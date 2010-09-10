Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1880
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Raider » Вчера, 19:03

ivanes писал(а): 20 БМД и два заправщика.
Дед..для 20 БМД, два заправщика пусть даже по десятке, что тебе раз зажигалкой чиркнуть. копиасти уж новости про Украину..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5337
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:31

Надо знать беззаправочный ход БМД.
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
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