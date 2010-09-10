Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Дед..для 20 БМД, два заправщика пусть даже по десятке, что тебе раз зажигалкой чиркнуть. копиасти уж новости про Украину..ivanes писал(а): 20 БМД и два заправщика.
Re: Что творится за рубежом
Надо знать беззаправочный ход БМД.
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
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