотят США,Болгария,Румыния,Грузия,Украина.
С 1936 года управляется согласно положениям Конвенции Монтрё о статусе проливов при сохранении над последними суверенитета Турецкой республики.
Согласно Конвенции, торговые суда всех стран обладают свободой прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.
. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (допускаются лишь мелкие надводные корабли), по тоннажу и сроку пребывания
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B2%D1%8B
Срок окончания строительства – 2023 год.
http://stringer-news.com/publication.mh ... ubID=16912
Тогда военные корабли НАТО могут находиться в акватории Черного моря без ограничения по времени. Этого очень хотят США,Болгария,Румыния,Грузия,Украина.
С 1936 года управляется согласно положениям Конвенции Монтрё о статусе проливов при сохранении над последними суверенитета Турецкой республики.
Согласно Конвенции, торговые суда всех стран обладают свободой прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.
. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (допускаются лишь мелкие надводные корабли), по тоннажу и сроку пребывания
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B2%D1%8B
Re: Что творится за рубежом
Стамбульский канал: Босфор узкий, извилистый и опасный, считают турецкие политики и предлагают прорыть канал-дублер, превратить старый Стамбул в остров, а на берегах канала устроить город-сад.
С незапамятных времен почти вся российская торговля в южном и юго-западном направлениях идет через турецкие водные артерии (Босфор -Мраморное море - Дарданеллы). Но с конца 1980-х Турция по экологическим причинам ограничивает водный транзит грузов, особенно нефтяных и газовых танкеров. Для Украины,Грузии,Болгарии и Румынии нужен СПГ из Катара ,США и др.стран.
Кроме того есть ограничения для военных кораблей нечерноморских государств.Время пребывания не более 21 суток
Вот решают все проблемы с помощью постройки дублеров двух проливов.
С незапамятных времен почти вся российская торговля в южном и юго-западном направлениях идет через турецкие водные артерии (Босфор -Мраморное море - Дарданеллы). Но с конца 1980-х Турция по экологическим причинам ограничивает водный транзит грузов, особенно нефтяных и газовых танкеров. Для Украины,Грузии,Болгарии и Румынии нужен СПГ из Катара ,США и др.стран.
Кроме того есть ограничения для военных кораблей нечерноморских государств.Время пребывания не более 21 суток
Вот решают все проблемы с помощью постройки дублеров двух проливов.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган вдохновлен новым масштабным проектом: через европейский пригород Стамбула параллельно знаменитому Босфору прорыть новый судоходный канал из Мраморного моря в Черное. Назвать его так и собираются - канал «Стамбул».
Ибунец, проснись, эрдоган давно президент и лучший друг наполеончега, несмотря на сбитого летчика и убитого посла. Вся Турцмя - сунниты и ненавидит алавита Асада. И молоденький турецкий полисмен кричал в галерее, что мстит русским убийцам за единоверцев. В Москвабаде 600 тысяч приверженцев достаточно злобного суннитского ислама. Поможет ли тебе нововыделанная путинская нацгвардия, старый вертолетчик?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Идею Эрдогана подхватило НАТО. Сейчас идет сбор денег на строительство дублеров двух проливов из Средиземного моря в Черное. Ой как надо НАТО присутствие военных кораблей в акватории Черного моря.Мечта Украины и Грузии.
Кто знал про течения ислама.Сунитов и шиитов?
Один абхазец был в одной рязанской ОПГ. Чеченцы суниты или шииты? Знаток скажи.
Бойтесь нацгвардию. Она покруче спецназа.
Лучше скажите про поход 137 ПДП в Москву 18.08.1991г. Старый спортсмен.
Кто знал про течения ислама.Сунитов и шиитов?
Один абхазец был в одной рязанской ОПГ. Чеченцы суниты или шииты? Знаток скажи.
Бойтесь нацгвардию. Она покруче спецназа.
Лучше скажите про поход 137 ПДП в Москву 18.08.1991г. Старый спортсмен.
Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):Увидите его в глазок - не впускайте. Главное, успокойтесь, не шумите...ivanes писал(а):Это не национализация,а рейдерский захват. Это мне сказал Игорь Коломойский.
Кто же врет? Дед Иванес, старик Коломойский или укрпресса?
Игорь Коломойский впервые после перехода учреждения в государственную собственность выступил с комментариями к случившемуся.
Re: Что творится за рубежом
чего..чего ты сказал?? ну ка по подробней где был 137 ПДП 18.08.1991г.??ivanes писал(а):Лучше скажите про поход 137 ПДП в Москву 18.08.1991г.
Re: Что творится за рубежом
Где был 137 ПДП 18.08.1991г? На марше или сидел в казармах?
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